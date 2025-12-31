Menu Apri login
Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
22-23 marzo

31 dicembre 2025 | 09:30

Nel 2026 Terre di Toscana, uno degli eventi più rilevanti del panorama enologico italiano, celebra la sua XVIII edizione. La manifestazione si terrà domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026 presso l’Hotel UNA Esperienze Versilia Lido a Lido di Camaiore (Lu), confermandosi un’occasione unica per conoscere e degustare la ricchezza del vino toscano.

Terre di Toscana 2026: 140 produttori e oltre 700 etichette in Versilia

Terre di Toscana tornerà il 22 e 23 marzo 2026

Produttori, etichette e denominazioni

La due giorni ospiterà 140 vignaioli selezionati, rappresentanti di una Toscana vinicola in costante dialogo tra tradizione e innovazione. I partecipanti potranno assaggiare oltre 700 etichette, percorrendo con il calice alla mano le denominazioni storiche e quelle emergenti della regione. L’evento si rivolge a un pubblico eterogeneo: appassionati, buyer, ristoratori, enotecari e giornalisti del settore, accomunati dal desiderio di scoprire e approfondire il mondo del vino toscano.

Presenti all'evento 140 vignaioli selezionati

Vecchie annate e gastronomia

Come da tradizione, lunedì sarà dedicato alle vecchie annate, permettendo un vero e proprio viaggio nel tempo attraverso bottiglie che raccontano maturità, profondità e longevità. Accanto ai vini, una selezione di artigiani del cibo toscano arricchirà l’esperienza di degustazione, offrendo prodotti di eccellenza in una sala a loro riservata.

Accanto ai vini, una selezione di artigiani del cibo toscano

Biglietti, navette e informazioni pratiche

Il costo del biglietto per ciascuna giornata è di 40 euro, comprensivo di diritti di prevendita e commissioni. L’acquisto è disponibile esclusivamente in prevendita dal gennaio 2026 tramite il sito ufficiale, dove sarà possibile anche richiedere accrediti per stampa e operatori. In entrambe le giornate saranno disponibili navette gratuite tra la stazione ferroviaria di Viareggio e l’hotel, con corse ogni 15/20 minuti a seconda del traffico. L’evento è organizzato da L’Acquabuona, testata giornalistica online specializzata in enogastronomia e agroalimentare, e gode del patrocinio del Comune di Camaiore. Terre di Toscana conferma così il suo ruolo di piattaforma di incontro tra produttori e appassionati, valorizzando la qualità e la diversità del vino toscano.

Terre di Toscana vino toscano degustazioni eventi vino 2026 versilia hotel UNA Esperienze vecchie annate artigianato gastronomico produttori toscani enologia italiana
 
