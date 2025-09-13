Colline in Bolle 2025: il Metodo Classico lombardo protagonista nel Mantovano

Sabato 25 e domenica 26 ottobre le Scuderie di Villa Mirra a Cavriana (Mn) ospiteranno la terza edizione di Colline in Bolle, la rassegna dedicata al Metodo Classico lombardo. L’evento è organizzato dalla Strada dei Vini e dei Sapori Mantovani e da Onav Lombardia, con il supporto del Comune di Cavriana. In programma un percorso tra le diverse denominazioni della regione: Oltrepò Pavese Docg, Franciacorta Docg, Garda Doc, Lugana Dop, Terre Lariane Igt, Alpi Retiche Igt, Terre del Colleoni Doc. La manifestazione proporrà in assaggio le etichette di circa 50 aziende lombarde. Non solo degustazioni libere, ma anche masterclass di approfondimento, pensate sia per gli appassionati sia per i professionisti.

Colline in Bolle: saranno presenti 50 aziende lombarde

Le tre masterclass

Tre gli appuntamenti di rilievo all’interno delle Scuderie della Villa cinquecentesca:

Sabato 25 ottobre, ore 17.00 - L’espressione del Pinot Nero in Oltrepò. Un percorso dedicato al vitigno simbolo dell’Oltrepò Pavese, presentato attraverso Metodo Classico e l’abbinamento con il Grana Padano dei Prati Stabili , prodotto con foraggi da ecosistemi naturali.

Un percorso dedicato al vitigno simbolo dell’Oltrepò Pavese, presentato attraverso Metodo Classico e l’abbinamento con il , prodotto con foraggi da ecosistemi naturali. Domenica 26 ottobre, ore 16.00 - Sfumature di Rosa. Seminario a cura del gruppo Donne Onav dedicato ai Metodo Classico Rosé. Il ricavato sarà devoluto ad AIRC per la ricerca sul cancro femminile.

Seminario a cura del gruppo Donne Onav dedicato ai Metodo Classico Rosé. Il ricavato sarà devoluto ad per la ricerca sul cancro femminile. Domenica 26 ottobre, ore 18.00 - Franciacorta Vs Oltrepò: i grandi nomi. Un confronto guidato tra due aree di riferimento del Metodo Classico italiano, con annate ed etichette di rilievo.

Un percorso tra qualità e territorio

La collaborazione con Airc aggiunge un elemento di valore sociale all’edizione 2025. Oltre al banco per la raccolta fondi, l’intera masterclass Sfumature di Rosa sarà destinata alla ricerca oncologica. «Colline in Bolle è un’occasione preziosa per accendere i riflettori su una realtà enologica dinamica e in continua evoluzione», ha commentato Federico Patera, direttore de La Strada dei Vini e dei Sapori Mantovani.

«Il Metodo Classico è una tipologia in continua ascesa, che piace agli esperti così come al consumatore curioso», ha aggiunto Paola Ghisi, delegata di Onav Lombardia.

Villa Mirra ospiterà la terza edizione di Colline in Bolle

L’obiettivo della manifestazione è valorizzare il Metodo Classico lombardo in tutte le sue espressioni, creando un legame diretto tra pubblico e produttori. Non solo bollicine, ma anche un’occasione per scoprire storie aziendali, tecniche produttive e attenzione all’ambiente.