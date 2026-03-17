B2Cheese torna a Bergamo con due giorni dedicati alla filiera lattiero-casearia

Il 23 e 24 settembre 2026 la Fiera di Bergamo ospita la quarta edizione di B2Cheese, l’unica manifestazione internazionale B2b in Italia interamente dedicata alla filiera lattiero-casearia. Un appuntamento strategico per produttori di formaggi, trasformatori, distributori e buyer internazionali, progettato per favorire relazioni commerciali concrete, scambio di competenze e nuove opportunità in un mercato sempre più competitivo.

Incontri professionali tra aziende e buyer internazionali durante B2Cheese (Foto: Paolo Biava)

Una fiera B2b verticale per il business del formaggio

Il format si distingue per la sua struttura altamente specializzata: 9.000 metri quadrati di spazi espositivi e un’area congressuale dedicata accolgono operatori professionali selezionati. In due giornate, la manifestazione riunisce tutti gli attori della filiera del formaggio, dai produttori ai fornitori di food-tech, logistica, packaging alimentare, distribuzione e consulenza, insieme a consorzi e istituzioni. «In un mercato che richiede presenza e relazioni sempre più solide, B2Cheese vuole essere il luogo in cui il settore si incontra», sottolinea Francesco Maroni, project manager della manifestazione. «B2Cheese è una fiera dove si lavora davvero: in due giorni le aziende incontrano buyer, distributori e professionisti in un contesto costruito per creare relazioni commerciali reali. L'obiettivo 2026 è continuare ad alzare la qualità delle relazioni e rafforzare la dimensione internazionale dell'evento».

Alcuni formaggi protagonisti della filiera lattiero-casearia italiana

Internazionalizzazione e buyer esteri al centro dell’edizione 2026

Per il 2026, B2Cheese rafforza il proprio posizionamento internazionale con un programma strutturato di incoming buyer e nuove connessioni verso mercati esteri. In questo percorso si inserisce la collaborazione con Michel Belissa, maître fromager francese e figura di riferimento nella cultura casearia europea, nel ruolo di ambasciatore internazionale. L’obiettivo è ampliare e qualificare la presenza di operatori esteri, in una fase in cui export agroalimentare e presenza sui mercati globali rappresentano leve fondamentali per la competitività delle imprese.

Degustazioni e appuntamenti dedicati al formaggio durante la settimana di Forme

B2Cheese e Forme: una settimana dedicata al formaggio a Bergamo

La manifestazione apre una settimana interamente dedicata al mondo del formaggio. Dopo le due giornate B2b (23-24 settembre), Forme prosegue dal 25 al 27 settembre con eventi, degustazioni e iniziative diffuse sul territorio. Per buyer e operatori internazionali si tratta di un’esperienza immersiva di cinque giorni, mentre per le aziende rappresenta un’occasione per estendere la visibilità oltre la fiera e rafforzare il proprio posizionamento.

Bergamo polo europeo dei formaggi Dop e hub fieristico strategico

La scelta di Bergamo rafforza il valore dell’evento. La provincia detiene il primato europeo per numero di formaggi Dop (nove denominazioni) ed è riconosciuta come Città Creativa Unesco per la Gastronomia. La Fiera di Bergamo si trova a pochi minuti dall’aeroporto internazionale Milano-Bergamo “Il Caravaggio”, in una delle aree economiche più dinamiche d’Europa, garantendo accessibilità e attrattività per operatori italiani e internazionali.

Bergamo, città ospitante e punto di riferimento europeo per i formaggi DOP

I numeri di B2Cheese: crescita e prospettive 2026

L’edizione 2024 ha registrato 177 espositori (+64% rispetto al 2022) e oltre 3.400 operatori professionali. Dati che confermano la crescita della manifestazione e il suo ruolo come piattaforma di riferimento per il business lattiero-caseario. Per il 2026, l’obiettivo è consolidare questi risultati e rafforzare ulteriormente la presenza internazionale e la qualità degli incontri tra domanda e offerta.