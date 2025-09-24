Champagne Experience 2025: oltre 700 etichette in degustazione a Bologna

L’ottava edizione di Champagne Experience, in programma da domenica 5 a lunedì 6 ottobre negli spazi di BolognaFiere, porterà in degustazione oltre 700 etichette e un ricco programma di degustazioni e masterclass.

Oltre 700 etichette di Champagne in degustazione

Presentazione ufficiale alla stampa

Presentato questa mattina alla stampa, nella sede di Confcommercio Ascom Bologna, il ricco cartellone dell’ottava edizione di Champagne Experience, manifestazione di riferimento in Italia dedicata allo Champagne, in programma per la prima volta a Bologna, da domenica 5 a lunedì 6 ottobre. L’edizione felsinea sarà ospitata al Padiglione 15 di BolognaFiere, luogo sempre più polo di attrazione per manifestazioni enologiche, organizzata come di consueto da Excellence SIDI, realtà composta da ventuno tra i maggiori importatori e distributori italiani di vini e distillati di alta qualità. Alla conferenza stampa hanno partecipato Luca Cuzziol (Presidente Excellence SIDI), Daniele Ara (Assessore Comune di Bologna), Pietro Pellegrini (Vicepresidente Excellence SIDI), Gianpiero Calzolari (Presidente BolognaFiere) e Giancarlo Tonelli (Direttore Confcommercio-Ascom), insieme al CdA di Excellence SIDI formato da Andrea Montanaro, Leonardo Sagna e Alessandro Sarzi Amadé.

Un evento in crescita per il mondo Horeca

A meno di due settimane dal taglio del nastro, l’edizione 2025, segna già un incremento del 20% nelle vendite di biglietti rispetto all’edizione precedente, ed avrà un’attenzione ancora maggiore al mondo Horeca con un’offerta costruita su misura per i professionisti del settore.

Già da qualche settimana, infatti, è in corso una rassegna fuori salone con contenuti e iniziative in avvicinamento a Champagne Experience, pensati per la ristorazione, l’hotellerie e il catering di alto livello.

Le dichiarazioni degli organizzatori

«Mancano gli ultimi dettagli e saremo pronti ad accogliere i numerosi professionisti e appassionati già accreditati - ha affermato Luca Cuzziol, presidente di Excellence SIDI. Il passaggio da Modena a Bologna rappresenta un’evoluzione naturale per un evento in costante crescita, sempre più centrale per il settore Horeca La nuova sede, facilmente raggiungibile e ben strutturata, ci permette di offrire un’esperienza ancora più funzionale e accogliente».

Luca Cuzziol, presidente di Excellence SIDI

Grande attesa anche per le masterclass, che tornano come momento formativo di punta dell’evento: «I posti sono quasi esauriti, a conferma del forte interesse verso contenuti di qualità e relatori di alto livello,» ha concluso Cuzziol.

Oltre 700 etichette e degustazioni per aree geografiche

Anche questa edizione offrirà un’occasione unica per approfondire la conoscenza del mondo dello Champagne grazie alla presenza di poco più di 700 etichette in degustazione in rappresentanza di 145 realtà produttive suddivise tra storiche Maison e piccoli vigneron. I banchi d’assaggio saranno suddivisi in base all’area geografica, corrispondente alle diverse zone di produzione della Champagne - Montagne de Reims, Vallée de la Marne, Côte des Blancs, Côte des Bar - oltre alle “maison classiche” che invece saranno riunite in una specifica area. A partire da questa edizione, inoltre, si potranno degustare le nobili bollicine francesi nel calice ufficiale di Champagne Experience, appositamente serigrafato.

I commenti delle istituzioni

In apertura, Giancarlo Tonelli, direttore Generale Confcommercio Ascom Bologna, ha fatto gli onori di casa: «Siamo lieti di ospitare la presentazione di questa importante manifestazione Champagne Experience 2025, per la prima volta a Bologna, il più grande evento italiano dedicato allo Champagne, organizzato da Excellence SIDI. La valorizzazione e la promozione delle nostre eccellenze enologiche nel mondo, attraverso un nuovo appuntamento fieristico, conferma l'importanza di questo polo di riferimento e di confronto per le realtà commerciali, gli appassionati e i professionisti di un settore italiano in forte crescita».

Champagne Experience debutta a BolognaFiere con un’edizione da record

«Siamo orgogliosi di ospitare a BolognaFiere Champagne Experience 2025, il più grande evento italiano dedicato allo Champagne, con 700 etichette in degustazione. Questa manifestazione -ha dichiarato Gianpiero Calzolari, presidente di BolognaFiere - rafforza il ruolo del nostro quartiere fieristico come piattaforma internazionale del vino e dell’agroalimentare. Bologna si conferma così punto di riferimento degli eventi del food&beverage di qualità, capace di attrarre operatori, appassionati e un pubblico internazionale, generando valore per le imprese e per il territorio».

«Salutiamo con piacere l’arrivo di Champagne Experience a Bologna. Questa manifestazione - ha dichiarato Daniele Ara, assessore Comune di Bologna - non solo conferma il ruolo centrale della città nel sistema fieristico, ma offre anche l’opportunità di far incontrare il nostro sistema agroalimentare emiliano con pubblici professionali di alto livello, in un virtuoso incontro e confronto con i cugini d’oltralpe. Senza dimenticare che i pubblici che visiteranno la manifestazione rappresenteranno una ulteriore occasione per la ristorazione di Bologna di farsi apprezzare da una clientela capace di riconoscere la qualità della proposta di cucina che la nostra città sa esprimere».

Masterclass e sponsor class di alto livello

Anche per l’ottava edizione, Champagne Experience proporrà un ricco programma di master class di alto livello, curate da professionisti del settore che consentiranno di approfondire le peculiarità del terroir champenois. A guidare i partecipanti quest’anno saranno il sommelier Luca Boccoli, divulgatore, formatore e selezionatore di vini, e Alberto Lupetti, giornalista professionista e tra i massimi esperti di Champagne.

Si parte domenica 5 ottobre , alle 12.30, con “Oltre i colori, Champagne al buio”, una degustazione condotta da Luca Boccoli , già sold out.

, alle 12.30, con “Oltre i colori, Champagne al buio”, una degustazione condotta da , già sold out. Seguirà, alle 14.00, “I grandi formati”, guidata da Alberto Lupetti , che proporrà un confronto tra Champagne in Magnum e in Jéroboam .

, che proporrà un confronto tra Champagne in e in . Lunedì 6 ottobre, alle 12.30, si terrà “Special Club: è veramente speciale?”, con degustazione abbinata al caviale Calvisius Tradition Royal. Alle 14.00, ancora con Lupetti, la master class “Dal Bianco al Rosa”, dedicata alla filosofia produttiva di alcune grandi maison.

Completano il calendario degli approfondimenti le sponsor class, organizzate dai partner di Champagne Experience, dedicate non solo allo Champagne, ma anche a prodotti d’eccellenza del territorio emiliano. Questi eventi sono realizzati in collaborazione con il Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano, il Consorzio Tutela Lambrusco e Champagne de Vignerons.

Biglietti e informazioni

È possibile acquistare i biglietti per l’ingresso e quelli per l’accesso alle master class, solo ed esclusivamente sul sito ufficiale della manifestazione: www.champagneexperience.it