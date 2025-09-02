Douja d’Or 2025: degustazioni, masterclass e abbinamenti con Asti Docg

EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
di Redazione Italia a Tavola
 
02 settembre 2025 | 09:30

Dal 12 al 21 settembre il centro di Asti ospita la 59ª edizione della Douja d’Or, la storica rassegna enologica dedicata ai vini piemontesi e, in particolare, alla denominazione Asti Docg. Quest’anno le iniziative si svolgeranno principalmente in Piazza San Secondo, proponendo un calendario di eventi che spazia dalle degustazioni guidate alle esperienze gastronomiche regionali, dalla mixology agli abbinamenti in purezza.

La Douja d'Or torna dal 12 al 21 settembre
 

Masterclass e abbinamenti gastronomici

Tra gli appuntamenti principali, lunedì 15 settembre dalle 18.30 alle 20 si terrà “La bollicina dell’Asti spumante stappa il sapore del mare”, una masterclass dedicata all’abbinamento tra ostriche, Asti Spumante Metodo Classico e Strevi Doc. Sabato 20 settembre dalle 21 alle 22 sarà la volta de “Il Viaggio Temporale del Canelli DOCG”, una degustazione di quattro diverse annate di Canelli Docg accompagnate da prodotti del territorio. Ogni masterclass si concluderà con un assaggio del panettone Galup pesca e yogurt, a suggellare in dolcezza le serate estive.

Il nostro terreno di gioco: bollicine e sport

Per tutta la durata della Douja d’Or, il Consorzio Asti Docg propone anche “Il nostro terreno di gioco”, uno spazio mescita a tema tennis. Qui i visitatori potranno partecipare a tasting di Asti Spumante e Moscato d’Asti, degustare cocktail e osservare l’esposizione del trofeo delle ATP Finals di tennis, in programma a Torino dal 9 al 16 novembre. Il Consorzio è infatti official sparkling wine e silver partner dell’evento. Il Consorzio sostiene inoltre la 750^ edizione del Palio di Asti, che si terrà il 7 settembre e vedrà sfidarsi ventuno fantini. Nel lounge riservato dell’evento, ai partecipanti saranno serviti Asti Spumante e Moscato d’Asti in purezza, confermando il legame tra la denominazione e le tradizioni locali.

Il Consorzio Asti Docg protagonista alla Douja d'Or

«Il settembre astigiano, che culmina con la Douja d’Or, è da sempre una vetrina privilegiata di promozione del nostro territorio, capace di attrarre un pubblico nazionale e internazionale in costante crescita», afferma Giacomo Pondini, direttore del Consorzio Asti Docg. «È anche un’importante occasione per far conoscere la nostra denominazione, che quest’anno valorizzeremo ulteriormente ospitando operatori dall’Italia e dagli Stati Uniti. Un segnale importante visto il difficile contesto internazionale».

Informazioni per i visitatori

L’accesso agli spazi di Piazza San Secondo è libero, mentre consumazioni ed eventi dedicati sono a pagamento.

Consorzio Asti Docg
Piazza Roma 10 14100 Asti
Tel +39 0141 594842

