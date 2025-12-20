Mixology, vino e birra: la 50ª edizione di Hospitality apre le porte alla città

La 50ª edizione di Hospitality - Il Salone dell’Accoglienza si svolgerà dal 2 al 5 febbraio 2026 nel quartiere fieristico di Riva del Garda. L’evento, punto di riferimento per operatori, espositori e professionisti del settore horeca, propone una visione completa e contemporanea del mondo dell’ospitalità, con un’attenzione particolare al comparto beverage, comprendente mixology, vino, birra, caffè e proposte analcoliche.

Hospitality 2006 avrà un grande focus sul mondo Mixology e Beverage

In questa edizione speciale, l’esperienza fieristica si estende anche oltre i padiglioni grazie a Out&About - Il lato fuori di Hospitality, un programma di eventi e iniziative che porta la manifestazione nella città di Riva del Garda, coinvolgendo il pubblico locale e gli operatori professionali in momenti di networking, degustazioni e incontri tematici.

Il ruolo strategico del comparto horeca nell’economia italiana

Il settore dell’ospitalità e della ristorazione rappresenta un motore fondamentale per la filiera agroalimentare italiana. Secondo il rapporto 2025 a cura di The European House - Ambrosetti (Teha Group), in collaborazione con Italgrob e AFDB, il comparto ha generato nel 2024 un fatturato di circa €107,1 miliardi, con 53,8 miliardi di valore aggiunto, coinvolgendo 1,5 milioni di addetti in 382.000 imprese.

La distribuzione horeca, componente chiave per bevande e forniture beverage, ha registrato performance significative, raggiungendo un fatturato di 15,3 miliardi di euro nel 2024, con circa 57.000 addetti e un contributo al valore aggiunto di circa €2,7 miliardi.

Alessandra Albarelli, Direttrice Generale di Riva del Garda Fierecongressi

Come sottolinea Alessandra Albarelli, Direttrice Generale di Riva del Garda Fierecongressi, «I dati mostrano con evidenza che l’accoglienza è oggi una delle principali leve di crescita per il Paese e restituiscono l’immagine di un comparto dinamico, che continua a investire in innovazione, qualità e professionalità. Guardiamo alla 50ª edizione di Hospitality con entusiasmo, consapevoli del ruolo che la manifestazione svolge nel sostenere l’evoluzione del settore e nel mettere a disposizione strumenti concreti per affrontare le sfide del mercato. In un contesto in cui l’horeca si conferma centrale per l’economia italiana, la nostra manifestazione rappresenta un appuntamento strategico per espositori, buyer e operatori: un luogo dove intercettare trend, scoprire le innovazioni più rilevanti e costruire relazioni di valore in una fase cruciale di crescita e trasformazione per l’intera filiera».

Superficie espositiva e focus sul beverage

La fiera si sviluppa su oltre 45.000 mq di superficie espositiva, ospitando più di 750 espositori tra food, contract, soluzioni digitali e proposte per il turismo outdoor. Il settore beverage è valorizzato nel padiglione C3 e in tre aree speciali nel padiglione B4:

RPM - Riva Pianeta Mixology

Spazio Vignaiolo

Solobirra

45.000 mq di esposizione al prossimo Hospitality di Riva del Garda

Queste aree tematiche offrono agli operatori un panorama completo delle eccellenze italiane e internazionali, dai piccoli produttori artigianali ai grandi brand che investono in design, tecnologia e qualità.

RPM - Riva Pianeta Mixology: l’arte della miscelazione

RPM - Riva Pianeta Mixology rappresenta il cuore della mixology italiana e internazionale, con prodotti di nicchia, accessori per il bartending e il percorso immersivo The Spirits Escape, dedicato a cocktail innovativi a base di tequila.

La Mixology Arena propone un calendario ricco di eventi con esperti del settore, pronti a presentare tecniche, abbinamenti e tendenze capaci di creare l’“effetto wow” al bancone e in hotel, offrendo nuove opportunità di formazione e networking per professionisti horeca.

Spazio Vignaiolo e Solobirra: vino e birra artigianale

Lo Spazio Vignaiolo, curato dal Consorzio Vignaioli del Trentino, ospita circa 80 cantine aderenti a FIVI - Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti, provenienti da Trentino e altre regioni italiane. Questa area promuove autenticità, radicamento territoriale e narrazione di storie e paesaggi attraverso etichette uniche.

La Wine Arena propone incontri, degustazioni e approfondimenti tra operatori horeca e vignaioli, mentre il premio Best Wine Hospitality Manager riconosce chi eccelle nell’accoglienza enoturistica. Solobirra, invece, è dedicata alla birra artigianale, con degustazioni e presentazioni di birrifici italiani, evidenziando la crescita e l’evoluzione di questo segmento nel panorama horeca.

Giovanna Voltolini, Exhibition Manager di Hospitality - Il Salone dell’Accoglienza

«Il comparto beverage in Italia continua a essere un volano strategico per l’economia nazionale e per l’intero settore horeca - aggiunge Giovanna Voltolini, Exhibition Manager di Hospitality - Il Salone dell’Accoglienza. - In fiera, grazie alla varietà e alla ricchezza dell’offerta espositiva, gli operatori potranno trovare e incontrare un panorama completo di aziende: dai piccoli produttori artigianali, custodi di tradizione e territorio, ai grandi brand che investono in ricerca, design e tecnologie avanzate. Un dialogo tra realtà diverse ma complementari, che insieme raccontano l’eccellenza e la vitalità del beverage italiano e internazionale».

Beverage completo per tutte le esigenze

Il padiglione C3 offre una proposta completa e diversificata di bevande per la ristorazione e l’ospitalità:

Birre industriali e fermentate

Acque minerali e liquori

Distillati e vini di qualità

Caffè, miscele e torrefazioni

Infusi, tè, succhi naturali

Bevande analcoliche per ogni occasione

Questa varietà consente a grossisti, fornitori e produttori di incontrarsi e sviluppare sinergie, promuovendo efficienza, sostenibilità e professionalità nel settore.

Inclusione e accessibilità nel beverage

I temi di inclusione e accessibilità sono presenti in tutta la manifestazione, grazie a iniziative come AbilNova con il truck “Dark on the Road” e l’esperienza sensoriale “Un caffè al buio, per guardare oltre”, dove i visitatori sono guidati da persone non vedenti per sensibilizzare alla percezione sensoriale diversa.

Out&About: la fiera che si estende in città

Per la 50ª edizione, Hospitality si apre al territorio con Out&About - Il lato fuori di Hospitality, un programma di eventi, degustazioni, talk e serate a tema in città. L’iniziativa permette di vivere la fiera anche fuori dai padiglioni, creando connessioni tra professionisti horeca, aziende e pubblico, valorizzando luoghi, competenze e esperienze locali.

Grande partecipazione, come sempre a Hospitality Riva del Garda

Questa estensione urbana trasforma Riva del Garda in un palcoscenico dell’ospitalità contemporanea, rafforzando il legame tra fiera e comunità e consolidando il ruolo di Hospitality come hub di riferimento per il settore.

Rapporto sull’Enoturismo

Durante la cinquantesima edizione sarà presentato in anteprima il Rapporto completo sull’Enoturismo in Italia, a cura di Roberta Garibaldi e SRM - Centro Studi Gruppo Intesa Sanpaolo, documento fondamentale per comprendere l’evoluzione del turismo del vino e le strategie di crescita sostenibile per le imprese e le destinazioni italiane.

Roberta Garibaldi presenterà a Hospitality 2026 il Rapporto completo sull’Enoturismo in Italia

Con la sua 50ª edizione, Hospitality - Il Salone dell’Accoglienza conferma il suo ruolo centrale per il settore horeca, valorizzando bevande, professionalità e networking, dentro e fuori i padiglioni, e rafforzando il legame tra innovazione di prodotto, esperienze sensoriali e sviluppo economico locale.