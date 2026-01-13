Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
martedì 13 gennaio 2026  | aggiornato alle 18:34 | 116759 articoli pubblicati

Rotari
julius meinl
julius meinl

18-19 gennaio

Campionato italiano di pasticceria, Conpait porta l’eccellenza a Sigep World

A Sigep World 2026 andrà in scena il Campionato italiano di pasticceria che si disputerà il 18 e 19 gennaio e che vedrà una giuria d’eccellenza guidata da Emanuele Forcone. Durante l'evento sarà presentata Scirubetta 2026

di Redazione Italia a Tavola
 
13 gennaio 2026 | 17:20

Campionato italiano di pasticceria, Conpait porta l’eccellenza a Sigep World

A Sigep World 2026 andrà in scena il Campionato italiano di pasticceria che si disputerà il 18 e 19 gennaio e che vedrà una giuria d’eccellenza guidata da Emanuele Forcone. Durante l'evento sarà presentata Scirubetta 2026

di Redazione Italia a Tavola
13 gennaio 2026 | 17:20
 

La Confederazione pasticceri italiani (Conpait) si prepara a Sigep World 2026 con una presenza istituzionale rafforzata, che punta a consolidare il ruolo della Confederazione come riferimento nazionale per la formazione e la promozione della pasticceria professionale. Tra le novità principali, il Campionato italiano di pasticceria si svolgerà direttamente all’interno dello stand Conpait, trasformando lo spazio in un laboratorio a vista dove i visitatori potranno osservare tecniche e creatività dei migliori talenti italiani.

Campionato italiano di pasticceria, Conpait porta l’eccellenza a Sigep World

Il 18 e 19 gennaio si terrà il Campionato italiano di pasticceria

Una giuria di livello internazionale

La competizione sarà valutata da una giuria d’eccellenza, composta da professionisti con esperienze e specializzazioni diverse, chiamati a giudicare gusto, tecnica, visione e capacità di interpretazione dei partecipanti. Tra le figure di spicco, Emanuele Forcone, Campione del Mondo di Pasticceria, assumerà il ruolo di Presidente onorario di giuria, garantendo un punto di vista autorevole sulle creazioni.  Il presidente Angelo Musolino sottolinea l’importanza del percorso intrapreso dalla Confederazione: «Il Campionato Italiano di Pasticceria nello stand Conpait, le collaborazioni istituzionali e l’apertura verso le eccellenze regionali rappresentano un segnale di maturità e di visione, che conferma la nostra missione: valorizzare i professionisti, promuovere la cultura del dolce italiano e costruire nuove opportunità per il settore».

Mozzarella di Bufala Campana

Scirubetta 2026 e le tendenze future

Conpait conferma anche per il 2026 la collaborazione con Confartigianato, un’alleanza che punta a rafforzare la visibilità del settore artigiano e sostenere la qualità produttiva. Tra le iniziative in programma ci sono degustazioni negli stand della Regione Calabria, con la partecipazione di maestri pasticceri locali. L’obiettivo è valorizzare identità, materie prime e tradizioni regionali, portando il talento calabrese a confronto con un contesto internazionale.

Campionato italiano di pasticceria, Conpait porta l’eccellenza a Sigep World

Angelo Musolino, presidente di Conpait

All’interno dello stand Conpait sarà presentata anche Scirubetta 2026, manifestazione che unisce ricerca, tradizione e sperimentazione nel campo della gelateria e pasticceria artigianale. L’evento anticipa trend e linguaggi del gusto, offrendo spunti sulle evoluzioni del settore per i prossimi anni.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Conpait Sigep World 2026 Campionato Italiano di Pasticceria Scirubetta pasticceria italiana gelateria artigianale Calabria Confartigianato formazione professionaleEmanuele Forcone angelo musolino
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Per dell'Emilia Romagna
Caviar Giaveri
Per dell'Emilia Romagna
Caviar Giaveri
Horeca Expoforum
Molino Cosma

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2026