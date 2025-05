“Il sabato del vignaiolo” a Casteggio: degustazioni con 30 produttori dell'Oltrepò

Più di 30 vignaioli indipendenti, una giornata di degustazioni all'aria aperta tra le colline, l'atmosfera rilassata di un momento di scoperta e condivisione. Sabato 10 maggio, dalle 11:30 alle 19, la Tenuta Frecciarossa, in via Vigorelli 141 a Casteggio (Pv), ospita l'edizione oltrepadana de "Il sabato del vignaiolo", l'evento nazionale promosso dalla Federazione italiana vignaioli indipendenti (Fivi), in contemporanea in oltre quindici luoghi speciali d'Italia.

Tenuta Frecciarossa a Casteggio (Pv)

"Il sabato del vignaiolo": costo e programma

Casteggio sarà l'unica tappa lombarda dell'iniziativa, a sottolineare il ruolo tutt'altro che secondario dell'Oltrepò pavese nella geografia vinicola nazionale. La manifestazione è curata dalla Delegazione Fivi Oltrepò Pavese, in collaborazione con il Comune di Casteggio e l'associazione culturale Enocuriosi. Il pubblico potrà degustare liberamente i vini delle aziende partecipanti (con calice e tasca inclusi nel costo del biglietto: 15 euro, 10 per i soci Enocuriosi) e dialogare direttamente con i vignaioli. Non mancheranno i food truck con prodotti tipici locali, per accompagnare le degustazioni con proposte gastronomiche di qualità. Alle ore 14, 16 e 18, inoltre, sarà possibile partecipare a visite guidate alle cantine storiche della Tenuta.

«Con "Il sabato del vignaiolo" - sottolinea Alessio Brandolini, presidente della Delegazione Fivi Oltrepò Pavese - ci presentiamo al pubblico per raccontare chi siamo, come lavoriamo e perché scegliamo di fare vino in modo indipendente, dalla vigna alla bottiglia. È un'occasione per rinsaldare il legame con il nostro territorio e costruire comunità intorno al suo più celebre prodotto tipico». L'appuntamento ha anche una finalità benefica: l'intero incasso sarà devoluto alla Croce Rossa di Casteggio, per sostenere attività e servizi di prossimità alla cittadinanza.

Degustazioni di vino e visite in cantina: tutto sull'evento Fivi a Casteggio (Pv)

Per l'occasione, sarà disponibile un'area parcheggio gratuita presso l'area fieristica Truffi, messa a disposizione dal Comune di Casteggio e collegata alla manifestazione con servizio navetta. In caso di maltempo, l'iniziativa sarà rinviata a sabato 17 maggio. Ad accompagnare graficamente l'edizione 2025, a livello nazionale, c'è una locandina d'autore firmata dall'illustratrice Anna Formilan: una figura femminile, fusa con la vite, che stringe un catino di legno e indossa sneaker. Un'immagine poetica e contemporanea, che celebra la fusione fra artigianalità e nuove generazioni: simbolo perfetto della filosofia Fivi.

"Il sabato del vignaiolo" a Casteggio: l'elenco dei produttori

L'elenco dei produttori che saranno presenti alla manifestazione è ricco e rappresentativo della scena vitivinicola oltrepadana: