Carrara pronta a Tirreno CT 2026: eventi, chef e competizioni nel mondo horeca

La 46ª edizione di Tirreno CT si terrà a Carrara Fiere dall’1 al 4 marzo 2026, in concomitanza con Balnearia, fiera specializzata nel settore della balneazione alla sua 27ª edizione. L’evento ospiterà manifestazioni culinarie di richiamo internazionale, tra cui il Pentathlon e il Triathlon della cucina, che vedranno la partecipazione di centinaia di chef provenienti da diverse parti del mondo. La manifestazione è promossa dalla Confederazione Italiana Cuochi e Artigiani per l’Enogastronomia (CICA-E), associazione dedicata alla valorizzazione dell’eccellenza italiana nei settori culinario e artigianale.

Tirreno C.T. a Carrara a inizio marzo 2026

Competizioni di pasticceria e gelateria

Torneranno i campionati nazionali di pasticceria e gelateria, eventi promossi dalle principali associazioni di categoria e caratterizzati dalla partecipazione dei migliori professionisti del settore. La Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria e Cioccolateria parteciperà con iniziative dedicate alla crescita professionale e alla condivisione delle tecniche più avanzate. Negli ultimi anni, la Federazione ha promosso concorsi di rilievo come il “Miglior Colomba d’Italia” e altre competizioni di panificazione. Pasticceri e artisti decoratori presenteranno anche i dolci pasquali più rappresentativi del territorio italiano, con una combinazione di creatività e maestria artigianale.

Area espositiva e opportunità di mercato

L’area espositiva comprenderà fornitori specializzati in prodotti per ristoranti, alberghi, bar, pasticcerie e gelaterie, offrendo soluzioni tecnologiche avanzate con dimostrazioni pratiche e sessioni di approfondimento su tecniche e mercato. La fiera rappresenta una piattaforma strategica per rafforzare la brand awareness, incrementare la visibilità commerciale e generare nuove opportunità di business, consolidandosi come punto di riferimento per professionisti del settore horeca.

Spazio anche alla cucina d'autore a Tirreno C.T. 2026

Successo internazionale e crescita costante

La passata edizione ha registrato espositori provenienti da 77 province italiane e da 12 Paesi esteri, tra cui Stati Uniti, Austria, Olanda, Francia, Germania, Romania, Spagna, Turchia, Grecia, Gran Bretagna, Svizzera e San Marino. Questi numeri confermano la capacità di Tirreno CT di attrarre professionisti e aziende da tutto il mondo, consolidando il suo ruolo come evento di riferimento per la ristorazione, l’ospitalità e la formazione specialistica nel settore Horeca.