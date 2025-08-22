Il borgo di Cocconato si apre al vino: itinerari culturali ed enogastronomici

Il 6 e 7 settembre 2025 si terrà a Cocconato l’edizione XXIV di Cocco…Wine, evento promosso dall’associazione Go Wine in collaborazione con il Comune e il Consorzio Cocconato Riviera del Monferrato. L’iniziativa punta a valorizzare il territorio, la tradizione gastronomica locale e le eccellenze vinicole del Piemonte.

Cocco Wine torna il 6 e 7 settembre

Camminare il Borgo: passeggiate guidate nel cuore storico

Tra le novità dell’edizione 2025, «Camminare il Borgo» invita i visitatori a scoprire il centro storico di Cocconato, la parte alta del borgo e le sue testimonianze architettoniche e culturali. «Il percorso permette di ammirare edifici storici, portici gotici, chiese e scorci panoramici, offrendo una lettura completa della storia e dell’identità del paese», spiegano gli organizzatori. Le passeggiate, della durata di circa 45 minuti, si terranno con ritrovo in piazza Statuto: sabato 6 alle 17.30 e 21, domenica 7 alle 11.30 e 16, con conclusione presso Locanda Martelletti dove sarà attiva l’Isola del Vino dedicata alla viticoltura eroica.

Banco d’assaggio: le cantine di Cocconato e le Isole del Vino

Sabato 6 (16-24) e domenica 7 settembre (11-19) il borgo ospiterà il banco d’assaggio, con le cantine di Cocconato, altre realtà piemontesi e artigiani del gusto. La Barbera d’Asti resta il vino più noto, ma la produzione locale include anche altri rossi e bianchi autoctoni.Tra le cantine partecipanti: Bava, Benefizio di Cocconito, Giulio Cocchi Spumanti, Maciot, Marovè, Nicola Federico, Poggio Ridente. La maggior parte di esse fa parte del Consorzio Cocconato Riviera del Monferrato, nato per valorizzare il territorio e le sue eccellenze enogastronomiche.

Cocco Wine: banchi d'assaggio e Isole del Vino

Le Isole del Vino arricchiscono l’offerta con tre temi: vini della Sardegna, vini eroici e Alta Langa. Le selezioni illustrano diversità di vitigni, territori impervi e la tradizione dello spumante piemontese metodo classico. Il costo della degustazione per le giornate del 6 e 7 settembre è €16, ridotto a €14 acquistando online entro il 4 settembre. Soci Go Wine e Associazioni di Settore pagheranno €12. All’accredito i visitatori ricevono calice, taschina, braccialetto e carnet con 8 buoni degustazione, due dei quali riservati alle Isole del Vino. Buoni aggiuntivi possono essere acquistati a €10 ciascuno.

Salotto di Cocco…Wine: anteprima con degustazione e cucina

Venerdì 5 settembre si svolgerà la serata di anteprima con due momenti principali:

18.30 : degustazione guidata sulla Barbera d’Asti di Cocconato, riservata a stampa e operatori.

: degustazione guidata sulla Barbera d’Asti di Cocconato, riservata a stampa e operatori. 20.00: il Salotto di Cocco…Wine, al ristorante Cannon d’Oro, con piatti abbinati a vini del Consorzio.

I piatti proposti includono battuta di Fassone con tuorlo marinato, agnolotti verdi con seirass e Castelmagno, e stracotto di vitello all’uva. Il pubblico può scegliere tra diverse formule con abbinamento ai calici di vino, da €15 a €30.

Cocco...Wine: il programma completo

Venerdì 5 settembre

18.30: Degustazione guidata Barbera d’Asti

20.00: Salotto di Cocco…Wine

Sabato 6 settembre (16:00-24:00) e Domenica 7 settembre (11:00-19:00)