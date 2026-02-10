Menu Apri login
Sorsi diVino torna a Cava de' Tirreni con vino, cultura e solidarietà

"Sorsi diVino" torna a Cava de' Tirreni dal 13 al 16 marzo 2026 con degustazioni di oltre 60 cantine campane, masterclass e incontri B2B. 'iniziativa promuove cultura del vino, visibilità per produttori e solidarietà

di Redazione Italia a Tavola

10 febbraio 2026 | 14:33

di Redazione Italia a Tavola
 
10 febbraio 2026 | 14:33

Sorsi diVino torna a Cava de’ Tirreni con vino, cultura e solidarietà

“Sorsi diVino” torna a Cava de’ Tirreni dal 13 al 16 marzo 2026 con degustazioni di oltre 60 cantine campane, masterclass e incontri B2B. ’iniziativa promuove cultura del vino, visibilità per produttori e solidarietà

di Redazione Italia a Tavola
10 febbraio 2026 | 14:33
 

Dopo il successo della prima edizione, “Sorsi diVino” ritorna a Cava de’ Tirreni con un nuovo appuntamento dedicato al vino, alla cultura e al territorio. La manifestazione, organizzata da Confesercenti Cava de’ Tirreni in collaborazione con la Camera di Commercio di Salerno e con il patrocinio della Città, si svolgerà dal 13 al 16 marzo 2026 nel Complesso Monumentale del Monastero di San Giovanni, al Corso Umberto I 167. «Il monastero offre un contesto storico e architettonico perfetto per valorizzare le eccellenze enogastronomiche del territorio», spiegano gli organizzatori.

Sorsi diVino torna a Cava de’ Tirreni con vino, cultura e solidarietà

Sorsi diVino torna dal 13 al 16 marzo a Cava de' Tirreni

Degustazioni guidate e masterclass per promuovere la cultura del vino

L’evento si conferma un’occasione per diffondere la cultura del vino attraverso percorsi degustativi guidati, con la partecipazione di oltre 60 cantine campane. Accanto alle degustazioni, sono previste masterclass di approfondimento e incontri B2B per creare concrete opportunità di networking tra produttori, ristoratori e operatori del settore. «Lunedì 16 marzo si terrà un momento di confronto con Italgrob e importanti player della distribuzione regionale, con la partecipazione del Direttore Nazionale Dino Di Marino», sottolineano gli organizzatori.

Vino e solidarietà: un ricavato per l’autismo

Confermato il valore sociale dell’iniziativa: il ricavato dei ticket degustazione sarà devoluto all’Associazione cavese “Il Grillo e la Coccinella A.GE.C. APS”, attiva nella sensibilizzazione sull’autismo e nel supporto al riconoscimento precoce dei segnali dello spettro autistico. «Crediamo che un evento culturale e gastronomico possa contribuire anche a creare consapevolezza e sostenere cause sociali importanti», commentano gli organizzatori.

Sorsi diVino torna a Cava de’ Tirreni con vino, cultura e solidarietà

Accanto alle degustazioni, sono previste masterclass e incontri B2B

“Sorsi diVino” unisce vino, cultura, impresa e solidarietà, confermandosi come evento centrale per Cava de’ Tirreni e per l’intero territorio salernitano. La manifestazione offre una vetrina per le eccellenze vinicole locali e promuove esperienze formative e professionali, consolidando la vocazione della città come polo di iniziative culturali di qualità.

© Riproduzione riservata

 
Sorsi diVino Cava de’ Tirreni vino degustazioni cultura masterclass cantine Italgrob solidarietà autismo
 
