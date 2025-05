Da Iginio Massari a Franco Pepe e Davide Oldani: tutti i premiati ai Derthona Awards

Il 22 maggio dalle 18:00 alle 21:00 va in scena al Teatro Civico di Tortona (Al) la prima edizione dei Derthona Awards, un premio nato per raccontare l'Italia del gusto attraverso le sue storie e i suoi protagonisti. Un appuntamento nato con l'ambizione di rendere Tortona un nuovo punto di riferimento dell'enogastronomia italiana, e che vuole essere molto più di un evento: un progetto culturale che unisce cibo, persone, territori e narrazione. Un viaggio che ha trovato compagni entusiasti: Alexala, il Consorzio di Tutela Colli Tortonesi, Tomato Farm - azienda del territorio che, per qualità e progetto, è uno dei punti di riferimento in Italia nella produzione di derivati del pomodoro - il Mulino Della Giovanna, storica realtà nella produzione di farine di alta qualità, e altri che saranno annunciati passo dopo passo.

Il Teatro Civico di Tortona ospiterà i Derthona Awards

Derthona Awards, un evento inserito in AssaggiaTortona

I Derthona Awards si inseriscono nel programma di AssaggiaTortona, la storica rassegna enogastronomica che da diversi lustri la città promuove con l'obiettivo di far conoscere e valorizzare le eccellenze della sua terra e della sua tavola. Dal pomeriggio di venerdì 23 fino alla sera di domenica 25 maggio, diciotto ristoratori, sedici vignaioli, ventisette produttori a km 0 e quattro birrifici artigianali - disposti in oltre sessanta stand e cinque food truck lungo la centralissima via Emilia - animeranno Tortona in un weekend dedicato ai sapori autentici del territorio. Una vera e propria festa del gusto, capace di unire la città e i suoi visitatori in un'esperienza di convivialità, scoperta e cultura.

Derthona Awards, premio ai protagonisti della cultura gastronomica

I Derthona Awards rappresentano il momento culminante di questo grande racconto collettivo: un evento pensato per dare voce a chi, ogni giorno, lavora con passione, etica e creatività per fare dell'Italia un luogo dove il cibo è cultura viva.

Iginio Massari, tra i premiati ai Derthona Awards

Tra i premiati: Iginio Massari, Davide Oldani, Benedetta Rossi, Cristiano Tomei, Anna Zhang (Yi Lan), Franco Pepe, David Fiordigiglio e Simone Falsaperla, Erika Gotta, Roberto Munnia, Leonardo Serranti, Andrea Malaguti, Valentina Frezzato, Maddalena Fossati.

Davide Oldani, tra i premiati ai Derthona Awards

Ed ancora gli Ambasciatori del territorio, ovvero l'Associazione Ristoratori di Tortona accanto a storiche eccellenze del territorio e a giovani promesse che completano un'offerta gastronomica unica.

Franco Pepe, tra i premiati ai Derthona Awards

Un riconoscimento speciale andrà anche al Derthona Basket, che con le sue squadre maschili e femminili porta con successo il nome della città in Italia e in Europa, confermando come lo sport sia da sempre parte integrante dell'identità tortonese.

Derthona Awards, le cene d'autore

L'incontro con Benedetta Rossi è in programma alle 17:00 al Teatro Civico di Tortona, dove la popolare food creator incontrerà i suoi fan per un momento di condivisione dedicato alla cucina, alla vita, ai ricordi e alle sue ultime avventure «in casa e in viaggio». L'ingresso è gratuito fino a esaurimento posti.

Dopo l'evento al Teatro Civico, sono in programma due cene esclusive che uniscono il territorio ai protagonisti dei Derthona Awards. All'Osteria Billi, i due padroni di casa presenteranno una serata a sei mani insieme a Erika Gotta, chef de La Bursch nell'Oasi Zegna, in Valle Cervo. Presso il ristorante di Anna Ghisolfi, cucineranno invece gli chef David Fiordigiglio e Simone Falsaperla. L'intero ricavato della serata sarà devoluto alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro.