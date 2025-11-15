La "lucida follia" che rivoluziona l'Horeca: torna il Premio Follia Creativa

Fin dalle prime edizioni i giornali locali si sono accorti di questo riconoscimento rivolto ai maestri del Food&beverage e dell’ospitalità perché permetteva di “scoprire” i folli del proprio territorio. In poco tempo, è nata la possibilità di avviare su Italia a Tavola una rubrica rubrica gestita da 5-Hats che parlasse della maestria e che si collegasse al Premio Follia Creativa: questo ha permesso al premio di diventare un appuntamento nazionale che coinvolgesse tutto il territorio nazionale.

Tutti i premiati della scorsa edizione del Premio Follia Creativa con l'artista Antonio Amodio

Evoluzione del premio e nuove categorie dal 2024

Dal 2024, grazie alle varie segnalazioni che arrivavano da diverse parti di Italia e per la prima volta da altre nazioni, il premio ha subito una profonda variazione: da un solo premio all’anno selezionato tra tutte le categorie si è passati alla suddivisione in 5 categorie: Produttori, Ristoratori, Albergatori, Professionisti FB e Maestri-Visionari. Ora il Premio non è solo un riconoscimento, ma una vera e propria rete di imprenditori, produttori e professionisti che credono che l’innovazione non nasca dal calcolo, ma dal coraggio: negli anni, da un piccolo gruppo di visionari, è nato un movimento.

Andrea Pilotti e Fabio Di Pietro di 5-Hats con Antonio Amodio

La sede 2025: La Filanda di Palazzo Sauli

Quest’anno la sede del premio sarà La Filanda di Palazzo Sauli, nel bergamasco. Palazzo Sauli è una location medievale fiabesca che si affaccia sulla sponda bergamasca del fiume Oglio a Pumenengo. La location è gestita magnificamente dalla famiglia Barbieri attraverso la loro azienda di banchettistica Gusto Eventi, partner dell’evento che da padrone di casa impreziosirà il momento.

Novità 2025: direzione artistica di Arnaldo Bacchin

Una delle novità 2025 è la presenza di Arnaldo Bacchin, dj e producer dalla pluriennale esperienza maturata a Radio 105 e in Mediaset, che da quest’anno sarà Direttore Artistico di Follia Creativa e, dopo le premiazioni, coinvolgerà gli invitati in un aperitivo “Folle” con il suo dj set.

Arnaldo Bacchin

Antonio Amodio nominato curatore del premio

Il Maestro d’Arte Antonio Amodio, già prezioso ideatore di diversi premi nelle passate edizioni, ha raggiunto da quest’anno la nomina di Curatore del Premio, ovvero a lui verrà affidata la scelta dell’artista che creerà ogni anno l’opera a trofeo per i vincitori.

L’artista scelto per il 2025: Tommaso Righetto (Dem125)

…Quest’anno la scelta è ricaduta su Tommaso Righetto (in arte Dem125) graffiti writer dal ‘96. Ha impostato la sua ricerca su lettering, studio figurativo, influenzato dal wild style svizzero e tedesco. Nel 2022 con la sua crew goodwallstudio danno vita alla prima galleria urbana d’arte a Verona: Cracaus. ECM, importante partner strategico per la comunicazione, tesse e coordina i flussi informativi durante l’intero anno.

Premiazione 10 dicembre con Italia a Tavola

Il 10 dicembre sarà la data in cui conosceremo i vincitori delle differenti categorie e noi di Italia a Tavola, oltre che ospitare la diretta social, saremo sul palco a raccontare e a vivere questo evento.

Alessia Grola - Presidente 5-Hats

Le parole della presidente Alessia Grola

Alessia Grola - Presidente 5-Hats - indica perché il premio Follia Creativa è stato costituito nel 2017: «Il nostro desiderio era ed è valorizzare produttori artigianali del settore agroalimentare, ristoratori e professionisti del food & beverage che si distinguono per la loro “follia” e “visione”. In un settore dove vince sempre il processo di ottimizzazione e standardizzazione, questo premio vuole indirizzarsi a chi segue percorsi alternativi usando una lucida follia per emergere e distinguersi».