Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
mercoledì 25 febbraio 2026  | aggiornato alle 21:38 | 117640 articoli pubblicati

7ª edizione

Lagazuoi Winning Ideas Mountain Awards 2026: idee sostenibili e innovazione in quota

Prende il via la settima edizione del Lagazuoi Winning Ideas Mountain Awards, concorso dedicato a innovazione e sostenibilità in montagna: la partecipazione è aperta fino al 30 aprile, i vincitori saranno esposti dal 6 giugno

di Redazione Italia a Tavola
 
25 febbraio 2026 | 19:41

Saranno esposti sabato 6 giugno i vincitori della settima edizione del Lagazuoi Winning Ideas Mountain Awards (WIMA), il concorso dedicato all’innovazione e alla sostenibilità in ambiente montano promosso dal Lagazuoi Expo Dolomiti, a quota 2.732 metri. L’iniziativa - di cui Italia a Tavola è media partner - premia aziende, start-up, associazioni e organizzazioni no profit che sviluppano soluzioni originali capaci di combinare rispetto per l’ambiente, innovazione tecnologica e fruibilità del territorio. «In questi sei anni abbiamo raccolto più di 200 progetti - spiega Stefano Illing, ideatore del Lagazuoi Expo Dolomiti - che raccontano una montagna capace di innovare e generare interazione virtuosa tra uomo e ambiente. Quest’anno, particolare attenzione va a proposte inclusive e sostenibili».

Il Lagazuoi Expo Dolomiti a quota 2.732 metri (foto Manazproductions)

Categorie del concorso

Il WIMA 2026 si articola in tre categorie principali:

  • Attrezzature e abbigliamento da montagna: capi tecnici e accessori pensati per condizioni climatiche estreme.
  • Progetti e servizi per la montagna: soluzioni innovative per vivere, esplorare e valorizzare il territorio montano.
  • Produzioni enogastronomiche e agricole di montagna: prodotti e processi innovativi provenienti da comuni sopra i 600 metri di altitudine.

La partecipazione al concorso è aperta fino al 30 aprile 2026 alle ore 24. I progetti selezionati saranno esposti dal 6 giugno 2026 negli spazi del Lagazuoi Expo Dolomiti, con apertura al pubblico fino a marzo 2027.

Stefano Illing, ideatore del Lagazuoi EXPO Dolomiti

Giuria: esperti e professionisti in campo

A guidare la giuria sarà Stefano Illing, affiancato da tre commissioni specializzate:

  • Attrezzature e abbigliamento da montagna: Giampaolo Allocco (designer industriale sportivo), Marco Di Marco (direttore Sciare Magazine), Antonello Marega (presidente EPSI), Paolo Paci (direttore Meridiani e Meridiani Montagne).
  • Progetti e servizi per la montagna: Max Cassani (La Stampa), Claudio Lucchese (Università Ca’ Foscari), Maria Cristina Ceresa (Green Planner), Emanuele Bompan (Materia Rinnovabile).
  • Produzioni enogastronomiche e agricole di montagna: Annalisa Cavaleri (Michelin Italia e docente IULM), Bruno Gambacorta (giornalista Tg2), Alberto Lupini (direttore Italia a Tavola), Ludovica Rubbini (SanBrite).

Per tutte le categorie, Mauro Toti (BPER Banca Private Cesare Ponti) partecipa come membro della giuria, portando un punto di vista economico e territoriale.

Partner tecnici e media partner

Il WIMA 2026 si avvale di numerosi partner tecnici:

  • Attrezzature e abbigliamento: Assosport, Confindustria Belluno Dolomiti, GIS (sci club giornalisti italiani).
  • Progetti e servizi: ANEF, Azzurro Digitale, UNIMONT (Università di Milano), TSM Trentino School of Management.
  • Produzioni enogastronomiche e agricole: Coldiretti Veneto, Argav, GIST, Libera Università di Bolzano.

Un’occasione di dialogo e valorizzazione

Il WIMA non è solo un concorso, ma un’occasione per promuovere la cultura della montagna e stimolare un dialogo continuo tra aziende, start-up e associazioni. «Vogliamo dare visibilità a chi investe concretamente nella montagna, valorizzando proposte capaci di introdurre innovazione e inclusività», conclude Illing. La mostra e la comunicazione multicanale offriranno un palcoscenico unico per tutti i progetti selezionati.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Lagazuoi WIMA 2026 Dolomiti innovazione sostenibilità montagna startup enogastronomia abbigliamento tecnico progetti montani esposizioneStefano Illing Giampaolo Allocco Marco Di Marco Antonello Marega Paolo Paci Max Cassani Claudio Lucchese Maria Cristina Ceresa Emanuele Bompan Annalisa Cavaleri Bruno Gambacorta Alberto Lupini Ludovica Rubbini
 
