"Hotel 2025", formazione e networking per gli operatori dell’accoglienza

Dal 13 al 16 ottobre 2025 Fiera Bolzano ospita la 49ª edizione di Hotel, il salone internazionale dedicato a chi opera nel mondo dell’ospitalità professionale e della ristorazione. Con quasi mezzo secolo di storia, l’appuntamento si conferma un punto di riferimento per imprese, associazioni e operatori del comparto, offrendo uno spazio di confronto su innovazione, sostenibilità e cambiamenti nelle abitudini di viaggio e consumo.

Hotel torna dal 13 al 16 ottobre 2025 (foto Marco Parisi)

Il contesto del settore nel 2025

L’Italia resta tra i leader mondiali nel turismo con oltre 230.000 strutture ricettive e una forte concentrazione di presenze nel Nord-Est. Il Trentino-Alto Adige da solo intercetta più del 12% dei turisti italiani ed esteri. Il settore vive una fase di trasformazione: i visitatori chiedono esperienze più autentiche e personalizzate, mentre gli operatori sono chiamati a rispondere con maggiore attenzione a sostenibilità ambientale, digitalizzazione dei processi e qualità del servizio.

Quattro aree tematiche per leggere l’ospitalità che cambia

Hotel 2025 sarà strutturato attorno a quattro filoni principali:

Value of People – #peoplematter : centralità delle persone che lavorano nell’ospitalità, con attenzione a benessere, formazione e work-life balance. «I collaboratori diventano portavoce diretti dell’esperienza di accoglienza» spiegano gli organizzatori.

: centralità delle persone che lavorano nell’ospitalità, con attenzione a benessere, formazione e work-life balance. «I collaboratori diventano portavoce diretti dell’esperienza di accoglienza» spiegano gli organizzatori. Innovation : tecnologia, automazione e robotica integrata nell’accoglienza, con l’obiettivo di migliorare i servizi riducendo l’impatto ambientale.

: tecnologia, automazione e robotica integrata nell’accoglienza, con l’obiettivo di migliorare i servizi riducendo l’impatto ambientale. Food & Drink : focus sulla ristorazione etica e tracciabile, con valorizzazione di prodotti locali, stagionali e biologici.

: focus sulla ristorazione etica e tracciabile, con valorizzazione di prodotti locali, stagionali e biologici. Architecture & Design: progettazione orientata a sostenibilità, efficienza energetica e qualità degli ambienti.

L’edizione 2025 di Hotel sarà strutturata attorno a quattro macroaree tematiche (foto Marco Parisi)

Il premio alla sostenibilità

Anche quest’anno torna l’Hotel Sustainability Award, giunto alla settima edizione. Il premio, che valorizza realtà innovative sul piano della sostenibilità, prevede cinque categorie: tre per gli espositori e due per gli operatori in visita. La premiazione è fissata per il 13 ottobre.

Anche nel 2025 torna l‘Hotel Sustainability Award (foto Marco Parisi)

Gli Hotel Tours

Tra le iniziative più attese, i Tour tematici del 14 e 15 ottobre permetteranno di conoscere da vicino alcune strutture dell’Alto Adige che hanno scelto di puntare su sostenibilità, design e valorizzazione del capitale umano. Le visite, organizzate con la Fondazione Architettura Alto Adige, offriranno momenti formativi e di confronto diretto con i gestori.

Un appuntamento che mette in rete il settore

Hotel 2025 si presenta come un’occasione per analizzare in maniera concreta le dinamiche evolutive dell’ospitalità. In un comparto che richiede una visione integrata tra tradizione e innovazione, il salone di Bolzano rappresenta un osservatorio privilegiato per capire come cambiano le esigenze di turisti e operatori.