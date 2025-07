Degustazioni, laboratori e musica: tutto pronto per Ardesio DiVino 2025

Ardesio DiVino si prepara a celebrare la sua 21ª edizione dal 2 al 3 agosto 2025 con un calendario variegato di cenette, degustazioni, laboratori, incontri culturali e concerti. La manifestazione animerà il centro storico di Ardesio, in Val Seriana (Bg), con atmosfere autentiche e proposte di alta qualità.

Tutto pronto per Ardesio DiVino 2025

L’apertura ufficiale è anticipata dalla celebre Cena DiVina, in programma il 1° agosto al Ristorante da Giorgio: un’esperienza gastronomica raffinata, con menù curato dagli chef Davide Bigoni e Alberto Zanoletti e un percorso di abbinamenti vino guidato dal sommelier Paolo Tegoni.

Degustazioni guidate e workshop sulla cultura del vino

Sabato 2 agosto, alle 17:30, si svolgerà la Degustazione d’autore del Seminario Permanente Luigi Veronelli, su prenotazione. Una selezione esclusiva di etichette premiate dalla Guida “Sole” e raccontate da Andrea Alpi. Un’occasione per approfondire profili organolettici, storytelling e storie di produttrici e produttori.

Degustazioni di molte etichette ad Ardesio DiVino

Nei due giorni dell’evento, saranno presenti decine di vignaioli selezionati provenienti da Italia, Francia, Slovenia e Portogallo, con stand riconoscibili per l’offerta di vini artigianali e prodotti tipici regionali. Degustazioni itineranti condotte da Paolo Tegoni (sabato ore 19:00, domenica ore 12:00 e 16:00) offriranno esperienze sensoriali guidate, per scoprire profumi e sapori in abbinamento alla qualità.

Pasta fatta a mano: al centro arte, cultura e sapori

Tema portante dell’edizione 2025 è la pasta fatta in casa, simbolo di memoria culinaria e convivialità. Don Pasta (Daniele De Michele) e la maestra sfoglina Rina Poletti guideranno laboratori e incontri narrativi dedicati all’arte della sfoglia.

L’appuntamento del 3 agosto “Mani in Pasta”, presso il Museo Casa Rurale dalle 11:00, offrirà un’esperienza pratica e gratuita, dall’impasto al taglio delle tagliatelle. Nel pomeriggio, Don Pasta e Rina Poletti presenteranno il libro “Storie e ricette di una maestra sfoglina”, seguita dallo spettacolo racconto “Il pranzo della domenica”.

Spazi di benessere e relax durante la manifestazione

All’interno della manifestazione, lo spazio Il Giardino della Quiete presso il Museo Casa Rurale offrirà un’oasi di tranquillità, con rilassamenti guidati e degustazione di tisane artigianali. Sabato e domenica la “Bolla del silenzio” sarà disponibile alle 15:00 e 17:00, per chi cerca un momento di pausa rigenerante nel cuore di Ardesio DiVino.

Le precedenti edizioni di Ardesio DiVino hanno fatto il pieno di pubblico

Concerti e performance musicali a corollario della manifestazione

La musica accompagnerà ogni momento dell’evento con gruppi e band selezionate: il rock strumentale dei Tangle, il funk-pop dei Funky Lemonade, le sonorità blues-country dei Bluebirds e le atmosfere R&B e alternative rock proposte da Tamashi Pigiama, Shocked By Ice Cream e Carlo Poddighe. L’ultimo saluto musicale sarà affidato a Isola Acustica (feat Sveva) domenica sera alle 20:30.

Previsti concerti e tante iniziative ad Ardesio DiVino 2025

Stand enogastronomici, pranzi e cene nei luoghi storici

Gli stand di Ardesio DiVino offriranno degustazioni di prodotti gastronomici e vini dalle 10:30 alle 13:30 e dalle 16:00 alle 21:00 sabato 2 agosto, con orario continuato domenica 3. Le vie storiche ospiteranno pranzi e cene a tema: cena diffusa il sabato e domenica sera, pranzo del Gruppo Alpini domenica alle 12:30. Un’esperienza conviviale capace di valorizzare i sapori locali.

Tanti stand previsti nella località di Ardesio (Bg)

Logistica e modalità di partecipazione a Ardesio DiVino

L'accesso alla Cena DiVina e alla degustazione d’autore richiede prenotazione e iscrizione anticipata. Per partecipare alle Degustazioni itineranti, al laboratorio “Mani in Pasta” e agli eventi culturali è consigliata la registrazione preventiva, poiché i posti sono limitati. Gli eventi musicali e le visite allo spazio relax sono fruibili gratuitamente durante le aperture al pubblico.