I vini di Grecia e Cipro protagonisti con più di 100 etichette a Milano

Una viticoltura dalle origini millenarie, una biodiversità ampia di vitigni autoctoni e produttori capaci di coniugare tradizione e innovazione: sono queste le caratteristiche che rendono la produzione vinicola di Grecia e Cipro un patrimonio da conoscere. Lunedì 23 marzo, presso l’Hotel The Westin Palace di Milano, sarà possibile esplorare questa realtà attraverso un banco di degustazione promosso dalla Delegazione di Milano di AIS Lombardia, con il patrocinio delle Ambasciate di Grecia e di Cipro e grazie alla selezione di Ellenikà, società di importazione che punta a valorizzare le eccellenze enogastronomiche greco-cipriote.

Scoprire i vini greco-ciprioti: evento AIS Lombardia a Milano

Oltre cento etichette tra vitigni autoctoni e internazionali

Dalle ore 15.00 alle 17.00 la degustazione sarà riservata a operatori del settore e stampa, mentre dalle 17.00 alle 21.00 l’accesso sarà dedicato ai soci AIS. Saranno presenti più di 100 vini prodotti da 19 cantine, realizzati con 32 vitigni autoctoni greci e ciprioti oltre a sei varietà internazionali. La selezione offre uno spaccato unico di territori che vantano tradizioni vinicole antichissime e tecniche produttive che uniscono sapere antico e strumenti moderni.

Un’opportunità di approfondimento per appassionati e professionisti

«Siamo molto orgogliosi di portare a Milano un banco di assaggio dedicato a vini che hanno una tradizione antichissima, ma che restano poco conosciuti sia dal grande pubblico sia dagli appassionati e dai professionisti del settore», spiega Fabio Scaglione, delegato di AIS Milano. «Il banco offre un’occasione per approfondire una viticoltura affascinante, in grado di sorprendere per varietà di vitigni e tipologie».

«Questo evento rientra in un programma più ampio che AIS Lombardia organizza in tutte le 10 delegazioni provinciali», aggiunge Hosam Eldin Abou Eleyoun, presidente di AIS Lombardia. «Il nostro obiettivo è offrire ai soci strumenti per coltivare la propria passione e ampliare la conoscenza del mondo del vino con appuntamenti che superano i confini nazionali, esplorando anche Paesi meno conosciuti sotto il profilo vinicolo».