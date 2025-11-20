Anteprima VitignoItalia 2025: a Napoli il focus sulle eccellenze enologiche italiane

Si avvicina la nuova edizione di Anteprima VitignoItalia, la tappa inaugurale che anticipa l’omonimo evento di Napoli, da vent’anni punto di riferimento per il settore enologico nazionale. In vista di VitignoItalia 2026, in programma dal 17 al 19 maggio presso la Stazione Marittima di Napoli, oltre 100 aziende provenienti da tutta Italia si incontreranno lunedì 24 novembre negli spazi dell’Hotel Excelsior, nel cuore del capoluogo partenopeo.

Anteprima VitignoItalia torna a Napoli il 24 novembre

Anteprima VitignoItalia: 500 etichette presenti

La giornata offrirà la possibilità di degustare oltre 500 etichette rappresentative dei territori più interessanti della Penisola, con particolare attenzione alle produzioni campane. Dalla spumantistica del Nord ai bianchi e ai vini rossi identitari del Centro e del Sud, Anteprima VitignoItalia si conferma occasione di confronto tra produttori, giornalisti e operatori del settore. «Siamo pronti a dare il via alla nuova edizione di Anteprima VitignoItalia - spiega Maurizio Teti, Direttore di VitignoItalia - riuniamo grandi produttori, affiancando alle aziende storicamente presenti nuove realtà d’eccellenza, con l’obiettivo di valorizzare la varietà del patrimonio vitivinicolo italiano». Teti sottolinea anche il ruolo dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania e di ICE, fondamentali nel supporto nazionale e internazionale. «L’eterogeneità non riguarda solo il parterre delle aziende, ma anche il format dell’evento, con due fasce orarie che favoriscono da un lato il dialogo con gli appassionati e dall’altro incontri mirati con operatori e buyer», conclude Teti.

La masterclass del ventennale

Il primo appuntamento della giornata, riservato a stampa e operatori, si terrà nelle sale del Grand Hotel Santa Lucia di Napoli, in Via Partenope 46, a partire dalle ore 11.30. La masterclass esclusiva celebrerà i vent’anni della manifestazione, con una selezione delle migliori etichette campane dell’annata 2005.

Una masterclass della passata edizione di VitignoItalia

L’iniziativa consentirà di ripercorrere l’evoluzione dell’enologia campana attraverso vini emblematici come: Falanghina “Facetus” di Fontanavecchia, Fiano “Pietraincatenata” di Luigi Maffini, “Fiorduva” di Marisa Cuomo, Taurasi Riserva “Vigna Quintodecimo” e “Pago dei Fusi” di Terredora di Paolo, oltre a Lacryma Christi bianco “Vigna del Vulcano” di Villa Dora e Falerno del Massico Rosso “Vigna Camarato” di Villa Matilde. La masterclass sarà guidata da esperti del settore, tra cui Luciano Pignataro, Tommaso Luongo e Luciano D’Aponte, offrendo un percorso tra territori, vitigni e storia della viticoltura campana.

L’apertura agli operatori internazionali

Anche quest’anno la manifestazione coinvolgerà la stampa internazionale, con giornalisti provenienti da Francia, Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia e Germania, grazie alla collaborazione con ICE. L’iniziativa prevede un educational tour dedicato alla scoperta dei Campi Flegrei, con focus su vitigni autoctoni e storici che raccontano l’identità più autentica della viticoltura regionale. Come da tradizione, Anteprima VitignoItalia aprirà le porte agli operatori di settore, sommelier e stampa dalle ore 14.30 alle 17.00, mentre il secondo turno dalle 17.30 alle 21.00 sarà dedicato agli appassionati. L’obiettivo è coinvolgere tutti gli attori del panorama enologico nazionale, affiancando alla degustazione dei vini le eccellenze del food italiano, con un format che unisce professionalità e accessibilità.