World Lambrusco Day 2025: il Lambrusco sale sul Monte Bianco

Il 21 giugno si celebra, in tutto il mondo, il Lambrusco. Un appuntamento annuale che coincide con il solstizio d’estate e che vede protagonista uno dei vini più rappresentativi del panorama enologico italiano. Il Consorzio Tutela Lambrusco rinnova l’iniziativa del World Lambrusco Day con un evento itinerante che, ogni anno, tocca luoghi suggestivi sia in Italia che all’estero.

La Skyway Monte Bianco ospiterà una degustazione esclusiva di Lambrusco (foto Aiace Bazzana)

World Lambrusco Day, l’edizione 2025

L’edizione 2025 del World Lambrusco Day si svolgerà in un contesto insolito e spettacolare: Punta Helbronner, a 3466 metri di altitudine sul Monte Bianco. Lungo il percorso della funivia Skyway, i partecipanti potranno degustare diverse espressioni del Lambrusco Doc , scoprendo le peculiarità di un vino che si distingue per freschezza e versatilità. Dopo l’edizione 2024, ospitata nel Sud Italia, il tour del Lambrusco raggiunge quest’anno una delle vette più alte d’Europa, offrendo un’esperienza di degustazione in un ambiente unico.

Claudio Biondi, presidente del Consorzio tutela Lambrusco

«In questi mesi - commenta Claudio Biondi, presidente del Consorzio Tutela Lambrusco - abbiamo raggiunto con grande soddisfazione diversi traguardi, frutto di un lavoro durato anni volto a tutelare i nostri viticoltori e il loro lavoro con riforme e modifiche strutturali, aggiornamenti ai disciplinari e alle regolamentazioni, con l’obiettivo di valorizzare sempre più il prodotto e garantirne qualità e autenticità. Tutto questo senza tralasciare un altro aspetto fondamentale, quello della promozione. Da questo punto di vista il World Lambrusco Day è ormai diventato il nostro punto di riferimento annuale. Un’occasione che ci porta a percorrere l’Italia e, a cadenza triennale, le capitali estere, per raccontare le particolarità del Lambrusco in contesti e scenari insoliti e distanti dal nostro territorio, dove i Lambrusco Doc sono già conosciuti e apprezzati. Non vediamo l’ora di poter toccare il cielo con un dito quando a giugno porteremo la freschezza del Lambrusco sul tetto del mondo, pronti a volare oltreoceano il prossimo anno e far tappa a New York».

World Lambrusco Day, un vino iconico

Numerose cantine emiliane saranno presenti all’evento, offrendo degustazioni guidate e momenti di confronto con i produttori. Sarà un’opportunità per scoprire le caratteristiche distintive delle diverse denominazioni e approfondire la tradizione vitivinicola del territorio di origine.

L’evento rappresenta un’occasione per approfondire la conoscenza del Lambrusco nelle sue diverse tipologie

«Siamo lieti - aggiunge Davide Frascari, presidente di Enoteca Regionale Emilia-Romagna - di supportare un evento che punta a valorizzare una delle eccellenze del nostro territorio. Il World Lambrusco Day è un’iniziativa che esce dagli schemi e porta le bollicine emiliane in luoghi simbolo di bellezza e unicità. Due aspetti che ben si sposano con il valore che riconosciamo al Lambrusco tra le produzioni della nostra regione».

Davide Frascari, presidente di Enoteca Regionale Emilia-Romagna

L’evento rappresenta un’occasione per approfondire la conoscenza del Lambrusco nelle sue diverse tipologie: frizzante, spumante, Metodo Martinotti, Metodo Classico e rifermentato in bottiglia. La varietà stilistica di questo vino lo rende particolarmente adatto ad abbinamenti gastronomici diversi, valorizzando la sua capacità di adattarsi a molteplici contesti.