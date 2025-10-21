Menu Apri login
Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
martedì 21 ottobre 2025

25 ottobre

Bergamo Wine Experience 2025: la prima edizione dedicata a vini locali e sostenibilità

Bergamo ospita AgriCultura, Diritto al Cibo e, sabato 25 ottobre, la prima Bergamo Wine Experience, festival è dedicato a sostenibilità alimentare e degustazioni di vini locali e referenze di East Lombardy

di Redazione Italia a Tavola
 
21 ottobre 2025 | 19:15

Bergamo Wine Experience 2025: la prima edizione dedicata a vini locali e sostenibilità

Bergamo ospita AgriCultura, Diritto al Cibo e, sabato 25 ottobre, la prima Bergamo Wine Experience, festival è dedicato a sostenibilità alimentare e degustazioni di vini locali e referenze di East Lombardy

di Redazione Italia a Tavola
21 ottobre 2025 | 19:15
 

Bergamo celebra la terra e i suoi prodotti, con particolare attenzione ai vini locali, grazie alla prima edizione della Bergamo Wine Experience. L’evento si propone come mostra mercato, dove il pubblico può scoprire, degustare e acquistare direttamente dalle cantine le migliori referenze.

Bergamo Wine Experience 2025: la prima edizione dedicata a vini locali e sostenibilità

Bergamo Wine Experience: tutto pronto per la prima edizione

AgriCultura e Diritto al Cibo: un festival per il cibo sostenibile

Da giovedì 23 a domenica 26 ottobre la città ospita AgriCultura e Diritto al Cibo, manifestazione promossa dal Comune di Bergamo in collaborazione con numerosi partner. Il Festival nasce con l’obiettivo di valorizzare l’agricoltura sostenibile, la qualità del cibo e la sua relazione con la salute e la qualità della vita. Non si dimenticano gli aspetti più golosi, rivolti a chi ricerca il piacere del gusto senza trascurare le scelte etiche, in linea con i principi del manifesto East Lombardy - cibo buono, sano e sostenibile.

Debutto della Bergamo Wine Experience

Quest’anno debutta per la prima volta la Bergamo Wine Experience, un contenitore che unisce il messaggio di sostenibilità e qualità con la possibilità di presentare etichette di eccellenza al grande pubblico. «L’obiettivo è permettere al pubblico di conoscere le referenze locali e interagire direttamente con i produttori», spiegano gli organizzatori. Tra le protagoniste vi sono le etichette di East Lombardy, realtà che riunisce produttori e ristoratori dei comuni di Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova, garanti di un cibo sano, sostenibile e rispettoso della biodiversità locale.

Bergamo Wine Experience 2025: la prima edizione dedicata a vini locali e sostenibilità

La Bergamo Wine Experience si svolgerà sabato 25 ottobre

La Bergamo Wine Experience si svolge sabato 25 ottobre, dalle 11.00 alle 24.00, presso Chorus Life - Piazza del Sagittario. Numerose cantine della provincia di Bergamo porteranno in degustazione le loro referenze, offrendo agli ospiti un’opportunità unica di scoprire vini locali, conoscere le tecniche produttive e approfondire la cultura enologica della regione. L’evento non è solo un momento di degustazione, ma anche uno spazio di confronto tra produttori, operatori e pubblico, dove la qualità e la sostenibilità si incontrano con il piacere del vino. La presenza di cantine selezionate garantisce un’esperienza completa, dal gusto alla consapevolezza della provenienza e del metodo produttivo.

Bergamo Wine Experience, le cantine presenti

  • Azienda Agricola Cascina Moroni
  • Azienda Agricola Fejoia
  • Azienda Agricola Grassenis Sonia
  • Azienda Vitivinicola Medolago Albani
  • Cantina Sociale Bergamasca
  • Cascina San Giovanni - Moscato Martinelli
  • Il Cipresso
  • Mezzaripa
  • Tenuta Casa Virginia
  • Tenuta Castello di Grumello
  • Tellurit Wine
  • Tosca Vini
  • Vignaioli Bergamaschi S.C.A.

© Riproduzione riservata

 
Bergamo Wine Experience AgriCultura Diritto al Cibo vini locali East Lombardy degustazioni sostenibilità alimentare manifestazione enogastronomica cantine bergamasche cibo etico
 
