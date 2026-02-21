Lucca Olive Oil You 2026: oltre 60 etichette per il weekend dell’extravergine

Dopo il riscontro positivo della scorsa edizione, Lucca Olive Oil You torna ad animare il centro storico della città con un fine settimana dedicato alla cultura dell’extravergine. L’appuntamento è fissato per il 7 e 8 marzo 2026 negli spazi del Real Collegio, nell’ambito del calendario di eventi di Lucca Gustosa e del progetto territoriale Lucca 365. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Comune e l’Associazione Maestrod’olio con l’obiettivo di valorizzare il turismo enogastronomico durante tutto l’anno.

Un evento tra turismo, territorio e artigianalità

Il festival riunirà oltre 30 produttori artigianali italiani e più di 60 etichette di olio extravergine, affiancati da una selezione di artigiani del gusto che proporranno degustazioni e abbinamenti. Il format punta a offrire un’esperienza completa, tra assaggi guidati, momenti di approfondimento e dimostrazioni culinarie, rivolgendosi sia agli operatori dell’ospitalità sia al pubblico di appassionati. L’iniziativa si inserisce in una strategia più ampia di promozione turistica che mira a rafforzare l’identità gastronomica del territorio e a distribuire i flussi oltre i periodi di alta stagione, consolidando il ruolo dell’olio extravergine come elemento distintivo dell’offerta locale.

Programma e appuntamenti: due giorni tra degustazioni, cucina e formazione

Il calendario di Lucca Olive Oil You 2026 si sviluppa nell’arco di due giornate con un programma che alterna show cooking, degustazioni tecniche, incontri scientifici e momenti divulgativi. Sabato 7 marzo, negli spazi del Real Collegio, l’apertura è affidata allo show cooking di Chef Hiro (ore 12.00-13.30), che proporrà un percorso culinario in cui l’olio extravergine diventa elemento di dialogo tra tradizione italiana e cultura gastronomica giapponese.

Nel pomeriggio, dalle 15.00 alle 15.45, è in programma l’incontro internazionale organizzato con la Penn State University dal titolo «Food, Territory and International Education: Research and Development Models for Sustainability», dedicato ai modelli di ricerca e sviluppo legati alla sostenibilità alimentare e al rapporto tra territorio e formazione. La giornata si chiude con l’intervento e lo show cooking di Valentina Alunno (ore 18.00-19.00), che affronterà i temi della biodiversità agricola e del legame tra alimentazione e benessere.

Domenica tra degustazioni guidate e cucina del territorio

La giornata di domenica 8 marzo si apre alle 10.30 con il meeting Food & Beverage promosso dallo Shaner Group, rivolto agli operatori del settore dell’ospitalità. Alle 12.00-13.00, nella sala lato Cinta Muraria, il Maestrod’olio Fausto Borella guiderà una degustazione tecnica dedicata all’olio extravergine.

Il Maestrod‘olio Fausto Borella durante una masterclass dello scorso anno

Nel pomeriggio spazio al vino con la verticale «Le grandi annate di Fèlsina: il Sangiovese di Toscana» (ore 15.00-16.00), guidata dal sommelier Leonardo Calò e dedicata alle etichette Fontalloro e Rancia nelle annate 2020, 2016 e 2010. Seguiranno due appuntamenti culinari nella sala multiuso: lo show cooking dello chef Stefano Gori del ristorante Miglio (ore 16.30-17.30) e, a chiusura, la dimostrazione della Fabbrica Buccellato Taddeucci (ore 18.00-19.00), dedicata alle specialità tradizionali Borellini e Taddeuccini. Gli eventi sono a ingresso gratuito con prenotazione.

Artigiani del gusto e progetti sul territorio

Accanto agli appuntamenti principali, il festival ospita una selezione di realtà artigiane tra forno, pasta fresca, ortofrutta, salumi, latticini, caffè e specialità locali, contribuendo a costruire un percorso di valorizzazione dell’identità gastronomica della Lucchesia. L’iniziativa si estende anche fuori dal Real Collegio attraverso il progetto Carta dell’Olio, che coinvolge ristoranti e locali del territorio nell’abbinamento dei piatti tradizionali con diverse etichette di extravergine. Prosegue inoltre il programma educativo «Un olivo in ogni scuola», dedicato alla sensibilizzazione degli studenti verso un consumo consapevole dell’olio artigianale.

Esperienze sensoriali per il pubblico

Durante il weekend sono previste masterclass di degustazione per riconoscere cultivar e profili sensoriali dell’olio di qualità, laboratori didattici per bambini dedicati alla coltivazione dell’olivo e ulteriori dimostrazioni culinarie con chef locali e nazionali. L’obiettivo è offrire un’esperienza completa che unisca divulgazione tecnica, cultura del prodotto e partecipazione del pubblico, rafforzando il ruolo dell’evento come appuntamento di riferimento per l’oleoturismo e la promozione del territorio.

Lucca Olive Oil You: i produttori presenti

