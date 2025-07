Ristogolf 2025 al Golf Club Varese: quarta tappa tra esperienza tra buche e sapori

Tutto pronto per la quarta tappa del Circuito Ristogolf 2025 by Allianz che si terrà il prossimo 30 luglio al Golf Club Varese di Luvinate. Il circuito golfistico, che riunisce sport e appassionati gourmet, torna quindi in Lombardia dopo che la precedente tappa si era svolta in Piemonte, al magnifico Golf Club Biella Le Betulle.

Quarta Tappa di Ristogolf in programma al Golf Club Varese

Il Golf Club Varese

Il Golf Club Varese, fondato nel 1897 e situato a Luvinate dal 1934, è uno dei circoli storici più affascinanti d’Italia. Il percorso a 18 buche, tecnico e ondulato, offre panorami mozzafiato sul Monte Rosa, sui Laghi Maggiore, di Varese e di Monate, oltre che sul Sacro Monte e sul Campo dei Fiori. Il tracciato, migliorato negli anni da Baldovino Dassù, Giulio Cavalsani e Graham Cooke, è noto per buche dog-leg, dislivelli e green di piccole dimensioni.

La suggestiva location del Golf Club Varese a Luvinate

La buca 10, par 4 in discesa, è la più suggestiva, con vista sulle Alpi e sul Lago di Varese. La Club House, un ex convento con affreschi del 1500, aggiunge fascino e storia. Il club ha ospitato l’Open d’Italia, una tappa del Challenge Tour nel 2012 e dell’Access Series del Ladies European Tour nel 2023, oltre a prestigiose gare nazionali e giovanili ogni anno. Un luogo unico tra sport, natura e storia.

Gli ospiti della quarta tappa

L’aspetto enogastronomico della tappa varesina sarà curato da realtà di eccellenza. Tra i protagonisti figurano dello showcooking finale infatti figurano Alessandro Trovato, dal Grand Hotel Da Vinci di Cesenatico (5 stelle), Giuliana D'Ambrosio, della Trattoria D'Ambrosio dal 1943 di Bergamo e Flavio Allaria, del Bulk Mixology Food Bar di Milano. Oltre a loro, come di consueto, tanti punti di enogastronomia d'eccellenza lungo le buche del campo.

Anche questa tappa in palio dei posti per la Serata Straordinaria al Teatro alla Scala, offerti dalla Fondazione Francesca Rava – NPH Italia ETS, una cena gourmet presso il ristorante Da Vittorio grazie ad Appennino Food Group, e l’ambito premio Allianz, che prevede ospitalità per l’evento finale dal 17 al 19 ottobre presso il Grand Hotel Da Vinci di Cesenatico e l’Adriatic Golf Club Cervia.