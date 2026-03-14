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sabato 14 marzo 2026  | aggiornato alle 16:04 | 117989 articoli pubblicati

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21-22 marzo

Longarone celebra il gelato artigianale con convegni e premi ad Agrimont 2026

Il gelato artigianale è protagonista ad Agrimont 2026 a Longarone con convegni, degustazioni e il Premio Ivano Pocchiesa. Due giornate dedicate a cultura, sostenibilità, turismo enogastronomico e valorizzazione del gelato nella cucina italiana

di Redazione Italia a Tavola
 
14 marzo 2026 | 13:34

Longarone celebra il gelato artigianale con convegni e premi ad Agrimont 2026

Il gelato artigianale è protagonista ad Agrimont 2026 a Longarone con convegni, degustazioni e il Premio Ivano Pocchiesa. Due giornate dedicate a cultura, sostenibilità, turismo enogastronomico e valorizzazione del gelato nella cucina italiana

di Redazione Italia a Tavola
14 marzo 2026 | 13:34
 

Il gelato artigianale sarà al centro del secondo fine settimana di Agrimont 2026, la fiera nazionale dell’agricoltura di montagna in programma a Longarone. Sabato 21 e domenica 22 marzo sono previste due giornate di incontri, convegni e degustazioni dedicate alla valorizzazione del gelato come eccellenza gastronomica, risorsa per il turismo enogastronomico e simbolo del patrimonio culinario italiano, in vista anche della Giornata Europea del Gelato Artigianale fissata per il 24 marzo.

Longarone celebra il gelato artigianale con convegni e premi ad Agrimont 2026

Il gelato artigianale protagonista ad Agrimont, la fiera nazionale dell'agricoltura di montagna, il 21-22 marzo

L’iniziativa rafforza il ruolo del gelato artigianale nel panorama agroalimentare nazionale, evidenziandone l’impatto economico, culturale e identitario. Il programma propone approfondimenti scientifici, case history professionali e momenti di degustazione aperti al pubblico.

Il Gelato Veneto nella cucina italiana patrimonio Unesco

Sabato 21 marzo, presso il Centro Congressi di Longarone Fiere, si terrà il convegno intitolato “Il Gelato Veneto come elemento chiave nella cucina italiana patrimonio dell’umanità”, a cura di Venice Promex. Tra i relatori figurano Roberta Garibaldi, presidente dell’Associazione Italiana Turismo Enogastronomico e docente all’Università di Bergamo, con un focus sul ruolo dell’enogastronomia nel turismo; Simona Stoppa, direttrice responsabile di GialloZafferano, che analizzerà il tema del gelato come patrimonio vivo, dal saper fare al saper raccontare; e Pier Luigi Petrillo, direttore della Cattedra Unesco dell’Università di Roma Unitelma Sapienza, con un approfondimento sulla cucina italiana come patrimonio dell’umanità.

Longarone celebra il gelato artigianale con convegni e premi ad Agrimont 2026

Roberta Garibaldi sarà relatrice del convegno Il Gelato Veneto come elemento chiave nella cucina italiana patrimonio dell’umanità

Alle ore 11.00 è prevista una case history con lo chef Enzo De Prà del ristorante Dolada, dedicata alla presenza del gelato artigianale nella cucina stellata dagli anni Sessanta a oggi. La mattinata si concluderà con considerazioni finali e una degustazione di gelato artigianale aperta al pubblico, previa registrazione.

14ª Giornata Europea del Gelato Artigianale

Domenica 22 marzo Agrimont ospiterà le iniziative legate alla 14ª Giornata Europea del Gelato Artigianale, in programma il 24 marzo. Presso l’Area Incontri del Padiglione C, dalle 10.30 alle 17.30, il pubblico potrà partecipare a degustazioni gratuite di specialità ispirate al territorio e alla sostenibilità. Tra le proposte figurano il fiordilatte variegato al “Miele della Rinascita”, il gelato “Il dolce freddo profumo della foresta” aromatizzato con essenze di conifere alpine e il gelato all’estratto di abete bianco, sviluppato con il contributo del primo gruppo di ricerca italiano sulla neurogastronomia

Longarone celebra il gelato artigianale con convegni e premi ad Agrimont 2026

La giornata del 22 marzo ad Agrimont sarà tutta dedicata a celebrare la Giornata Europea del Gelato Artigianale

La giornata include inoltre momenti di approfondimento: alle ore 14.00 l’incontro “A lezione con i Cattivi Maestri” con Angelo Grasso e Gianni Clapis; alle ore 16.00 l’appuntamento “Piacere e benessere nel dolcefreddo respiro della foresta”, in collaborazione con CNR e Neurogastronomy, con gli interventi di Pasquale Picone e Francesco Meneguzzo. Partecipazione anche di Luca Tagliavento del Consorzio Mo.To.R.E., partner di sviluppo del progetto.

Premio Giornalistico “Ivano Pocchiesa”

Durante le iniziative dedicate alla Giornata Europea del Gelato Artigianale sarà conferito l’11° Premio Giornalistico “Ivano Pocchiesa”, promosso da Longarone Fiere Dolomiti e dall’Associazione Bellunesi nel Mondo. Il riconoscimento è dedicato alla memoria di Ivano Pocchiesa, figura storica della comunicazione del settore. Istituito nel 2014, il premio viene assegnato a giornalisti o scrittori che si distinguono nella divulgazione del gelato artigianale e nella valorizzazione del suo ruolo economico e sociale. Per l’edizione 2026 il riconoscimento sarà conferito a Franco Cesare Puglisi, giornalista, editore e formatore, da oltre quarantacinque anni attivo nella comunicazione della ristorazione dolciaria artigianale.

Longarone celebra il gelato artigianale con convegni e premi ad Agrimont 2026

Il Giornalista Franco Cesare Puglisi riceverà l’11° Premio Giornalistico “Ivano Pocchiesa”

Direttore delle riviste specializzate PuntoIT, PuntoITALY e PuntoDE, Puglisi ha promosso numerose iniziative rivolte ai consumatori e agli operatori del settore.

Montasio Cattel

L’iniziativa si inserisce nel percorso avviato a Longarone nel 2008, che ha portato all’istituzione ufficiale della Giornata Europea del Gelato Artigianale da parte del Parlamento europeo nel 2012. Nel documento istitutivo, il gelato artigianale viene riconosciuto come eccellenza tra i prodotti lattiero-caseari freschi e strumento di valorizzazione delle produzioni agroalimentari europee.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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