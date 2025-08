Oltrepò pavese, dodici tappe di gusto a Santa Maria: torna Calici & Sapori

In un Oltrepò pavese attento a seguire le dinamiche della cantina sociale Terre d’Oltrepò sempre più indirizzata verso il commissariamento, Santa Maria della Versa (paese della storica sede e del caveau di La Versa) si prepara a vivere una sera d’estate ricca di degustazioni e sapori. È questa la cornice in cui, lunedì 4 agosto, torna Calici & Sapori, la manifestazione che da cinque edizioni racconta l’anima gastronomica e vitivinicola della Valversa con un percorso a tappe tra piatti, brindisi e divertimento.

Calici e sapori torna il 4 agosto

Calici&Sapori, l'edizione 2025

Dodici postazioni, ventiquattro cantine, quarantotto etichette selezionate: numeri che restituiscono l’idea di un evento diffuso, ma non bastano a descriverne l’atmosfera. Perché Calici & Sapori è prima di tutto un’esperienza. Un viaggio sensoriale tra piazze e scorci illuminati ad arte, dove ogni piatto parla di qualità e ogni vino è occasione di scoperta. Un’idea di accoglienza genuina, che mescola sapienza agricola, ricerca gastronomica e piacere dello stare insieme. Organizzata dal Comune di Santa Maria della Versa, in collaborazione con la locale Pro Loco, e con il contributo del bando Lombardia Style - Progetti di promozione unitaria per l’attrattività territoriale di Regione Lombardia, la manifestazione ha saputo crescere anno dopo anno, conquistando un pubblico sempre più numeroso e curioso.

Calici e sapori: presenti 24 cantine

«La valorizzazione dei prodotti del territorio - spiega il sindaco Anna Zucconi - rappresenta uno degli obiettivi che ci siamo posti per far ritornare Santa Maria al centro della Valversa. Anche in queste occasioni la sinergia con le associazioni è importante, per realizzare eventi di qualità in grado di attirare la curiosità di turisti ed intenditori». A ribadire il valore strategico dell’iniziativa è anche l’assessore al Turismo Manuele Riccardi: «Calici & Sapori si sta affermando tra le più importanti manifestazioni enogastronomiche dell’Oltrepò Pavese. È una vetrina significativa per le realtà produttive locali, ma anche un momento di comunità, che rafforza il legame tra il paese e il suo territorio».

Calici e sapori: non solo vino, ma anche eccellenze gastronomiche

Le dodici isole enogastronomiche saranno dislocate tra le vie e le piazze centrali del borgo - via Roma, via Crispi, via Cavour, Piazza Vittorio Veneto e Piazza Vittorio Emanuele II - che per l’occasione saranno arricchite da allestimenti verdi, luci ambientali e punti musicali con musica dal vivo. L’evento è di libero accesso, mentre l’acquisto del calice degustazione e delle portate è opzionale. Nel corso della serata si terrà anche la mostra di pittura "Tre donne in tavolozza", dedicata alla promozione degli artisti locali e con opere delle pittrici Giuseppina Martino, Maria Farisè ed Emiliana Gelain. È previsto intrattenimento gratuito per i più piccoli a cura dell’associazione MoviMente. Saranno inoltre presenti punti informativi di Avis Stradella e Ats Pavia, che promuoveranno la salute attraverso la possibilità di effettuare screening gratuiti prenotabili in loco e attraverso la sensibilizzazione alla donazione del sangue. L’apertura casse è prevista per le ore 20.00 In caso di maltempo, la manifestazione verrà rinviata alla serata successiva.