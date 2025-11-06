Menu Apri login
Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
venerdì 07 novembre 2025  | aggiornato alle 00:32 | 115553 articoli pubblicati

A Catania il congresso per capire dove sta andando l’ospitalità italiana

Il 24 e 25 novembre torna Solidus Turismo, il congresso che riunisce i protagonisti dell’accoglienza italiana per discutere di nuove visioni, formazione e sfide che ridisegnano il futuro del turismo italiano

di Redazione Italia a Tavola
 
06 novembre 2025 | 14:39

Sarà Catania ad accogliere l’edizione 2025 del Congresso nazionaleSolidus turismo”, l’appuntamento che ogni anno riunisce i protagonisti dell’ospitalità italiana. Il 25 novembre, a partire dalle 9:30, i saloni dell’Hotel Four Points Sheraton si trasformeranno in un punto d’incontro per professionisti, giornalisti, operatori di settore, istituzioni e imprenditori, chiamati a confrontarsi sul temaPassion for hospitality, food and drink: a new vision for the future”. Un titolo che sintetizza bene l’obiettivo della giornata: riflettere su come alimentare la passione per l’accoglienza e per l’enogastronomia, in un tempo in cui il turismo cambia rapidamente e impone nuove prospettive.

A Catania due giorni per capire che direzione sta prendendo l’ospitalità italiana

Un confronto tra le anime dell’ospitalità italiana

Ad aprire i lavori sarà Francesco Guidugli, presidente nazionale di Solidus, seguito dall’intervento introduttivo del giornalista Antonio Iacona, coordinatore editoriale della rivista Il Cuoco e collaboratore di Italia a Tavola, che modererà l’incontro. Poi la parola passerà ai rappresentanti delle principali associazioni del comparto, chiamati a condividere esperienze, strategie e visioni. Tra i relatori figurano Marco Marino e Giorgia Faro di Global Blue, Valerio Beltrami (presidente nazionale Amira), Sandro Camilli (Ais), Bartolo D’Amico (Ada), Mauro Di Maio (Le Chiavi d’Oro Faipa), Bernardo Ferro (Abi Professional), Rocco Pozzulo (Fic), Ivonne Tinari (Aira) e Margherita Zambuco (Aih). Le conclusioni, come da tradizione, saranno affidate a Guidugli, che tirerà le somme di un dibattito sempre molto atteso.

Il congresso di Solidus, promosso dalla Federazione italiana delle associazioni dei professionisti dell’ospitalità e della ristorazione (Fiapor), rappresenta da anni un momento di sintesi tra le diverse anime del settore. È un’occasione per mettere a confronto idee e buone pratiche, ma anche per ascoltare la voce di chi vive ogni giorno l’evoluzione dell’ospitalità italiana, tra sale da pranzo, cucine, alberghi e locali di ogni genere. Tutti i presidenti delle associazioni porteranno così il proprio contributo, nella consapevolezza che il turismo non è soltanto una voce dell’economia nazionale, ma un ecosistema complesso fatto di persone, professionalità e relazioni. Chi non potrà essere presente in sala potrà comunque seguire i lavori in diretta sulla pagina Facebook di Solidus Turismo, che trasmetterà integralmente l’evento.

Riconoscimenti e nuovi orizzonti per il turismo

Il congresso sarà preceduto, lunedì 24 novembre, da un altro appuntamento molto sentito: la cerimonia di consegna dei riconoscimentiProfessionista dell’anno”, in programma a margine dei lavori del Consiglio direttivo di Solidus. È un momento che ogni anno celebra l’impegno e la dedizione di chi, all’interno delle varie categorie dell’ospitalità, si è distinto per capacità, competenza e passione.

A Catania il congresso per capire dove sta andando l’ospitalità italiana

Francesco Guidugli, presidente nazionale di Solidus

Quest’anno riceveranno l’onorificenza Raffaella De Simone (Aih), Gianluca Pontilunghi (Abi Professional), Silvio Pannace (Amira), Michele Surgo (Ada), Angelo Petruzzelli (Aira), Giuseppe Ferraro (Fic), Piero Pellegrini (Ais) e Santi Roggio (Le Chiavi d’Oro Faipa). Anche la cerimonia di premiazione sarà trasmessa in diretta Facebook, seguita da una cena di gala che riunirà le associazioni presenti. Due giornate, insomma, che faranno del capoluogo etneo il centro simbolico dell’ospitalità italiana, tra momenti di confronto e riconoscimento dei talenti che ogni giorno contribuiscono a costruirne il valore.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
turismo solidus Catania ospitalità futuro horeca italiaMarco Marino Giorgia Faro Valerio Beltrami Sandro Camilli Bartolo D’Amico Mauro Di Maio Bernardo Ferro Rocco Pozzulo Ivonne Tinari Margherita Zambuco
 
