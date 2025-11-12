Bologna capitale del vino indipendente: oltre mille vignaioli al Mercato Fivi

Anche quest’anno si rinnova l’appuntamento con i vini di qualità, artigianali e indipendenti della Fivi (Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti) con una partecipazione già più alta, in fase di prenotazione, del 20% rispetto allo scorso anno con oltre 1.000 vignaioli partecipanti e ben 8.000 vini in degustazione.

Il Mercato dei Vini dei Vignaioli Indipendenti Fivi torna dal 15 al 17 novembre

Torna a Bologna il Mercato dei Vini dei Vignaioli Indipendenti 2025

«Per il terzo anno consecutivo - sottolinea Gianpiero Calzolari, Presidente di BolognaFiere -, BolognaFiere accoglie con orgoglio il Mercato dei Vini dei Vignaioli Indipendenti, che conferma la propria sede a Bologna fino al 2028 grazie al rinnovo della collaborazione con Fivi. È un segnale forte della crescita e del valore di questa manifestazione, che rappresenta un punto di riferimento per il settore vitivinicolo e per l’enoturismo, ed è capace di unire la qualità dei vini e la passione dei produttori a un pubblico sempre più competente e partecipe. Insieme a Slow Wine Fair e SANA Food, il Mercato dei Vini consolida il ruolo di BolognaFiere come piattaforma espositiva di eccellenza per l’agroalimentare, contribuendo a valorizzare il territorio e il lavoro dei produttori italiani».

La conferenza stampa di presentazione dell'edizione 2025 del Mercato dei Vini dei Vignaioli Indipendenti Fivi

«Siamo molto convinti che quest'anno il Mercato dei Vini abbia assunto un significato ancora più importante del solito. Perché è proprio nei momenti complessi, come quello che stiamo vivendo, che si sente la necessità del confronto, per capire il presente e condividere nuove strade. Non solo tra addetti ai lavori, come spesso succede, ma confrontandoci con il pubblico, con chi il vino lo consuma - osserva Rita Babini, vignaiola e presidente di Fivi -. Al Mercato succede proprio questo: a volte pensiamo che sia solo un momento in cui gli appassionati hanno l'occasione di conoscere i Vignaioli, ma è il caso di dire che è anche l'occasione in cui i Vignaioli conoscono gli appassionati, capiscono cosa desiderano, cosa cercano nel vino, cosa si aspettano da chi lo produce. Per questo è un momento unico in Italia e per questo invitiamo tutte e tutti a venire a Bologna».

Mercato dei Vini dei Vignaioli Indipendenti Fivi: 8mila vini in degustazione

«Ogni anno, il Mercato dei Vini dei Vignaioli Indipendenti Fivi rappresenta una bella scommessa per il nostro territorio regionale - commenta Alessio Mammi, assessore all’Agricoltura e all’Agroalimentare della Regione Emilia-Romagna -. Siamo davvero contenti di poter ospitare in Emilia-Romagna centinaia di vignaioli e migliaia di visitatori, in una manifestazione che garantisce l’attenzione a prodotti di grande valore, il protagonismo a tanti vignaioli e cantine del nostro territorio che producono bottiglie di alta qualità, spesso in zone collinari, fortemente rurali, dove praticare l’agricoltura è ancora più complesso. Da qui il valore economico che questi produttori sanno garantire, ma anche il presidio sociale in territori spesso a rischio spopolamento, tenendo insieme tradizioni, innovazione e identità culturale. La Regione Emilia-Romagna continua a investire sulla produzione vinicola attraverso i fondi per l’Organizzazione Comune di Mercato e i bandi per lo Sviluppo Rurale, per garantire reddito alle imprese, innovazione, impianti produttivi nuovi, promozione nel mercato domestico e in quelli internazionali».

Provenienza dei vignaioli: da Nord a Sud Italia

I vignaioli Fivi che esporranno nei padiglioni 29 e 30 di BolognaFiere, faranno assaggiare, racconteranno e venderanno i propri vini provengono da tutta la Penisola. Per quanto riguarda, in particolare, l’Emilia-Romagna, sono 64 le cantine che la rappresenteranno al Mercato Fivi, 13 delle quali della provincia di Bologna (30% in più rispetto all’edizione 2024). Sul podio della manifestazione si conferma la classifica degli anni precedenti, con il Piemonte a quota 155 vignaioli, seguito dal Veneto (140) e dalla Toscana (106). Numeri significativi anche per il Trentino-Alto Adige, che sarà in fiera con 90 produttori, tallonato dalla Lombardia (89). Nel Centro Italia svettano le Marche (66 Vignaioli), mentre nel Sud Italia a distinguersi sono la Calabria, con 28 aziende vitivinicole, la Sardegna e la Sicilia, con 27 ciascuna.

Il format della manifestazione: degustazioni, masterclass e shopping

Il format del Mercato dei Vini dei Vignaioli Indipendenti 2025 non si discosterà da quello consolidato in tredici edizioni: tre giorni di degustazioni e shopping con vignaioli e vignaiole da tutta Italia, disposti in ordine casuale negli ampi padiglioni di BolognaFiere; un padiglione dedicato alle proposte gastronomiche degli artigiani del food; un ricco calendario di masterclass e il programma “Fuori Mercato”, che animerà oltre 60 locali di Bologna e provincia e che culminerà nella “Notte bianca della ristorazione”. Nello specifico delle serata di sabato 15 novembre, i vini e i vignaioli del Mercato saranno come sempre protagonisti nei sei Punti di Affezione Fivi di Bologna: Affumico, Cantina Castellucci, La Fastuchera, Lu Lè & Lu Là, Mia Cantina e Vineria Favalli.

Mercato dei Vini dei Vignaioli Indipendenti Fivi: degustazioni, masterclass e shopping

A questi nel corso della “Notte bianca della ristorazione” promossa da Confcommercio Ascom Bologna, altri cinquantaquattro locali di Bologna e provincia terranno le cucine aperte fino alla mezzanotte, per accogliere i produttori e i wine lover della manifestazione. Inoltre, durante i giorni del Mercato dei Vini, Buccia, Camera a Sud, Caffè Pathé, Cantinella, La Fastuchera, Noi Quelli di Cantina Bentivoglio, Tricheco Vineria e Via con me - locali di Bologna affiliati ad AMO - Associazione Mescitori Organizzati - proporranno eventi speciali alla presenza di vignaioli e vignaiole Fivi. Insomma una tre giorni di calici per tutti i gusti, all’insegna del vino artigianale, indipendente, sostenibile… e resiliente!