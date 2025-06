Vino in alta quota: degustazione a 2.173 metri per il World Lambrusco Day

Il Lambrusco si celebra in vetta. Sabato 21 giugno, in occasione del World Lambrusco Day e del solstizio d'estate, un banco di assaggio aperto al pubblico porterà infatti le bollicine emiliane sulla funivia Skyway Monte Bianco a Courmayeur (Ao), precisamente alla stazione Pavillon/The Mountain, a 2.173 metri di altitudine. L'evento, promosso dal Consorzio tutela Lambrusco e da Enoteca Regionale Emilia-Romagna, offrirà un'occasione unica per degustare i Lambrusco Doc in uno degli scenari più spettacolari d'Italia.

L’evento rappresenta un’occasione per approfondire la conoscenza del Lambrusco nelle sue diverse tipologie

Il Lambrusco a Courmayeur: le cantine presenti e l'obiettivo

Dalle 11 alle 15, turisti e appassionati di vino avranno la possibilità di scoprire le diverse espressioni del Lambrusco - dal frizzante allo spumante, dal Metodo Martinotti al Metodo Classico fino ai rifermentati in bottiglia - guidati da sommelier professionisti presenti sul posto per servire e raccontare i vini. In assaggio ci saranno le etichette di diciannove cantine di Modena e Reggio Emilia: Albinea Canali, Bertolani Alfredo, Cantina di Carpi e Sorbara, Cantina Formigine Pedemontana, Cantina Gualtieri, Cantina San Martino in Rio, Cantina Santa Croce, Cantina Puianello, Cantina Settecani, Casali Viticultori, Caviro, Corte Manzini, Francesco Bellei & C., Lombardini, Medici Ermete, Paltrinieri, Tenuta Galvana Superiore, Umberto Cavicchioli e F., Ventiventi.

L'obiettivo è portare il Lambrusco fuori dai contesti classici, rendendolo protagonista in luoghi capaci di valorizzarne l'identità e la versatilità. Ed è proprio in questa direzione che si muove l'edizione 2025 del World Lambrusco Day, che dopo le tappe degli anni scorsi in città d'arte e località internazionali sceglie la montagna come cornice ideale per un incontro tra gusto e paesaggio. Ma il programma non si limita al banco di degustazione: infatti, come ogni anno, è previsto anche un momento riservato agli operatori del comparto, con una sessione su invito curata da una figura chiave nel percorso di valorizzazione del Lambrusco.

Il Lambrusco a Courmayeur: non solo degustazioni

La regia della parte tecnica sarà infatti affidata, come da tradizione, a Gabriele Gorelli, primo Master of Wine italiano, che guiderà i presenti attraverso la masterclass “L'incontenibile leggerezza del Lambrusco”, pensata per far emergere le sfumature e la qualità delle diverse etichette. A seguire, ci sarà spazio per il confronto e l'approfondimento con la tavola rotonda “La leggerezza è modernità: chef, sommelier e produttori a confronto”, un momento di dialogo su linguaggi, stili e prospettive del gusto contemporaneo che vedrà coinvolti protagonisti del mondo della ristorazione e del vino come gli chef Heinz Beck e Paolo Griffa, il sommelier Pascal Tinari e una selezione di giovani produttori del Consorzio.

Claudio Biondi, presidente del Consorzio tutela Lambrusco

«Volevamo che il World Lambrusco Day 2025 rappresentasse non solo un momento di confronto tra professionisti, ma anche un'esperienza coinvolgente e aperta al pubblico - spiega Claudio Biondi, presidente del Consorzio tutela Lambrusco. Il banco di assaggio allestito alla stazione Pavillon/The Mountain sarà l'occasione per coinvolgere visitatori provenienti da tutta Italia e proporre loro le nostre etichette più rappresentative in un contesto suggestivo, offrendo un'esperienza da ricordare» conclude.