Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
sabato 15 novembre 2025  | aggiornato alle 17:51 | 115755 articoli pubblicati

Rotari
Molino Paolo Mariani
Molino Paolo Mariani

edizione 2025

La "lucida follia" che rivoluziona l'Horeca: torna il Premio Follia Creativa

La nona edizione del Premio Follia Creativa di 5-Hats torna con Italia a Tavola come media partner. Un riconoscimento che valorizza produttori, ristoratori e visionari, tra nuove categorie, nuova sede e nuovi curatori artistici

di Redazione Italia a Tavola
 
15 novembre 2025 | 15:02

La "lucida follia" che rivoluziona l'Horeca: torna il Premio Follia Creativa

La nona edizione del Premio Follia Creativa di 5-Hats torna con Italia a Tavola come media partner. Un riconoscimento che valorizza produttori, ristoratori e visionari, tra nuove categorie, nuova sede e nuovi curatori artistici

di Redazione Italia a Tavola
15 novembre 2025 | 15:02
 

Fin dalle prime edizioni i giornali locali si sono accorti di questo riconoscimento rivolto ai maestri del Food&beverage e dell’ospitalità perché permetteva di “scoprire” i folli del proprio territorio. In poco tempo, è nata la possibilità di avviare su Italia a Tavola una rubrica rubrica gestita da 5-Hats che parlasse della maestria e che si collegasse al Premio Follia Creativa: questo ha permesso al premio di diventare un appuntamento nazionale che coinvolgesse tutto il territorio nazionale.

La

Tutti i premiati della scorsa edizione del Premio Follia Creativa con l'artista Antonio Amodio

Evoluzione del premio e nuove categorie dal 2024

Dal 2024, grazie alle varie segnalazioni che arrivavano da diverse parti di Italia e per la prima volta da altre nazioni, il premio ha subito una profonda variazione: da un solo premio all’anno selezionato tra tutte le categorie si è passati alla suddivisione in 5 categorie: Produttori, Ristoratori, Albergatori, Professionisti FB e Maestri-Visionari. Ora il Premio non è solo un riconoscimento, ma una vera e propria rete di imprenditori, produttori e professionisti che credono che l’innovazione non nasca dal calcolo, ma dal coraggio: negli anni, da un piccolo gruppo di visionari, è nato un movimento.

La

Andrea Pilotti e Fabio Di Pietro di 5-Hats con Antonio Amodio

La sede 2025: La Filanda di Palazzo Sauli

Quest’anno la sede del premio sarà La Filanda di Palazzo Sauli, nel bergamasco. Palazzo Sauli è una location medievale fiabesca che si affaccia sulla sponda bergamasca del fiume Oglio a Pumenengo. La location è gestita magnificamente dalla famiglia Barbieri attraverso la loro azienda di banchettistica Gusto Eventi, partner dell’evento che da padrone di casa impreziosirà il momento.

Novità 2025: direzione artistica di Arnaldo Bacchin

Una delle novità 2025 è la presenza di Arnaldo Bacchin, dj e producer dalla pluriennale esperienza maturata a Radio 105 e in Mediaset, che da quest’anno sarà Direttore Artistico di Follia Creativa e, dopo le premiazioni, coinvolgerà gli invitati in un aperitivo “Folle” con il suo dj set.

La

Arnaldo Bacchin

Antonio Amodio nominato curatore del premio

Il Maestro d’Arte Antonio Amodio, già prezioso ideatore di diversi premi nelle passate edizioni, ha raggiunto da quest’anno la nomina di Curatore del Premio, ovvero a lui verrà affidata la scelta dell’artista che creerà ogni anno l’opera a trofeo per i vincitori.

L’artista scelto per il 2025: Tommaso Righetto (Dem125)

…Quest’anno la scelta è ricaduta su Tommaso Righetto (in arte Dem125) graffiti writer dal ‘96. Ha impostato la sua ricerca su lettering, studio figurativo, influenzato dal wild style svizzero e tedesco. Nel 2022 con la sua crew goodwallstudio danno vita alla prima galleria urbana d’arte a Verona: CracausECM, importante partner strategico per la comunicazione, tesse e coordina i flussi informativi durante l’intero anno.

Premiazione 10 dicembre con Italia a Tavola

Il 10 dicembre sarà la data in cui conosceremo i vincitori delle differenti categorie e noi di Italia a Tavola, oltre che ospitare la diretta social, saremo sul palco a raccontare e a vivere questo evento.

La

Alessia Grola - Presidente 5-Hats

Le parole della presidente Alessia Grola

Alessia Grola - Presidente 5-Hats - indica perché il premio Follia Creativa è stato costituito nel 2017: «Il nostro desiderio era ed è valorizzare produttori artigianali del settore agroalimentare, ristoratori e professionisti del food & beverage che si distinguono per la loro “follia” e “visione”. In un settore dove vince sempre il processo di ottimizzazione e standardizzazione, questo premio vuole indirizzarsi a chi segue percorsi alternativi usando una lucida follia per emergere e distinguersi».

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Premio Follia Creativa 5-Hats Italia a Tavola Food&Beverage Ospitalità Produttori Ristoratori Visionari Palazzo Sauli Arnaldo Bacchin
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
Blancdenoir
Cirio Conserve Italia
Electrolux
Beachcombers
Blancdenoir
Cirio Conserve Italia
Electrolux
Beachcombers
Tinazzi
GrosMarket

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2025