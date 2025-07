Venice Cocktail Week 2025: la mixology torna protagonista nella Serenissima

La mixology torna a raccontarsi a Venezia con la quarta edizione della Venice Cocktail Week, in programma da mercoledì 22 a domenica 26 ottobre 2025. Cinque giornate dedicate alla cultura del bere di qualità nei 28 cocktail bar selezionati della Serenissima. Ideata da Paola Mencarelli, la manifestazione è realizzata con il patrocinio del Comune di Venezia e il sostegno di Vela S.p.A., confermandosi un appuntamento di riferimento nel panorama nazionale e internazionale.

Venice Cocktail Week torna dal 22 al 26 ottobre

«Ancora una volta Venice Cocktail Week accende i riflettori sulle eccellenze della laguna - racconta Paola Mencarelli -. L’obiettivo è diffondere la cultura del bere consapevole, valorizzando le professionalità del mondo del bar e creando occasioni d’incontro tra esperti, appassionati e neofiti». La kermesse coinvolge l’intera città in un’esperienza diffusa, capace di mettere in rete hotel, locali e professionisti attraverso un itinerario che celebra la mixology d’autore e la sua connessione con il territorio.

Venice Cocktail Week, due drink esclusivi

Ogni cocktail bar partecipante presenterà una propria cocktail list VCW25, articolata su due signature drink:

Signature Cocktail , creazione originale e rappresentativa del locale;

, creazione originale e rappresentativa del locale; Aperitivo di Mezzogiorno, un drink leggero pensato per l’aperitivo veneziano e fruibile in qualsiasi momento della giornata.

I drink saranno realizzati con prodotti selezionati tra le aziende Main Sponsor e Sponsor, contribuendo a definire lo stile e l’identità di ciascun locale.

Venice Cocktail Week, un programma ricco: masterclass, brunch e pop-up bar

L’edizione 2025 si concentrerà in cinque giornate, con eventi pensati per un pubblico eterogeneo. Masterclass, brunch tematici, guest shift con bartender locali e internazionali, ma anche iniziative culturali e attività ricreative per avvicinare il grande pubblico alla cultura del buon bere. I Pop-Up Bar ICW, già sperimentati con successo ad Amalfi e Firenze, arriveranno anche a Venezia, portando in Laguna ospiti dalle più importanti realtà della scena mixology italiana.

L’edizione 2025 si concentrerà in cinque giornate

L’inaugurazione ufficiale è in programma per mercoledì 22 ottobre con l’Opening Party all’Aman Venice, evento su invito curato dal bar manager Antonio Ferrara. Novità assoluta il Closing Party di domenica 26 ottobre, che si terrà presso l’Arts Bar del St. Regis Venice, aperto alla community dei bartender. Accanto ai cocktail bar ufficiali, parteciperanno anche Event Partner, locali che non presenteranno drink della lista ufficiale ma ospiteranno eventi tematici, talk e degustazioni.

Venice Cocktail Week, tra ritratti d’autore e fotografia di prodotto

Il volto dei bartender veneziani sarà raccontato attraverso i ritratti espressivi della fotografa Veronica Gaido, già firma delle precedenti edizioni. Le foto dei cocktail saranno invece a cura di Michele Tamasco, fotografo specializzato in food & beverage.

Paola Mencarelli, ideatrice della Venice Cocktail Week

Particolare attenzione è stata riservata anche al design visivo dell’evento. Il logo ufficiale di VCW è firmato dall’architetto Piero Lissoni, in collaborazione con Lissoni & Partners, e rappresenta una coppa Martini che si trasforma in gondola, unendo l’estetica della mixology all’immaginario veneziano.

Venice Cocktail Week, i cocktail bar partecipanti

Ecco i cocktail bar partecipanti alla Venice Cocktail Week 2025:

Bar d'Hotel

Alchemia Bar, Ca’ di Dio

Arts Bar, The St.Regis Venice

Bar Biblioteca, Nolinski Venezia

Experimental Cocktail Club, Il Palazzo Experimental

Il Caravellino, Hotel Saturnia & International

*Il Piccolo Bar, Violino d’Oro

*Il Porto Lounge Bar, Palazzo Veneziano

*Lord Byron, Palazzo Keller

Orientalbar & Bistrot, Hotel Metropole Venezia

Santa Cocktail Club Venezia, Hotel L’Orologio Venezia

Skyline Rooftop Bar, Hilton Molino Stucky Venice

The Bar at Aman Venice, Aman Venice

*The “G” Lounge & Garden Bar, Hotel Nani Mocenigo Palace

*Venixino Lounge & Garden, Donà Palace

Cocktail bar

Blue Drop Venice

Caffè Florian

Caffè Lavena

Grancaffè Quadri

Il Mercante

La Barrique Wine Bar

Marciano

*Mirai

*Moro Venice

*Rétro

*Rivoire

Tarnowska’s American Bar

Terrazza Aperol

Time Social Bar

Event Partner