Salone del Vermouth, a Torino l’edizione dei 240 anni guarda al futuro

Nel 2026 Torino celebra i 240 anni dalla nascita ufficiale del Vermouth, fissata storicamente nel 1786. Un anniversario che riporta al centro una delle espressioni più riconoscibili della cultura enologica piemontese e che trova nel Salone del Vermouth il suo momento di sintesi e racconto. La manifestazione torna in città con la terza edizione, confermandosi come unico evento italiano interamente dedicato a questo vino aromatizzato.

Il vermouth compie 240 anni

Il Salone del Vermouth al Museo del Risorgimento

L’appuntamento è fissato per sabato 21 e domenica 22 febbraio 2026 nelle sale del Museo Nazionale del Risorgimento Italiano, luogo simbolico che rafforza il legame tra il Vermouth e la storia torinese. Il Salone si propone come spazio di confronto e approfondimento, dove il Vermouth viene raccontato non solo come prodotto, ma come patrimonio culturale e identitario. "Il Vermouth nasce a Torino e continua a parlare al mondo", è il filo conduttore che attraversa l’edizione 2026, pensata per mettere in dialogo tradizione e contemporaneità.

Produttori, cultura e linguaggi del Vermouth

Il Salone riunisce case storiche e nuove realtà artigianali, offrendo una lettura completa dell’evoluzione del Vermouth. Gli incontri tematici e i momenti di confronto approfondiscono la storia, le botaniche, le tecniche produttive e il ruolo del Vermouth nella miscelazione contemporanea. La degustazione diventa così strumento di conoscenza, più che semplice assaggio, e si intreccia con il racconto gastronomico e con la cultura del bere consapevole.

Il Fuorisalone e la città che si racconta

Accanto all’evento principale, Torino ospita una settimana di iniziative diffuse, dal 16 al 22 febbraio 2026, che coinvolgono locali storici, cocktail bar, enoteche e spazi culturali. Il Fuorisalone amplia l’esperienza, portando il Vermouth fuori dalle sale museali e restituendolo alla città, nei luoghi in cui è nato e dove continua a essere vissuto. In questo contesto, il Vermouth diventa linguaggio urbano, capace di unire memoria, socialità e nuove tendenze.

Accanto al Salone del Vermouth, Torino ospita una settimana di iniziative diffuse

Un anniversario che guarda al futuro

La terza edizione del Salone del Vermouth si inserisce in un momento particolarmente significativo. I 240 anni dalla nascita ufficiale del Vermouth non sono solo una ricorrenza storica, ma un’occasione per riflettere sul presente e sul futuro di una denominazione che continua a rinnovarsi. Torino si conferma così capitale culturale del Vermouth, custode di una tradizione che dialoga con i mercati internazionali e con le nuove generazioni.