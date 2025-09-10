EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
27ª edizione

di Redazione Italia a Tavola
 
10 settembre 2025 | 09:30

Il centro storico di Alba si prepara ad accogliere la Festa del Vino di Go Wine, manifestazione che torna con la sua 27ª edizione. L’appuntamento è per domenica 21 e domenica 28 settembre 2025, dalle 11:00 alle 19:00. Il format resta quello collaudato: il cuore cittadino, tra Piazza Risorgimento, Via Vittorio Emanuele e Via Cavour, diventa una vera e propria "via del vino", con i banchi d’assaggio organizzati dai Comuni delle Langhe e del Roero, e da alcuni anni anche da realtà del Monferrato.

Festa del Vino: ad Alba due domeniche di degustazioni tra Langhe, Roero e Monferrato

Alba si prepara ad accogliere la 27ª edizione della Festa del Vino
 

Le degustazioni in città

I produttori offriranno in degustazione le loro etichette più rappresentative, con un percorso che abbraccia i grandi rossi del territorio - Barolo, Barbaresco, Nebbiolo d’Alba, Barbera, Dolcetto - e i bianchi del Roero, a partire dall’Arneis.

Ogni visitatore potrà accedere acquistando il calice con la taschina e scegliere i vini da assaggiare lungo l’itinerario o all’interno delle aree dedicate. Sarà possibile anche acquistare le bottiglie direttamente dai produttori presenti. Il costo della degustazione nella Via del Vino è fissato a 18 euro, con calice e taschina inclusi. È possibile acquistare un pacchetto combinato con la Go Wine Lounge al prezzo di 30 euro. La prevendita online consente riduzioni e accesso prioritario. Sono previste ulteriori agevolazioni per i soci Go Wine.

La Go Wine Lounge

Riproposta dopo l’esordio del 2024, la Go Wine Lounge si terrà in due spazi distinti: domenica 21 settembre nella Sala Beppe Fenoglio e domenica 28 settembre nella Sala Riolfo. Qui saranno protagonisti Barolo e Barbaresco, presentati da una selezione di cantine. «La Lounge è un percorso parallelo alla Via del Vino, pensato per chi desidera un approfondimento su due denominazioni simbolo del territorio», spiegano da Go Wine. L’accesso è su prenotazione e suddiviso in tre turni: 11-12.30, 13-14.30, 15-16.30.

Festa del Vino, il programma delle masterclass

Il programma si arricchisce con le masterclass organizzate presso la sala sensoriale del Mudet. Le degustazioni guidate metteranno a confronto stili e territori diversi. Sono previsti tre appuntamenti il 21 settembre - bollicine, Arneis e confronto Barolo-Bordeaux - e due appuntamenti il 28 settembre, con focus su metodo classico e blend internazionali. Ecco il programma completo dell'edizione 2025 della Festa del Vino:

Domenica 21 settembre

  • Ore 11.30 Metodo Classico e terroir, bollicine alla cieca € 18 per il pubblico, € 15 per i soci Go Wine
  • Ore 14.30 Riserve in Bianco: storie di Arneis, delle sue Mga e di altri vitigni italiani € 15 per il pubblico, € 12 per i soci Go Wine
  • Ore 16.30 Monovitigno o blend: Barolo vs Bordeaux € 18 per il pubblico, € 15 per i soci Go Wine

Domenica 28 settembre

  • Ore 14.30 Metodo Classico e terroir, bollicine alla cieca € 18 per il pubblico, € 15 per i soci Go Wine
  • Ore 16.30 Monovitigno o blend: Barolo vs Bordeaux € 18 per il pubblico, € 15 per i soci Go Wine

Il laboratorio per i giovani

Novità dell’edizione 2025 è il Go Wine Lab Giovani, dedicato agli under 30 e in programma ogni domenica alle 15.30 nella Sala Riolfo. Si tratta di un laboratorio sensoriale in parte alla cieca, pensato come introduzione al mondo del vino attraverso colori, profumi e sapori.

«L’obiettivo è avvicinare i più giovani con un approccio esperienziale», sottolineano gli organizzatori. Il pacchetto dedicato ha un costo di 20 euro e include anche la partecipazione alla Via del Vino.

Focus sui vini del Sudamerica

Un’ulteriore novità riguarda l’Enoteca dedicata ai vini del Sudamerica, allestita nel Cortile della Maddalena e aperta in entrambe le domeniche dalle 15 alle 18. Saranno presenti etichette provenienti da Cile, Argentina, Brasile, Perù e Uruguay.

