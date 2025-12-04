Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
giovedì 04 dicembre 2025  | aggiornato alle 18:09 | 116132 articoli pubblicati

Parmigiano Reggiano
Rotari
Parmigiano Reggiano

1-4 marzo 2026

Carrara pronta a Tirreno CT 2026: eventi, chef e competizioni nel mondo horeca

Tirreno CT 2026 a Carrara Fiere offre competizioni culinarie e spazi espositivi innovativi per professionisti della ristorazione e dell’ospitalità, con un respiro internazionale

di Redazione Italia a Tavola
 
04 dicembre 2025 | 17:22

Carrara pronta a Tirreno CT 2026: eventi, chef e competizioni nel mondo horeca

Tirreno CT 2026 a Carrara Fiere offre competizioni culinarie e spazi espositivi innovativi per professionisti della ristorazione e dell’ospitalità, con un respiro internazionale

di Redazione Italia a Tavola
04 dicembre 2025 | 17:22
 

La 46ª edizione di Tirreno CT si terrà a Carrara Fiere dall’1 al 4 marzo 2026, in concomitanza con Balnearia, fiera specializzata nel settore della balneazione alla sua 27ª edizione. L’evento ospiterà manifestazioni culinarie di richiamo internazionale, tra cui il Pentathlon e il Triathlon della cucina, che vedranno la partecipazione di centinaia di chef provenienti da diverse parti del mondo. La manifestazione è promossa dalla Confederazione Italiana Cuochi e Artigiani per l’Enogastronomia (CICA-E), associazione dedicata alla valorizzazione dell’eccellenza italiana nei settori culinario e artigianale.

Carrara pronta a Tirreno CT 2026: eventi, chef e competizioni nel mondo horeca

Tirreno C.T. a Carrara a inizio marzo 2026

Competizioni di pasticceria e gelateria

Torneranno i campionati nazionali di pasticceria e gelateria, eventi promossi dalle principali associazioni di categoria e caratterizzati dalla partecipazione dei migliori professionisti del settore. La Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria e Cioccolateria parteciperà con iniziative dedicate alla crescita professionale e alla condivisione delle tecniche più avanzate. Negli ultimi anni, la Federazione ha promosso concorsi di rilievo come il “Miglior Colomba d’Italia” e altre competizioni di panificazione. Pasticceri e artisti decoratori presenteranno anche i dolci pasquali più rappresentativi del territorio italiano, con una combinazione di creatività e maestria artigianale.

Area espositiva e opportunità di mercato

L’area espositiva comprenderà fornitori specializzati in prodotti per ristoranti, alberghi, bar, pasticcerie e gelaterie, offrendo soluzioni tecnologiche avanzate con dimostrazioni pratiche e sessioni di approfondimento su tecniche e mercato. La fiera rappresenta una piattaforma strategica per rafforzare la brand awareness, incrementare la visibilità commerciale e generare nuove opportunità di business, consolidandosi come punto di riferimento per professionisti del settore horeca.

Carrara pronta a Tirreno CT 2026: eventi, chef e competizioni nel mondo horeca

Spazio anche alla cucina d'autore a Tirreno C.T. 2026

Successo internazionale e crescita costante

La passata edizione ha registrato espositori provenienti da 77 province italiane e da 12 Paesi esteri, tra cui Stati Uniti, Austria, Olanda, Francia, Germania, Romania, Spagna, Turchia, Grecia, Gran Bretagna, Svizzera e San Marino. Questi numeri confermano la capacità di Tirreno CT di attrarre professionisti e aziende da tutto il mondo, consolidando il suo ruolo come evento di riferimento per la ristorazione, l’ospitalità e la formazione specialistica nel settore Horeca.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Tirreno C.T. Carrara Fiere ristorazione ospitalità pasticceria gelateria chef competizioni culinarie CICA-E Balnearia
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
Ristorexpo
Galbani Professionale
Tirreno CT
Molino Pasini
Ristorexpo
Galbani Professionale
Tirreno CT
Molino Pasini
Fontina DOP
Consorzio Asti DOCG

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2025