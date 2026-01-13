Campionato italiano di pasticceria, Conpait porta l’eccellenza a Sigep World

La Confederazione pasticceri italiani (Conpait) si prepara a Sigep World 2026 con una presenza istituzionale rafforzata, che punta a consolidare il ruolo della Confederazione come riferimento nazionale per la formazione e la promozione della pasticceria professionale. Tra le novità principali, il Campionato italiano di pasticceria si svolgerà direttamente all’interno dello stand Conpait, trasformando lo spazio in un laboratorio a vista dove i visitatori potranno osservare tecniche e creatività dei migliori talenti italiani.

Il 18 e 19 gennaio si terrà il Campionato italiano di pasticceria

Una giuria di livello internazionale

La competizione sarà valutata da una giuria d’eccellenza, composta da professionisti con esperienze e specializzazioni diverse, chiamati a giudicare gusto, tecnica, visione e capacità di interpretazione dei partecipanti. Tra le figure di spicco, Emanuele Forcone, Campione del Mondo di Pasticceria, assumerà il ruolo di Presidente onorario di giuria, garantendo un punto di vista autorevole sulle creazioni. Il presidente Angelo Musolino sottolinea l’importanza del percorso intrapreso dalla Confederazione: «Il Campionato Italiano di Pasticceria nello stand Conpait, le collaborazioni istituzionali e l’apertura verso le eccellenze regionali rappresentano un segnale di maturità e di visione, che conferma la nostra missione: valorizzare i professionisti, promuovere la cultura del dolce italiano e costruire nuove opportunità per il settore».

Scirubetta 2026 e le tendenze future

Conpait conferma anche per il 2026 la collaborazione con Confartigianato, un’alleanza che punta a rafforzare la visibilità del settore artigiano e sostenere la qualità produttiva. Tra le iniziative in programma ci sono degustazioni negli stand della Regione Calabria, con la partecipazione di maestri pasticceri locali. L’obiettivo è valorizzare identità, materie prime e tradizioni regionali, portando il talento calabrese a confronto con un contesto internazionale.

Angelo Musolino, presidente di Conpait

All’interno dello stand Conpait sarà presentata anche Scirubetta 2026, manifestazione che unisce ricerca, tradizione e sperimentazione nel campo della gelateria e pasticceria artigianale. L’evento anticipa trend e linguaggi del gusto, offrendo spunti sulle evoluzioni del settore per i prossimi anni.