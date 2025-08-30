Pasticceria naturale: a Milano una settimana di laboratori e dimostrazioni

Dal 8 al 12 settembre 2025, la Scuola Galdus di Milano ospita il primo evento milanese del Movimento per la Pasticceria d’Arte (PAART). L’iniziativa propone laboratori e dimostrazioni per promuovere l’uso consapevole di ingredienti naturali in pasticceria, valorizzando le tecniche artigianali italiane.

Pasticcera in azione in un laboratorio

Laboratori e dimostrazioni con grandi maestri

L’evento si sviluppa in cinque incontri serali, tutti dalle 17.00 alle 20.00, con la partecipazione di maestri pasticceri di fama nazionale. A presentare le serate sarà Stanislao Porzio, presidente di PAART e patron dell’evento Re Panettone®.

Ecco la lista degli incontri:

Lunedì 8 settembre

Giacomo Balestra, del Panificio Azzurro Margiù di Cercola e Piano di Sorrento (Na) laboratorio: I taralli mandorlati

Irma Brizi, direttrice dell' Associazione Nazionale Città della Nocciola e titolare della Pasticceria Savarese Bottega Storica (Rm) laboratorio di degustazione: Noccioliamo

Martedì 9 settembre

Canio Cumuniello, dell’omonima pasticceria di Genzano di Lucania (Pz) laboratorio: Il babà

Selezione di ingredienti naturali per la preparazione di dolci artigianali

Mercoledì 10 settembre

Guido Sparaco, dell’omonima pasticceria di Castel Morrone (Ce) laboratorio: Le sfogliatelle

Giovedì 11 settembre

Achille Zoia, de La Boutique del Dolce di Concorezzo (Mb) e Cologno Monzese (Mi), con l’ausilio del professor Carlo Gronchi, dimostrazione: Biscotteria

Venerdì 12 settembre

Achille Zoia, de La Boutique del Dolce di Concorezzo (Mb) e Cologno Monzese (Mi), con l’ausilio del professor Carlo Gronchi, laboratorio di degustazione: Introduzione all’assaggio del panettone

Obiettivi dell’evento

PAART nasce per tutelare la pasticceria artigianale dall’uso eccessivo di semilavorati e ingredienti di sintesi, preservando il saper fare tradizionale e il valore professionale dei maestri pasticceri. L’evento è una tappa del tour nazionale che attraversa diverse regioni italiane, offrendo un’occasione unica di apprendimento e degustazione.