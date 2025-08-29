La Grande Festa del Vino compie 18 anni e diventa sempre più internazionale

La Grande Festa del Vino 2025 celebra la sua 18ª edizione sabato 27 e domenica 28 settembre presso la suggestiva Villa Farsetti a Santa Maria di Sala (Ve). L’evento rappresenta uno degli appuntamenti più attesi nel panorama enologico italiano, offrendo un’esperienza di degustazione unica grazie alla presenza di 132 produttori provenienti da 26 Paesi e oltre 8.000 bottiglie di pregio pronte per essere scoperte.

Più di 8000 vini saranno presenti alla Grande Festa del Vino a fine settembre

«Siamo diventati maggiorenni - dice l'organizzatore Vanni Berna - ed è già un bel risultato. La nostra ormai è una kermesse di livello internazionale, ogni anno apriamo a una nuova nazione e quest'anno è il turno dell'Albania. A breve lì visiterò 7 cantine e ne selezionerò una che sarà presente alla festa. Presenti poi, ovviamente, vini da ogni regione d'Italia».

Vanni Berna, ideatore e organizzatore de La Grande Festa del Vino

«L'obiettivo che ci ha mandato avanti in tutte queste edizioni è sempre lo stesso: avvicinare il grande pubblico al vino di qualità, con un incontro diretto tra prodotti, produttori e appassionati, che coinvolga anche media, e che generi turismo e valore per il territorio locale».

Un viaggio tra terroir e vini iconici

Gli amanti del vino potranno scegliere tra 400 etichette di altissimo livello, dai grandi rossi italiani ai bianchi aromatici, fino a selezioni rare e di grande prestigio internazionale. Tra le proposte più esclusive spiccano Champagne Cristal 2016 - Louis Roederer, Dom Pérignon Vintage 2013, Bolgheri Doc Sassicaia 2022 - Tenuta San Guido, Barbaresco DocG 2020 - Gaja, Amarone della Valpolicella Docg Monte Lodoletta 2017 - Romano Dal Forno e Riserva 2011 - Quintarelli, Château d’Yquem 2021 e San Leonardo Porto Very Old Tawny 60 Anos. Inoltre, una selezione di Tokaji Aszù 5 & 6 Puttonyos condurrà i visitatori alla scoperta dei terroir più rinomati d’Europa.

Vini d'eccellenza da tutto il mondo a Villa Farsetti

«In questa edizione - continua Vanni Berna - presenteremo alcune eccellenze autentiche. Abbiamo un produttore austriaco i cui vigneti sono all'interno di una riserva naturale, piccoli appezzamenti da tre filari alla volta, che produce solo 500 bottiglie all'anno, vini pregiatissimi e particolari, muffati, delle vere e proprie chicche. Avremo comunque diversi produttori dall'estero, da ogni parte d'Europa, mentre per l'extra Ue saranno presenti dei distributori o importatori. Per esempio, dalla Georgia arriveranno diversi vini che saranno presentati da un georgiano che vive a Roma».

Eccellenze però anche italiche tra le novità più interessanti dell'edizione 2025: «Abbiamo una cantina dell'Oltrepò pavese che porterà in anteprima un suo metodo classico maturato sui lieviti 240 mesi, la Enoemme».

Degustazioni e Wine Card: come partecipare

L’ingresso alla manifestazione è gratuito, mentre per accedere alle degustazioni è necessario acquistare una Wine Card, disponibile in diverse formule:

3 degustazioni: € 15,00 (promo online fino al 25/09), € 18,00 in loco, (degustazione 3 calici di vino a scelta dal catalogo espositore (non valido per degustazioni vini ad ore)

8 degustazioni: € 30,00 (promo online), € 35,00 in loco (degustazione 8 calici di vino a scelta dal catalogo espositore (non valido per degustazioni vini ad ore)

Degustazioni illimitate 1 giorno: da € 50,00 a € 60,00

Degustazioni illimitate 2 giorni: da € 75,00 a € 85,00

Degustazioni ad ore: dedicate ai vini di pregio come Cristal, Dom Pérignon, Sassicaia, Gaja, Quintarelli, Château d’Yquem e Porto Very Old Tawny 60 Anos.

Possibili diverse forme di degustazione alla Grande Festa del Vino 2025

In particolare, questo il programma delle degustazioni ad ore, in programma sabato 27 settembre, delle esperienze accompagnate con vini leggendari:

• 12:00 - Champagne Cristal 2016 - Louis Roederer (€ 7,00)

• 13:00 - Champagne Dom Pérignon Vintage 2013 (€ 7,00)

• 14:00 - Bolgheri Doc Sassicaia 2022 (€ 9,00)

• 15:00 - Barbaresco DocG 2020 - Gaja (€ 9,00)

• 16:00 - Amarone Monte Lodoletta 2017 - Romano dal Forno (€ 10,00)

• 17:00 - Amarone Riserva 2011 - Quintarelli (€ 15,00)

• 18:00 - Château d’Yquem 2021 (€ 14,00)

• 19:00 - San Leonardo Porto 60 Anos (€ 25,00)

«Le degustazioni a ore sono molto particolari, solitamente chi partecipa ne acquista 3 o 4 diverse - continua Vanni Berna - sono riservate a un massimo di 40 persone. Un sommelier presenta il vino della maison con un breve filmato e poi avviene una spiegazione di tutte le sue caratteristiche con un esperto, prima di passare alla vera e propria degustazione. Un'esperienza decisamente più completa per chi è appassionato di un singolo vino».

Ogni Wine Card include calice professionale, tracolla porta-calice, catalogo digitale e accesso alle aree di degustazione della villa. In esclusiva per gli utenti di Italia a Tavola uno sconto speciale del 30% su qualsiasi Wine Card utilizzando il codice IAT25.

Le degustazioni sono accompagnate da spiegazioni di tutti i segreti di un particolare vino

Master Class con esperti internazionali

Durante la due giorni sono previste tre Master Class esclusive, dedicate ad approfondire le caratteristiche di grandi vini e Champagne:

Sabato 27 settembre, ore 13:30: Champagne - Sorsi di Piacere

Sabato 27 settembre, ore 16:00: Vini Kosher

Domenica 28 settembre, ore 13:30: I grandi vini rossi del mondo

Gli incontri, della durata di un'ora e mezza circa, saranno guidati da professionisti di livello internazionale e sono riservati ai partecipanti con prenotazione anticipata. Dei superbi vini che verranno analizzati si parlerà di storia, metodo di lavorazione, terroir, filosofia del produttore e caratteristiche organolettiche.

Durante Masterclass e degustazioni ad ore il pubblico può conoscere in modo molto più approfondito un vino

Villa Farsetti: una location d'eccellenza per il vino

La manifestazione si sviluppa all’interno della prestigiosa Villa Farsetti, storica dimora veneta che per l’occasione ospiterà le aree di degustazione suddivise tra piano terra, primo piano e Sala Teatro.

Piano terra : vini italiani dal Veneto, Trentino-Alto Adige, Piemonte e Lazio, oltre a proposte food.

: vini italiani dal Veneto, Trentino-Alto Adige, Piemonte e Lazio, oltre a proposte food. Primo piano : vini del Friuli Venezia Giulia e Lombardia, distilleria e Master Class.

: vini del Friuli Venezia Giulia e Lombardia, distilleria e Master Class. Sala Teatro: vini internazionali e le degustazioni “ad ore” delle etichette più pregiate.

Eccellenze gastronomiche accompagneranno le degustazioni di vino

I numeri dell'edizione 2025

Più di 8.000 bottiglie pronte a svelare i loro segreti

pronte a svelare i loro segreti 400 etichette di vini pronte a deliziare i tuoi sensi

di vini pronte a deliziare i tuoi sensi 132 espositori da 26 PAESI DEL MONDO , un abbraccio globale di cultura e passione

da , un abbraccio globale di cultura e passione 118 espositori - VINO , cuori e anime dedicati alla creazione di autentici capolavori

, cuori e anime dedicati alla creazione di autentici capolavori 1 espositore - DISTILLERIA , dove l’arte dell’elaborazione incontra il palato curioso

, dove l’arte dell’elaborazione incontra il palato curioso 10 espositori - FOOD , un mondo di prelibatezze pronte a completare il tuo viaggio sensoriale

, un mondo di prelibatezze pronte a completare il tuo viaggio sensoriale 3 espositori - FUORI DALLA TAVOLA , soluzioni creative per l’enogastronomia moderna

, soluzioni creative per l’enogastronomia moderna 3 Punti Ristoro

Un’esperienza enogastronomica completa

Oltre al vino, saranno presenti 10 espositori food con specialità dolci e salate, 3 punti ristoro esterni e un Wine Shop dedicato, dove acquistare bottiglie e prodotti gastronomici a prezzi promozionali. L’evento diventa così una vera e propria festa per il palato, capace di unire l’eccellenza vinicola a sapori unici.

Il Galà dei Dogi e la premiazione ufficiale

Per chi desidera vivere un’esperienza esclusiva, sabato 27 settembre si terrà il Galà dei Dogi presso La Capinera Hotel Restaurant di Pianiga (VE). Una cena raffinata con i produttori presenti alla manifestazione, che anticiperà la cerimonia di premiazione delle aziende vincitrici del concorso enologico Venice International Wine Trophy by Il Vino Per Tutti, dedicato ai vini che hanno ottenuto oltre 90/100 punti.

La Grande Festa del Vino vedrà svolgersi anche nel 2025 il Galà dei Dogi

Orari, servizi e informazioni utili

La Grande Festa del Vino 2025 si svolgerà dalle 10:00 alle 20:00, con ultimo servizio mescita alle 19:30. L’evento si terrà anche in caso di pioggia. È possibile prenotare la Wine Card e le Master Class direttamente online, con prezzi ridotti fino al 25 settembre.

Perché visitare la Grande Festa del Vino 2025

L’edizione 2025 promette di essere una delle più ricche di sempre, grazie alla varietà di etichette presenti, al livello delle degustazioni e alla qualità dell’offerta gastronomica. Un appuntamento che unisce le migliori cantine italiane e internazionali, offrendo ai visitatori l’opportunità di conoscere produttori, scoprire nuovi vini e vivere un’esperienza sensoriale di alto livello in una location storica di grande fascino.

Vanni Berna e gli organizzatori vogliono ulteriormente allargare la kermesse

Una manifestazione che non smette mai di evolversi, tanto che si guarda già anche alle prossime edizioni: «Mi piacerebbe ingrandire ulteriormente la Festa - conclude Vanni Berna - allargare ulteriormente il numero delle nazioni partecipanti, e magari portare l'evento su tre giorni, di cui uno da dedicare solo agli operatori professionali. Vogliamo dedicare una giornata agli incontri tra buyer e produttori».

L'elenco completo degli espositori

Vino - Italia

Veneto

Buffon Giorgio - San Fior (Tv)

- San Fior (Tv) Colvendrà - Refrontolo (Tv)

- Refrontolo (Tv) Vini Marocchessa - Mogliano Veneto (Tv)

- Mogliano Veneto (Tv) Ornella Bellia - Portogruaro (Ve)

- Portogruaro (Ve) Tolomei - Torreglia (Pd)

- Torreglia (Pd) Bastianello - Gambellara (Vi)

- Gambellara (Vi) Tenuta Castello di Rubaro - Nanto (Vi)

- Nanto (Vi) Dal Forno Romano - Cellore d’Illasi (Vr)

- Cellore d’Illasi (Vr) Federico II - Verona (Vr)

- Verona (Vr) Roncolato - Soave (Vr)

- Soave (Vr) Quintarelli Giuseppe - Negrar di Valpolicella (Vr)

- Negrar di Valpolicella (Vr) Tamburino Sardo - Sommacampagna (Vr)

- Sommacampagna (Vr) Valentina Cubi - Fumane (Vr)

Lombardia

Brunello - Pozzolengo (Bs)

- Pozzolengo (Bs) Enoemme - Castel San Giovanni (Pc)

- Castel San Giovanni (Pc) Consorzio Tutela Valcalepio - San Paolo d’Argon (Bg) presenti con 6 cantine associate

- San Paolo d’Argon (Bg) presenti con 6 cantine associate Cantina Sociale Bergamasca - San Paolo D’Argon (Bg)

Trentino-Alto Adige

Cantina Kaltern - Caldaro sulla Strada del Vino (Bz)

Piemonte

Gaja - Barbaresco (Cn)

- Barbaresco (Cn) Marchisio Family - Castellinaldo d’Alba (Cn)

- Castellinaldo d’Alba (Cn) Mascarello Michele e Figli - La Morra (Cn)

- La Morra (Cn) Montaribaldi - Barbaresco (Cn)

- Barbaresco (Cn) Ivaldi Dario - Monferrato (At)

- Monferrato (At) Boggero - Vaglio Serra (At)

Valle D’Aosta

Chateau Feuillet - Saint Pierre (Ao)

Emilia Romagna

Selengiovese - Ravenna (Ra)

- Ravenna (Ra) Tenuta Maddalena - Volta Mantovana (Mn)

- Volta Mantovana (Mn) Trerè - Faenza (Ra)

Abruzzo

Bastianelli - San Rustico (Fm)

Marche

Colleluce - Serrapetrona (Mc)

- Serrapetrona (Mc) Mazzola - Senigallia (An)

Toscana

Tenuta San Guido - Bolgheri (Li)

- Bolgheri (Li) Casina di Cornia - Castellina in Chianti (Si)

- Castellina in Chianti (Si) Fattoria dei Barbi - Montalcino (Si)

- Montalcino (Si) Mocali - Montalcino (Si)

- Montalcino (Si) Tenute Silvio Nardi - Montalcino (Si)

- Montalcino (Si) Tenuta di Gracciano della Seta - Montepulciano (Si)

- Montepulciano (Si) Suberli - Magliano (Gr)

- Magliano (Gr) Tenuta la Pineta - Castiglion Fibocchi (Ar)

Umbria

Benedetti & Grigi - Montefalco (Pg)

Lazio

Castel De Paolis - Grottaferrata (Rm)

- Grottaferrata (Rm) Proietti - Olevano Romano (Rm)

- Olevano Romano (Rm) Rossi di Medelana - Frascati (Rm)

- Frascati (Rm) Tenuta Cervelli - Broccostella (Fr)

Molise

Tenute Martarosa - Nuova Cliternia (Cb)

Campania

Antica Hirpinia - Taurasi (Av)

- Taurasi (Av) Cantine Antonio Caggiano - Taurasi (Av)

- Taurasi (Av) Tenuta Sarno 1860 - Avellino (Av)

Basilicata

D’Angelo - Rionero in Vulture (Pz)

Puglia

Casa Vinicola Coppi - Turi (Ba)

Calabria

Cantine Vincenzo Ippolito 1845 - Cirò Marina (Kr)

Sardegna

Murales - Olbia (Ot)

- Olbia (Ot) Jankara - Olbia (Ot)

Sicilia

Barone di Serramarocco - Fulgatore (Tp)

Vino - dall'Ue

Francia

Champagne Arnaud De Cheurlin - Celles-sur-Ource

- Celles-sur-Ource Champagne Bernard Robert - Voigny

- Voigny Champagne Dom Perignon - Èpernay

- Èpernay Champagne Henry de Vaugenc

Champagne Louis Roederer (con Champagne Cristal) - Reims Cedex

(con Champagne Cristal) - Reims Cedex Champagne Roger-Constant LEMAIRE - Villers sous Châtillon

- Villers sous Châtillon Château d’Yquem - Sauternes

- Sauternes Château Grand Renard - Saint-Ciers-sur-Gironde

- Saint-Ciers-sur-Gironde Château Haut Philippon - Bordeaux

- Bordeaux Château Pigoudet - Coteaux Aix en Provenza

- Coteaux Aix en Provenza Domaine Dhommé - Chalonnes-sur-Loire

- Chalonnes-sur-Loire Domaine Alain Aubert - Bordeaux

- Bordeaux Jean Durup Père Et Fils - Chateau De Maligny - Chablis

- Chateau De Maligny - Chablis Jean Paul Mauler - Mittelwihr - Alsace

Austria

Gangl Wines - Illmitz

Croazia

Badel 1862 - Dalmatinska Zagora

Grecia

Gaia - Koutsi - Nemea - Peloponneso

Slovenia

Dobuje - Dobrovo v Brdih - Goriška Brda

- Dobrovo v Brdih - Goriška Brda Mavric Danilo Wines - Dobrovo v Brdih - Goriška Brda

Ungheria

Chateau Pajzos - Sárospatak

Moldavia

Vinaria Salcuta - Salcuta

Portogallo

Quinta Do Mourão - Cambres - Lamego

Spagna

La Mundial - Barcellona

- Barcellona Raimat - Lleida

Germania

DRK-Sozialwerk - Bernkastel Kues

- Bernkastel Kues Gut Avelsbach - Trier

- Trier Rebenhof - Ürzig

- Ürzig St. Nikolaus-Hospital - Bernkastel-Kues

Romania

Lechburg - Transilvania

Vino - dal resto del mondo

Armenia

Zorah - Rind - Vayots Dzor

Argentina

Bodega Norton - Mendoza

Australia

Barramundi Wines - Murray Darling

Brasile

Aurora Winery - Bento Gonçalves

Cile

Ventisquero - Colchagua Valley

Georgia

Akureli - Akuria nella regione del Kakheti

- Akuria nella regione del Kakheti Marbano - Bolnisi

- Bolnisi Kardanakhi 1888 - kardanakhi nella regione del Kakheti

- kardanakhi nella regione del Kakheti Two Sommeliers - Akhmeta della regione di Kakheti

- Akhmeta della regione di Kakheti Villa Mosavali - Akhalubani

Israele

Recanati - Elyakhin

Libano

Domaine Des Tourelles - Chtaura - Bekaa Valley

Messico

L.A. Cetto - Hidalgo

Nuova Zelanda

Mount Riley - Marlborough

- Marlborough Rapaura Springs - Marlborough

Uruguay

Gimenez Mendez - Canelones

Perù

Intipalka Valle del Sol - El Valle de Ica

Stati Uniti d’America

Crane Lake - San Joaquin Valley- California

Sudafrica

Spier - Stellenbosch

Distilleria

Friuli Venezia Giulia

Giacomo Ceschia - Nimis (Ud)

Food

Veneto

Dilettamisu - Vicenza (Vi)

- Vicenza (Vi) Loison - Costabissara (Vi)

Liguria

Le delizie del cupin - Camporosso (Im)

Friuli Venezia Giulia

Invasi dal Gusto - Brugnera (Pn)

Emilia Romagna

La Rinascita - Budrio (Bo)

Toscana

Brandi Egisto - San Quirico d’Orcia (Si)

Marche

Tartufi Tofani - Acqualagna (Pu)

Campania

Caseificio Moz Art - Battipaglia (Sa)

Calabria

Nero di Calabria - Paterno Calabro (Cs)

Sicilia

Sicilia in Bocca - Paternò (Ct)

Fuori dalla tavola

Veneto

Brevetti Waf - Creazzo (Vi)

- Creazzo (Vi) Serafin - Oderzo (Tv)

Campania

Divinamente Lab - Agropoli (Sa)

Punti ristoro presenti nel parco della villa