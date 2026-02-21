Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
sabato 21 febbraio 2026  | aggiornato alle 14:39 | 117548 articoli pubblicati

Rational
Feudo Arancio
Feudo Arancio

3ª edizione

Salone del Vermouth, il Consorzio non partecipa: «Non tutela i produttori»

Dal 21 febbraio in scena a Torino il Salone del Vermouth che celebra i 240 anni della bevanda piemontese. Oltre 30 produttori proporranno degustazioni, masterclass e cocktail, ma sarà assente il Consorzio del Vermouth di Torino

di Redazione Italia a Tavola
 
21 febbraio 2026 | 12:16

Salone del Vermouth, il Consorzio non partecipa: «Non tutela i produttori»

Dal 21 febbraio in scena a Torino il Salone del Vermouth che celebra i 240 anni della bevanda piemontese. Oltre 30 produttori proporranno degustazioni, masterclass e cocktail, ma sarà assente il Consorzio del Vermouth di Torino

di Redazione Italia a Tavola
21 febbraio 2026 | 12:16
 

Sabato 21 febbraio ha preso il via a Torino la terza edizione del Salone del Vermouth al Museo Nazionale del Risorgimento Italiano, un appuntamento che celebra i 240 anni dalla nascita di una delle icone piemontesi più note. L’evento si propone come vetrina di degustazioni, masterclass e cocktail, con la partecipazione di oltre 30 produttori italiani, ma non il Consorzio del Vermouth di Torino. Gli stand offriranno assaggi guidati e abbinamenti innovativi, puntando a valorizzare l’eccellenza italiana nella categoria.

Salone del Vermouth, il Consorzio non partecipa: «Non tutela i produttori»

Il Consorzio del Vermouth di Torino non partecipa al Salone del Vermouth

Il Consorzio del Vermouth di Torino non partecipa

A gettare un’ombra sull’edizione è la decisione del Consorzio del Vermouth di Torino, guidato da Bruno Malavasi, di non aderire all’evento.  A Gambero Rosso, Malavasi ha dichiarato: «Il salone è giocato sull’ambiguità», criticando l’evento per il rischio di confusione tra il Vermouth di Torino Igp, tutelato dal consorzio con rigidi disciplinari, e versioni generiche o creative che non rispettano gli standard del prodotto originale.

Il presidente ha aggiunto: «Non rappresenta gli interessi collettivi dei produttori associati», sottolineando come l’evento non garantisca una vetrina equa per il Vermouth Igp, nato nel XIX secolo a Torino con vini base piemontesi e erbe aromatiche locali. La posizione del Consorzio evidenzia le tensioni tra promozione commerciale e tutela della denominazione protetta, che oggi conta associate come Cocchi, Carpano e Martini.

Salone del Vermouth, il Consorzio non partecipa: «Non tutela i produttori»

Accanto al Salone del Vermouth, Torino ospita una settimana di iniziative diffuse

Tra marchi storici e realtà artigianali che invece saranno presenti spiccano Strucchi, Fratelli Branca Distillerie con Carpano e Antica Formula, Martini & Rossi, Baldoria, Cinzano, Gran Torino e Ballor, affiancati da Carlo Alberto, Canone Vermouth, Bordiga-Mulassano, Mu Vermouth, Bonaventura, Cocchi, Cocchi, Mazzetti d’Altavilla, Chazalettes, Bosca e Trinchieri.

Fuorisalone e opportunità B2B

Il salone ha già visto un prologo con il Fuorisalone attivo dal 16 febbraio e che prevede iniziative fino a domenica 22 febbraio, che coinvolge caffè storici e partnership con Eataly e Lavazza, mentre il 23 febbraio è dedicato agli operatori con una giornata B2B. Le masterclass sul vermouth classico, dry e rosé completano il programma, confermando l’obiettivo di fare di Torino un punto di riferimento mondiale per questa bevanda.

Un anniversario che guarda al futuro

I 240 anni del Vermouth non sono solo un’occasione per celebrare la storia, ma anche per riflettere sul presente e sulle prospettive di una denominazione in continua evoluzione. Torino si conferma capitale culturale del Vermouth, custode di una tradizione che dialoga con i mercati internazionali e con le nuove generazioni. Nonostante le polemiche, il salone 2026 promette di attrarre bartender, buyer e appassionati, evidenziando il revival di un prodotto chiave nei cocktail classici come Martini e Negroni, e confermando la centralità del Vermouth italiano nel panorama globale della mixology.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Vermouth di Torino Salone del Vermouth 2026 vino aromatizzato cultura del vermouth mixology italiana Torino capitale del vermouth produttori di vermouth enologia piemontese fuorisalone Torino storia del vermouth
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Agugiaro e Figna Le 5 Stagioni
Tirreno CT
Comavicola
TuttoFood
Webinar
Great Taste Italy
Agugiaro e Figna Le 5 Stagioni
Tirreno CT
Comavicola
TuttoFood
Molino Grassi
Mulino Caputo

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2026