Torna VitignoItalia: 200 cantine e duemila etichette da gustare a Napoli

Dall'11 al 13 maggio 2025, VitignoItalia celebra il mondo del vino italiano a Napoli, un appuntamento che si rinnova con importanti novità. Gli spazi della Stazione Marittima ospiteranno produttori, professionisti del settore, appassionati e buyer internazionali per scoprire l'eccellenza dei territori vitivinicoli italiani. Durante la manifestazione, saranno organizzati incontri, masterclass e percorsi sensoriali, con la partecipazione di istituzioni e realtà di settore.

La Stazione Marittima di Napoli ospiterà VitignoItalia

VitignoItalia, il programma

Come sottolineato da Maurizio Teti, direttore di VitignoItalia, l'edizione di quest'anno vuole portare l'evento a un livello superiore. «Ci stiamo avvicinando al 20esimo anniversario e vogliamo costruire un programma che possa coinvolgere più settori, dal vino alla musica, fino alle nuove tecnologie. Il nostro obiettivo è dimostrare la versatilità e la complessità del vino», ha dichiarato Teti. Saranno numerosi gli incontri con esperti del settore, ma anche esperienze immersive come il Winestour, che permetterà ai visitatori di esplorare virtualmente le cantine italiane, grazie all'uso della realtà virtuale. Tra le novità dell'edizione 2025, una delle principali sarà l'introduzione dei calici Privé35 di Anima Cerve Group, pensati per valorizzare l'esperienza sensoriale dei partecipanti.

A VitignoItalia le masterclass saranno dedicate alle eccellenze enologiche italiane

Inoltre, in collaborazione con Ice, sarà organizzato un educational tour per i buyer internazionali, per favorire il business e le relazioni commerciali tra produttori e operatori di tutto il mondo. Non mancheranno le masterclass dedicate alle eccellenze enologiche italiane, con focus su diverse regioni: dalla Sicilia, con i suoi rosati, fino alla Campania e alla Calabria. I partecipanti potranno approfondire temi legati alla sostenibilità e all'evoluzione del vino in relazione al cambiamento climatico. Il programma delle masterclass si preannuncia denso e variegato. Si inizia con un focus sui vini siciliani, per proseguire con una sessione dedicata alle bollicine venete, passando poi a un'analisi dei vini subacquei. La Campania sarà protagonista con gli Aglianico del Taburno, mentre la giornata conclusiva vedrà un talk sul futuro del vino campano, con un focus sulla sostenibilità.

VitignoItalia: un evento in crescita

VitignoItalia si conferma come una vetrina di riferimento per il mondo del vino, portando avanti l'impegno per la promozione delle realtà vitivinicole italiane e per il dialogo tra produttori e consumatori. Un'occasione per costruire connessioni, conoscenze e scambi culturali intorno a un patrimonio in continua evoluzione.