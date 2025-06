Roma Hortus Vini 2025: tre sere di vino, musica e teatro all'Orto Botanico

Dal 13 al 15 giugno, l'Orto Botanico di Roma apre le sue porte in orario serale per la sesta edizione di Roma Hortus Vini: una rassegna dedicata ai vitigni autoctoni italiani, con oltre 200 etichette in degustazione, performance artistiche sotto le stelle, assaggi guidati sull'erba e uno scenario che unisce natura, vino e cultura nel cuore di Trastevere.

Vini autoctoni e degustazioni sull’erba: torna Roma Hortus Vini

Ideato da Luca e Francesca Romana Maroni e organizzato da "I migliori vini italiani" in collaborazione con Sens Eventi, il festival si conferma un appuntamento attesissimo per winelover, operatori del comparto e semplici curiosi. Il giardino secolare dell'Orto Botanico ospiterà stand di degustazione suddivisi per regione, permettendo ai visitatori di scoprire le mille sfumature dei vitigni monovarietali italiani. Le porte resteranno aperte fino a mezzanotte nelle serate di venerdì 13 e sabato 14 (con ultimo ingresso alle 23), mentre domenica 15 giugno la chiusura è prevista per le 22.

Roma Hortus Vini, il grande racconto dei vitigni autoctoni italiani

Il cuore simbolico sarà ancora una volta il Vigneto Italia, progetto unico nel suo genere, nato nel 2018 da un'intuizione di Luca Maroni: “un unicum ampelografico assoluto” che raccoglie in un solo fazzoletto di terra 155 varietà di vitigni autoctoni italiani, coltivati secondo pratiche biodinamiche a basso impatto ambientale. Un esperimento che ha portato alla creazione di due vini, Somma Sapienza Rosso e Bianco, realizzati rispettivamente con blend di oltre 70 e 80 varietà diverse, tutte cresciute nello stesso terreno e sotto le medesime condizioni climatiche. Un modo concreto per raccontare, attraverso un calice, la biodiversità enologica del nostro Paese.

Oltre 200 etichette da tutta Italia all’Orto Botanico di Roma

A rendere ancora più suggestive le tre serate ci saranno le degustazioni guidate e libere, ma soprattutto le attesissime “dégustation sur l'herbe”, condotte proprio da Luca Maroni sul prato del Vigneto Italia. Un momento quasi poetico, illuminato da luci soffuse che richiamano le lucciole estive, in cui lasciarsi trasportare tra le note aromatiche e fruttate dei vini assaggiati, raccontati con il consueto stile coinvolgente, ricco di aneddoti, storie e analisi sensoriali semplici, dirette, accessibili a tutti. Il programma, come detto, si arricchisce di oltre 200 etichette da tutta Italia, suddivise per regione e per vitigno, in modo da costruire percorsi di degustazione su misura dei gusti di ogni visitatore. Ogni calice diventa così occasione per confrontare terroir, tecniche di vinificazione, interpretazioni stilistiche, e magari anche per scoprire etichette di piccoli produttori difficili da trovare altrove.

A Roma Hortus Vini anche jazz, teatro e... bolle di sapone

Ma Roma Hortus Vini non si limita al vino. Ad accompagnare i brindisi ci saranno momenti teatrali e musicali ormai diventati parte integrante dell'evento. In particolare, tornerà Michele La Ginestra con le sue pièce teatrali brevi, dal tono brillante e scanzonato, pensate come interludi leggeri e riflessivi tra una degustazione e l'altra. Sul palco, storie, poesie e personaggi dal carattere vivace prenderanno vita nel suggestivo teatro all'aperto, costruendo un filo narrativo che unisce vino e racconto.

Lo spettacolo poetico delle bolle di sapone di Idà a Roma Hortus Vini

Sul fronte musicale, le atmosfere saranno quelle ricreate da Francigena in Jazz & Swing con The Swing Barriques, un trio che con voce, chitarra e contrabbasso accompagnerà le serate con brani che si fondono perfettamente con lo scorrere del vino nei calici. Tra gli zampilli della Fontana dei Tritoni e il verde che avvolge l'Orto, le note jazz renderanno ancora più coinvolgente l'esperienza sensoriale. Non mancherà, infine, lo spettacolo poetico delle bolle di sapone di Idà, che nel giardino davanti al Vigneto Italia saprà incantare il pubblico e accendere la fantasia dei presenti.