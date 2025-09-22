“Emozioni dal Mondo”, Bergamo celebra il Merlot e il Cabernet

Il termine per iscriversi ed inviare i campioni al concorso dedicato ai vini Merlot e/o Cabernet e ai loro cloni e incroci scade attualmente il 30 settembre ma dovrebbe prorogarsi al 10 ottobre. Il Concorso è arrivato alla 21ª edizione in quanto era il 2004 quando l’enologo Sergio Cantoni, direttore del Consorzio di Tutela Valcalepio e della cooperativa Vignaioli Bergamaschi, che rappresenta il braccio operativo del Concorso, ebbe l’intuizione di creare questo Concorso unico al mondo che inizialmente sarebbe servito a pubblicizzare, valorizzare e migliorare i vini del bergamasco, appunto essenzialmente a taglio bordolese, cioè a base di Cabernet e Merlot.

Tutto pronto per la 21ª edizione di Emozioni dal Mondo

Un Concorso unico al mondo

“Emozioni dal Mondo” rappresenta l’unico Concorso dedicato ai vini Merlot, Cabernet e ai loro tagli, ufficialmente riconosciuto da OIV, L’Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino, inoltre questo Concorso, a cui abbiamo avuto l’onore di partecipare in giuria da oltre un decennio, l’abbiamo definito “il Concorso vinicolo più autorevole, più particolare, più cool”. Più “autorevole” per quanto ci risulti, poichè sarebbe il Concorso al mondo con il più alto rapporto tra giurati e campioni esaminati. Nella scorsa edizione i campioni sono stati 304 provenienti da 25 nazioni giudicati da 75 giudici da 29 nazioni suddivisi in 8 commissioni. Quindi ogni commissione era formata da 9/10 giudici (crediamo sia il numero maggiore di qualsiasi altro concorso che in genere ne prevede 5/6, quindi con la massima autorevolezza in quanto la media è più ponderata ed inoltre scarta i voti più alto e più basso).

Ad ogni giudice è fornito un tablet con schede elettroniche che oltre a comprendere gli usuali parametri della scheda OIV, riportano i seguenti profili sensoriali: acido, amaro, astringente, floreale, fruttato, vegetale, speziato, biochimici, giudizio globale. Questi valori, oltre alle considerazioni e ai giudizi che ogni giurato riterrà opportuno inserire, saranno successivamente comunicati alle aziende partecipanti che quindi avranno la possibilità di confrontare come la commissione ha interpretato il suo vino.

Più “particolare” in quanto è l’unico che ammette in Concorso vini ricavati dai vitigni Cabernet Sauvignon o Franc e Merlot in miscela a solo o i loro incroci, ed in più, come abbiamo specificato, è l’unico con questa tipologia ad essere effettuato sotto il controllo dell’Oiv, l’Organisation Internationale de la Vigne et du Vin, di cui un rappresentante soprintende all’intero Concorso. Più “cool” poiché prima e dopo il Concorso, che si svolge ogni anno nella mattina di un venerdì di ottobre in location diverse e di grande prestigio, si dà la possibilità agli ospiti italiani e internazionali di conoscere una zona diversa della provincia di Bergamo, così i giurati vengono portati a conoscenza del territorio bergamasco per vari settori: vitivinicoli, alimentari, architettonici, artigianali, culturali. Partecipano ad una cena di gala in palazzi di pregio e la mattina del sabato, prima della comunicazione dei risultati, si svolge un interessante convegno su aspetti legati al mondo vitivinicolo. L’anno scorso il tema è stato: «Il vino del futuro o il futuro del vino?».

Un Concorso che assegna solo medaglie grande oro e oro

Anche questa 21ª edizione è organizzata da Vignaioli Bergamaschi s.c.a. in collaborazione con il Consorzio Tutela Valcalepio e con la collaborazione scientifica del Centro Studi Assaggiatori del prof. Luigi Odello e di Good Senses che ne costituisce il braccio operativo. Per la tipologia dei vini partecipanti, il Concorso non vanta migliaia di campioni ma per le aziende vinicole che vorranno mettersi in gioco per ottenere le ambite medaglie sarà una bella sfida in quanto da qualche anno la qualità dei campioni si è rivelata così alta che si sono potute assegnare solo medaglie grande oro e oro (per regolamento Oiv si possono premiare solo il 30% dei vini presentati). Il 10 ottobre sarà il termine ultimo per l’iscrizione dei campioni e per il loro arrivo presso i Vignaioli Bergamaschi, mentre il Concorso si svolgerà la mattina del 16. Invitiamo pertanto produttori, imbottigliatori, distributori ad iscriversi al più presto. Ne vale la pena, chiaramente se avete ottimi vini, in quanto è superfluo descrivere i vantaggi di ottenere una medaglia dorata in un Concorso sempre più apprezzato e conosciuto.