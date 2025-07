Hotel 2025, dalle camere al piatto: come cambia il concetto di accoglienza

Dal 13 al 16 ottobre, Fiera Bolzano ospita la 49ª edizione di “Hotel”, salone internazionale dedicato a chi opera nel mondo dell’ospitalità professionale e della ristorazione. Con quasi mezzo secolo di storia, l’evento si conferma un riferimento per operatori, imprese, associazioni e stakeholder che ogni anno si danno appuntamento per confrontarsi su tendenze, innovazioni e sfide del comparto.

Hotel torna dal 13 al 16 ottobre 2025 (foto Marco Parisi)

L’iniziativa si colloca in un momento strategico per il settore, in un’epoca segnata da profondi cambiamenti sia nelle abitudini di viaggio dei turisti sia nell’organizzazione dei servizi di accoglienza. L’Italia, con oltre 230.000 strutture ricettive, si mantiene ai vertici mondiali per numero di presenze turistiche, con una particolare concentrazione nel Nord-Est e in Trentino-Alto Adige, che da solo attira oltre il 12% dei turisti italiani ed esteri.

Hotel, un settore in evoluzione: il contesto 2025

Le trasformazioni del mercato sono guidate da nuove esigenze: i turisti cercano esperienze autentiche e personalizzate, mentre gli operatori sono chiamati a rinnovare la propria offerta puntando su sostenibilità ambientale, digitalizzazione dei processi e qualità del servizio. In questo contesto, Hotel 2025 rappresenta una piattaforma di confronto e aggiornamento, pensata per fornire strumenti utili a gestire e anticipare i cambiamenti.

L’edizione 2025 di Hotel sarà strutturata attorno a quattro macroaree tematiche (foto Marco Parisi)

Hotel 2025, quattro filoni tematici per raccontare l’ospitalità che cambia

L’edizione 2025 sarà strutturata attorno a quattro macroaree tematiche, che mettono in luce altrettanti aspetti strategici per il futuro del settore.

"Value of People – #peoplematter" - L’attenzione verso le persone che operano nel settore – dal personale stagionale agli staff di grandi catene – è in forte crescita. Il benessere dei collaboratori, la formazione continua e l’equilibrio tra vita e lavoro diventano elementi essenziali per un'ospitalità di qualità. «Oggi i dipendenti sono veri e propri portavoce dell’esperienza di accoglienza» affermano gli organizzatori.

La tecnologia assume un ruolo sempre più integrato e consapevole. Hotel 2025 proporrà una riflessione su soluzioni digitali, automazione, robotica e cobotica applicate all'accoglienza. Obiettivo: potenziare il servizio e ridurre l'impatto ambientale, senza sostituire la centralità del fattore umano.

L'offerta gastronomica si orienta verso eticità e tracciabilità. Cresce l'interesse per prodotti locali, stagionali e biologici, selezionati non solo per il gusto ma anche per l'impatto sull'ambiente e sulla salute. Hotel 2025 mostrerà come le scelte alimentari possano diventare parte integrante del valore esperienziale proposto da hotel, resort e ristoranti.

Il design responsabile e l'uso consapevole dei materiali guidano la progettazione degli spazi del futuro. L'estetica si fonde con funzionalità, efficienza energetica e rispetto dell'ambiente, per costruire ambienti che migliorano la qualità del soggiorno. Il focus sarà su progetti architettonici e soluzioni costruttive a basso impatto.

Hotel Sustainability Award: il riconoscimento per l'ospitalità green

Torna l’Hotel Sustainability Award, premio che dal 2019 valorizza le realtà più innovative e virtuose sul piano della sostenibilità ambientale e sociale. Alla settima edizione, il premio sarà articolato in cinque categorie: tre dedicate agli espositori e due agli operatori del settore in visita. Le candidature sono aperte fino al 10 settembre 2025. I progetti verranno selezionati da una giuria di esperti in sostenibilità, architettura e turismo, mentre la cerimonia di premiazione si terrà nella giornata inaugurale, il 13 ottobre, in presenza dei principali attori del comparto.

Anche nel 2025 torna l‘Hotel Sustainability Award (foto Marco Parisi)

Hotel Tours: l’ospitalità sostenibile raccontata sul campo

Tra le iniziative più attese, tornano anche gli Hotel Tours, visite guidate immersive e itineranti che permettono ai partecipanti di conoscere da vicino le strutture più virtuose dell’Alto Adige. L’appuntamento è per martedì 14 e mercoledì 15 ottobre, con tappe in alberghi selezionati che si distinguono per l’impegno in termini di sostenibilità, design e valorizzazione delle risorse umane. Organizzati in collaborazione con la Fondazione Architettura Alto Adige, i tour alterneranno momenti formativi, networking e confronto diretto con chi gestisce quotidianamente le realtà premiate.

Hotel 2025 si conferma un evento essenziale per chi desidera comprendere le dinamiche evolutive del comparto hospitality. In un settore che richiede oggi una visione integrata tra tradizione e innovazione, la manifestazione si propone come luogo di sintesi tra teoria e pratica, dove si intrecciano competenze, ispirazioni e relazioni professionali.