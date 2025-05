Valtènesi protagonista alla Fiera del Vino di Polpenazze tra masterclass e cultura

Torna, dal 23 al 26 maggio, la storica “Fiera del Vino di Polpenazze”. Quest'anno festeggia la 73ª edizione in una splendida balconata sul lago di Garda. Tra le vie di uno dei luoghi più iconici della Valtènesi, una trentina di cantine proporranno anzitutto varie tonalità di Chiaretti e il maestoso rosso Groppello (più conosciuto come Gropel). Una produzione complessiva, nel 2023, di oltre 2 milioni di bottiglie, sempre più di qualità grazie all'impegno del Consorzio presieduta da Paolo Pasini. Novità di quest'anno il ritorno del Concorso Enologico Nazionale Valtènesi Garda Classic, giunto alla 19ª edizione. Si tratta di un antico appuntamento quello di Polpenazze del Garda (Bs) che ogni anno richiama migliaia di visitatori e che è stato presentato a Milano in Regione Lombardia.

La Fiera del Vino di Polpenazze torna dal 23 al 26 maggio

Fiera del Vino di Polpenazze, l’edizione 2025

È stata presentata questa mattina presso la Sala Stampa di Regione Lombardia la 73ª edizione della Fiera del Vino di Polpenazze del Garda, in programma dal 23 al 26 maggio 2025. Un evento che rappresenta da decenni un punto di riferimento per il vino della Valtènesi e per la promozione delle eccellenze locali. Il programma prevede una proposta ampia e articolata, con degustazioni guidate, laboratori a tema, attività per famiglie e momenti di intrattenimento legati al mondo del vino e della gastronomia.

Fiera del Vino di Polpenazze è stata presentata in Regione Lombardia a Milano

Secondo Alessandro Beduschi, Assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste di Regione Lombardia, la Fiera rappresenta un tassello importante nella valorizzazione dell’agricoltura lombarda: ‹‹La Fiera del Vino di Polpenazze rappresenta una delle espressioni più autentiche dell’identità agricola e culturale della nostra Lombardia››. Beduschi ha sottolineato l’importanza dell’evento anche come momento di promozione del territorio e delle filiere locali: ‹‹È da manifestazioni come questa che si costruisce il futuro delle nostre filiere: un futuro fatto di eccellenza, radici e nuove generazioni››.

Fiera del Vino di Polpenazze, le novità della 73ª edizione

Quest'anno segna un cambiamento nella gestione dell’evento. Lo ha spiegato Massimo Corazza, assessore del Comune di Polpenazze del Garda: ‹‹Non sono più in prima linea come coordinatore, ma grazie alla collaborazione con SGP Grandi Eventi abbiamo avviato una nuova fase per la nostra manifestazione››. L’obiettivo è quello di mantenere la tradizione, aggiornandola con strumenti e linguaggi capaci di dialogare con un pubblico contemporaneo.

Saranno 27 le cantine presenti alla Fiera del Vino di Polpenazze

La manifestazione sarà organizzata da SGP Grandi Eventi, che punta su un palinsesto diversificato per attrarre un pubblico vario: ‹‹Abbiamo previsto la partecipazione di una trentina di cantine vitivinicole (27 per la precisione, ndr), spettacoli musicali, laboratori sensoriali e masterclass››, ha dichiarato Stefano Pellicciardi, responsabile dell’organizzazione. L’intera manifestazione sarà orientata a raccontare il vino come elemento culturale, economico e sociale, con una proposta accessibile sia agli appassionati che alle famiglie.

Torna il Concorso Enologico Valtènesi Garda Classico

Un appuntamento atteso è il 19° Concorso Enologico Nazionale Valtènesi Garda Classico, che si inserisce nel programma della Fiera come momento di confronto e valorizzazione dei produttori locali. Juri Pagani, Direttore del Consorzio Valtènesi Riviera del Garda Classico, lo definisce: ‹‹Un racconto corale fatto di passione, tradizione e rispetto per la terra straordinaria della Valtènesi››. In programma anche masterclass e degustazioni dedicate ai wine lovers, con l’obiettivo di far conoscere più da vicino i vini premiati, autentica espressione del territorio.

Fiera del Vino di Polpenazze, un’occasione per il territorio

Il sindaco di Polpenazze del Garda, Maria Rosa Avanzini, ha evidenziato l’impatto positivo della manifestazione su tutto il contesto territoriale: ‹‹La nostra Fiera del Vino compie 73 anni e oltre a far conoscere il nostro territorio offre a tutti l’opportunità di trascorrere momenti sereni in compagnia››. La manifestazione, infatti, coinvolgerà non solo il comune ospitante, ma anche le realtà limitrofe grazie a un indotto enoturistico significativo.

Alla Fiera del Vino di Polpenzze, oltre ai banchi d'assaggio, sono previste masterclass e degustazioni

La Fiera è promossa dal Comune di Polpenazze del Garda, con il patrocinio del Ministero dell’Agricoltura, Regione Lombardia, Provincia di Brescia, Camera di Commercio di Brescia, e Consorzio Lago di Garda Lombardia. Organizzata da SGP Grandi Eventi, conta tra i main sponsor RMB e la collaborazione di partner come Consorzio Valtènesi, ONAV e Ente Vini Bresciani.

