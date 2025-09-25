EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
giovedì 25 settembre 2025

34ª edizione

Merano Wine Festival 2025: quando vino, territorio e sostenibilità si incontrano

Il Merano Wine Festival 2025 si svolge dal 7 all'11 novembre con oltre 700 aziende. Degustazioni, premi WineHunter e focus su sostenibilità e territorio per una kermesse enologica di rilievo europeo

di Redazione Italia a Tavola
 
25 settembre 2025 | 17:51

Merano Wine Festival 2025: quando vino, territorio e sostenibilità si incontrano

Il Merano Wine Festival 2025 si svolge dal 7 all’11 novembre con oltre 700 aziende. Degustazioni, premi WineHunter e focus su sostenibilità e territorio per una kermesse enologica di rilievo europeo

di Redazione Italia a Tavola
25 settembre 2025 | 17:51
 

Dal 7 all’11 novembre 2025 torna il Merano Wine Festival, alla sua trentquattresima edizione, uno degli appuntamenti più rilevanti d’Europa dedicati al mondo del vino. L’evento, promosso da Helmuth Köcher, coinvolgerà l’intera città e il territorio circostante, con oltre 700 aziende espositrici, 1.500 operatori del settore, 300 giornalisti e più di 10.000 visitatori attesi. Il programma si articolerà in degustazioni, assaggi, masterclass, cookingshow, tavole rotonde e dibattiti, con un’attenzione particolare alla valorizzazione del territorio e alla sostenibilità.

Merano Wine Festival 2025: quando vino, territorio e sostenibilità si incontrano

Dal 7 all’11 novembre 2025 torna il Merano Wine Festival,

Premiazioni e riconoscimenti

La prima giornata del Festival sarà dedicata alle premiazioni dei migliori vini, birre, spirits e prodotti agroalimentari. Il prestigioso WineHunter Platinum Award, massimo riconoscimento della manifestazione, sarà assegnato ai prodotti che hanno ottenuto punteggi superiori a 95 nella selezione annuale. Inoltre, verranno conferiti i WineHunter Honor Awards, suddivisi in cinque categorie: Genialità, Famiglia, Innovazione, Territorio e Conquista. Questi riconoscimenti sono rivolti a chi si è distinto per valori e risultati nel mondo enogastronomico.

I numeri della selezione

Nel corso dell’anno, i WineHunter Scout hanno degustato oltre 8.000 vini. Di questi, 4.392 hanno ricevuto un premio, suddivisi in:

  • The WineHunter Award Rosso: 2.843 etichette (90-92,99 punti)
  • The WineHunter Award Gold: 1.549 etichette (93-94,99 punti)

I TOP 100 vini candidati al Platinum saranno svelati nella cerimonia ufficiale.

Merano Wine Festival 2025: quando vino, territorio e sostenibilità si incontrano

Helmuth Köcher, promotore dell'evento

Nella sezione Culinaria sono stati selezionati oltre 700 prodotti:

  • WH Food Award Rosso: 76 prodotti
  • WH Food Award Gold: 158 prodotti
  • WH Spirit Award Rosso: 38 etichette
  • WH Spirit Award Gold: 22 etichette
  • Beer Award Rosso: 12 birre
  • Beer Award Gold: 7 birre

La guida The WineHunter 2025

La guida è consultabile gratuitamente sul sito e offre dettagli su punteggi, premi e schede aziendali. Helmuth Köcher sottolinea: «Per la prima volta nella storia della guida, i primi 100 vini rappresentano tutte le 20 regioni italiane. Questo conferma il legame fondamentale tra vino e territorio». Köcher aggiunge: «Il vino non è solo prodotto, è cultura, paesaggio ed esperienza. Rafforzare questo legame è essenziale per lo sviluppo dell’enoturismo e della sostenibilità».

Programma e novità

Il Merano Wine Festival 2025 sarà suddiviso in momenti tematici:

  • 7 novembre: Taste Terroir – bio&dynamica, con focus sui vini biologici, biodinamici, da vitigni resistenti Piwi, vini in anfora e underwater.
  • 7-10 novembre: GourmetArena, con eccellenze food, spirits e birre artigianali, accompagnate da cookingshow.
  • 8-10 novembre: The Festival, esposizione di produttori vitivinicoli italiani e internazionali.
  • 11 novembre: Catwalk Champagne&more, dedicato agli spumanti metodo classico.

Tra le novità, la cena di gala del 7 novembre includerà uno show artistico e il taglio del nastro si svolgerà nella suggestiva cornice della Merano medioevale.

Merano Wine Festival WineHunter Award eccellenza enologica vini italiani degustazioni sostenibilità territorio enoturismo birre artigianaliHelmuth Köcher
 
