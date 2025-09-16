Pizzaioli in gara: tutto pronto per la nuova edizione dei Pizza Awards Italia

Dopo sei anni di attesa, il 29 settembre 2025 torna la IV edizione dei Pizza Awards Italia, il riconoscimento dedicato alle migliori pizzerie e pizzaioli d’Italia. L’evento, organizzato da Fabio Carnevali, Vincenzo Pagano e E20 - Events Factory, si svolgerà dalle 11:00 alle 21:00 allo Spazio Novecento a Roma e vedrà la partecipazione dei principali protagonisti del panorama nazionale della pizza. I Pizza Awards Italia sono patrocinati dalla Regione Lazio e dall’Assessorato ai grandi eventi del Comune di Roma.

Il cuore della pizza italiana: il forno a legna dei migliori pizzaioli

La nascita e gli obiettivi dei Pizza Awards Italia

I Pizza Awards Italia nascono nel 2017 dall’evoluzione del “Premio MangiaeBevi” e si propongono di valorizzare le eccellenze della pizza italiana. L’obiettivo è riconoscere le attività e i professionisti del settore che si sono distinti negli ultimi 12 mesi, offrendo visibilità a chi contribuisce al prestigio del comparto.

Pizza Conference: formazione e approfondimenti per professionisti

L’evento inizierà alle 11:00 con la Pizza Conference, intitolata “Non è tutto oro ciò che luccica”. Il talk, moderato da Tania Mauri e Vincenzo Pagano, è dedicato a pizzaioli, imprenditori e addetti ai lavori. La conferenza affronterà temi chiave del settore pizza, tra cui falsi miti, mistificazione dei prodotti, guide e classifiche, e nuove tendenze. Sul palco si alterneranno pizzaioli, giornalisti ed esperti, rendendo l’evento un’occasione di formazione professionale oltre che di premiazione.

Il pizzaiolo al lavoro nella preparazione delle sue creazioni, tra passione e maestria artigianale

Premio della stampa: la giuria più autorevole

I Pizza Awards Italia sono definiti un “premio della stampa” perché i vincitori vengono selezionati da una giuria composta da oltre 200 giornalisti gastronomici italiani, tra curatori di guide, direttori di testate specializzate e redattori di pagine enogastronomiche. I nomi dei membri della giuria saranno rivelati al termine dell’evento.

I premi dei Pizza Awards Italia

Durante la manifestazione saranno assegnati 43 premi, tra cui:

Miglior Pizzeria d’Italia

20 Migliori Pizzerie Regionali , valutate secondo criteri come Aspetto , Impasto , Tecnica , Personalità , Materie prime , Regolarità , Rapporto qualità-prezzo , Menu , Decoro ambiente e Servizio di sala .

Miglior Pizzaiolo dell’anno, Miglior Pizzaiola dell’anno, Miglior Pizzaiolo Under 35 e Miglior Fornaio dell’anno.

Altri 18 premi speciali, assegnati da media partner e sponsor, includono: Miglior Pizza Tradizionale, Miglior Pizza Contemporanea, Miglior Pizza Creativa, Miglior Pizza Fritta, Miglior Pizza Romana, Miglior Pizza Margherita, Miglior Carta delle Pizze, Miglior Carta dei Vini, Miglior Carta delle Bollicine, Miglior Carta dei Cocktail, Miglior Carta delle Birre, Miglior Servizio di Sala, Miglior Nuova Apertura, Miglior Catena di Pizzerie, Miglior Format, Miglior Comunicazione, Miglior Progetto Sociale e Miglior Pizza al Taglio.

La pizza in teglia, tra tradizione e gusto contemporaneo

Countdown e pubblicazione delle classifiche

Le posizioni delle 150 pizzerie saranno rivelate attraverso un vero e proprio countdown, fino alla proclamazione della migliore pizzeria d’Italia, condotto dalla giornalista TV Barbara Politi. Le nomination dei premi per i professionisti, le pizzerie regionali e i premi speciali saranno annunciate nel corso della serata. Tutte le classifiche saranno disponibili al termine dell’evento sul sito ufficiale www.pizzaawards.it e sui portali dei media partner, tra cui Italia a Tavola.

Elenco show cooking pranzo (13:00-14:30):

Francesco Calò (Avenida Calò - Roma) - pizza tonda

Alessandro Lo Stocco (testimonial Ital Forni) - pizza in teglia

Angelo Pezzella (Pizzeria con cucina - Roma) - pizza tonda

Emanuele Riemma (Maiori - Cagliari) - pizza tonda

Pierdaniele Seu (Seu Illuminati e Tac - Roma) - pizza tonda

Elenco gala della pizza (fine cerimonia):