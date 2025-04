Rose Rosé 2025: il vino incontra la moda in Via Borgognona a Roma

Torna per la sua terza edizione l'appuntamento con Rose Rosé, l'evento che unisce il mondo del vino rosé e quello della moda nel cuore elegante di Via Borgognona a Roma. L'iniziativa, in programma dal 5 all'11 maggio, offre un'esperienza unica fatta di degustazioni, design floreale e boutique d'alta moda.

Boutique e vino si vestono di rosa

Per l'occasione, le vetrine delle boutique aderenti si coloreranno di rosa grazie a un allestimento floreale curato da Flover, fioristi napoletani specializzati nel settore moda e design. Le fioriere a muro trasformeranno la via in una passerella di profumi e colori, creando la scenografia ideale per una degustazione all'insegna dello stile. Via Borgognona deve il suo nome alla Borgogna, regione francese, e vanta radici storiche che risalgono al XVI secolo, quando una comunità borgognona si stabilì nell'area. Nel tempo, la strada è diventata un punto di riferimento per la moda e il lusso, consolidando la sua identità culturale e commerciale.

Tra i marchi aderenti figurano Malo, Forte Forte, Alysi, Eddy Monetti, Fratelli Rossetti, Zimmermann, Marina Rinaldi, Gianvito Rossi, Carolina Herrera, Allagiulia, Il Bisonte, L'Equilibriste. Ognuna delle boutique ospiterà una cantina selezionata e il relativo vino rosé, rappresentativo di diverse regioni italiane. La manifestazione è patrocinata da Regione Lazio, Comune di Roma e Confcommercio e si svolge con la media partnership del Corriere della Sera. Tra i sostenitori anche Avis Drive e Valverde, brand attento al legame tra acqua e moda.

Rose Rosé, il programma 2025

Il 7 maggio, l'evento si sposta all'Hotel St. Regis Rome dove, alle ore 18.00, si terrà il talk «Il turismo esperienziale nel mondo del vino (rosé)». A seguire, nelle sale dell'hotel, si svolgerà un wine tasting con le etichette rosé protagoniste dell'edizione 2025. L'8 maggio, la manifestazione torna in Via Borgognona con i cocktail diffusi nelle boutique, per un'esperienza di degustazione in movimento. I partecipanti potranno conoscere le caratteristiche uniche dei rosé: freschi, fruttati e perfetti per la stagione estiva.

Rosé e moda: un binomio perfetto

Il vino rosé si sposa naturalmente con il mondo della moda: elegante, versatile e di tendenza, richiama l'estetica contemporanea delle collezioni primavera-estate. Il suo colore delicato si accorda ai codici cromatici dell'haute couture, mentre la varietà di profili aromatici lo rende ideale per abbinamenti creativi.

Durante il percorso, esperti sommelier guideranno gli ospiti in una degustazione itinerante, raccontando curiosità e abbinamenti. Rose Rosé si conferma un'occasione per esplorare il vino in chiave culturale, tra stile di vita, arte e tradizione urbana.

Rose Rosé, cantine e abbinamenti boutique-vino