50 Sfumature di Pinot Noir: degustazioni e cultura nel centro storico di Voghera

Il 27 e 28 settembre 2025 si svolgerà nel centro storico di Voghera (Pv) la sesta edizione di “50 Sfumature di Pinot Noir”, evento interamente dedicato al vitigno di origine borgognona che si è ormai affermato tra i più coltivati e apprezzati al mondo. L’iniziativa coinvolgerà le vie della città in un percorso enologico e culturale che intende far conoscere le diverse interpretazioni del Pinot Noir attraverso una selezione di produzioni provenienti sia dall’Oltrepò Pavese sia da altri importanti territori italiani e internazionali.

Un viaggio tra i terroir del Pinot Noir

Durante la manifestazione, i visitatori avranno la possibilità di assaporare Pinot Noir vinificati secondo stili differenti, testimoni della grande versatilità di questo vitigno. La sua capacità di adattarsi e offrire risultati unici in funzione del contesto pedoclimatico sarà al centro del percorso di degustazione, articolato tra cantine locali e realtà internazionali. Dalla Champagne alla Nuova Zelanda, passando per l’Oregon, l’evento offrirà una panoramica delle principali aree di produzione mondiali, permettendo agli appassionati di confrontare aromi, struttura e tipicità, direttamente nel cuore dell’Oltrepò Pavese, sul 45° parallelo, zona simbolicamente rilevante per la viticoltura globale.

50 Sfumature di Pinot Noir: degustazioni, arte, incontri e benessere

Il programma prevede, oltre alle degustazioni, anche momenti di approfondimento culturale e occasioni di intrattenimento. Spazi pubblici e location solitamente non accessibili saranno aperti per l’occasione, valorizzando il tessuto urbano e culturale della città di Voghera.

L’apertura ufficiale è prevista per venerdì 26 settembre, mentre sabato 27 e domenica 28 settembre la manifestazione sarà aperta al pubblico con orario continuato dalle 11:00 alle 19:00. Ad arricchire l’offerta sensoriale, anche quest’anno sarà presente il partner cosmetico Gli Elementi, azienda italiana specializzata in prodotti termali per la cura della pelle. I partecipanti potranno usufruire di trattamenti viso e corpo a tema “diVino e Acqua”, pensati per combinare i benefici del vino e dell’acqua termale in un’esperienza di benessere personalizzata.

Una manifestazione per PinotNoirLovers e non solo

L’iniziativa si rivolge a un pubblico ampio: dai semplici curiosi agli appassionati del vitigno, ma anche agli operatori del settore. «50 Sfumature di Pinot Noir è un viaggio che parte dalle cantine dell’Oltrepò per arrivare fino a quelle della Nuova Zelanda» spiegano gli organizzatori, sottolineando come la manifestazione sia pensata per creare un ponte culturale e produttivo tra i territori che lavorano su questa complessa varietà. Attraverso un approccio trasversale che unisce vino, territorio, cultura e benessere, l’evento intende rafforzare il legame tra Voghera e una viticoltura sempre più internazionale, valorizzando le eccellenze locali in un contesto di respiro globale.

Un bicchiere condiviso, una bottiglia stappata in un momento importante, un ricordo legato alla tavola o alla famiglia. Il vino, da sempre, accompagna gesti quotidiani e occasioni speciali. Da questa consapevolezza nasce l’idea di un concorso letterario dedicato proprio al vino, inteso non soltanto come prodotto, ma come ispirazione narrativa, simbolo culturale e memoria collettiva. Il concorso invita chiunque ami scrivere a raccontare storie in cui il vino sia protagonista o testimone: una figura discreta ma centrale, capace di evocare emozioni, atmosfere, relazioni. Che si tratti di una commedia familiare, di una riflessione personale o di un frammento di memoria, il vino rappresenta un punto di partenza per parlare di vita. «Quel bicchiere da cui è nato tutto, quella bottiglia che ha segnato una conferma, un aperitivo inaspettato, un pranzo dai nonni», si legge nel testo di presentazione del concorso. L’invito è rivolto a tutti: scrittrici, scrittori, appassionati, professionisti o semplici narratori per passione. Il bando con le modalità di partecipazione è disponibile online. I testi selezionati saranno valutati da una giuria composta da professionisti del settore culturale ed enologico.