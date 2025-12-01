Menu Apri login
ReWine 2025, winter edition a Villa Arvedi: degustazioni e incontri con i produttori

ReWine torna a Verona il 6 e 7 dicembre 2025 con la sua terza winter edition a Villa Arvedi di Grezzana (Vr), proponendo degustazioni, masterclass e incontro diretto con vignaioli da Veneto, Piemonte e Lombardia

di Redazione Italia a Tavola
 
01 dicembre 2025 | 10:59

ReWine torna con la sua terza edizione invernale sabato 6 e domenica 7 dicembre 2025, dalle 12 alle 20, negli spazi storici di Villa Arvedi di Grezzana (Vr). L’appuntamento si conferma come occasione per un contatto diretto tra produttori e visitatori in un contesto volutamente distante da logiche fieristiche.

Degustazioni, incontri e acquisti mirati

Gli organizzatori spiegano che «ReWine nasce per creare un dialogo semplice e accessibile tra chi produce e chi ama il vino», un’impostazione che privilegia un ritmo più lento e un’esperienza più personale.

Durante l’evento sarà possibile dialogare con i vignaioli, approfondire le caratteristiche dei vini e acquistare direttamente le bottiglie. Saranno presenti anche proposte gastronomiche che completano la visita senza ricorrere a un format da mercato o street food. In entrambe le giornate sono previste masterclass tematiche guidate da sommelier professionisti. I percorsi di degustazione saranno su prenotazione.

Villa Arvedi: una dimora storica al servizio dell’enologia

La scelta della location non è casuale. La villa, risalente al XV secolo e ancora oggi proprietà della famiglia Arvedi, mantiene una forte vocazione agricola, con produzione di uva e olio. Le sale affacciate sul giardino all’italiana offriranno ai visitatori un ambiente raccolto dove degustare etichette provenienti dalle cinque Doc veronesi e da selezionate cantine di Veneto, Piemonte e Lombardia.

