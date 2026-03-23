Sigep sbarca negli Usa: a Las Vegas la sfida del gelato italiano

Italian Exhibition Group porta Sigep World negli Stati Uniti dal 24 al 26 marzo, segnando un nuovo passaggio nella strategia di sviluppo internazionale. Dopo l’edizione di Rimini, che ha riunito oltre 1.300 brand e operatori da 160 Paesi, la manifestazione dedicata al Foodservice arriva al Las Vegas Convention Center all’interno di International Pizza Expo, evento organizzato da Emerald. L’iniziativa si inserisce in un percorso di crescita che punta a consolidare la presenza del brand nei principali mercati globali. L’esperienza riminese ha confermato una progressiva apertura internazionale, con una maggiore partecipazione di operatori esteri e un interesse crescente verso modelli di business innovativi legati al mondo del fuori casa.

Sigep Usa si svolgerà dal 24 al 26 marzo

Una strategia che guarda ai mercati globali

«Con il debutto statunitense il network internazionale di Sigep consolida la propria presenza nei mercati più dinamici del Foodservice globale», ha spiegato l’amministratore delegato Corrado Peraboni. Nel corso del 2026 sono già previste altre tappe in Asia, tra Shanghai e Singapore, a conferma di una strategia che punta a presidiare aree considerate centrali per lo sviluppo del settore. Anche Ilaria Cicero, alla guida della divisione Food&Beverage, sottolinea come l’approdo negli Stati Uniti rappresenti un passaggio naturale: «Consente di costruire un network sempre più integrato tra imprese e mercati, valorizzando le filiere del gelato, della pasticceria, del caffè e del cioccolato».

Il peso del mercato americano

Il contesto statunitense resta uno dei più rilevanti per il Foodservice e per la diffusione della cultura gastronomica italiana. Il comparto della ristorazione italiana supera i 112 miliardi di dollari e conta circa 45 mila attività, mentre cresce l’attenzione verso prodotti premium e legati alla tradizione.

Da Rimini a Las Vegas: SIGEP porta il gelato italiano negli Usa

In questo scenario si inserisce anche il gelato artigianale, che continua a guadagnare spazio nei consumi. Il mercato statunitense ha raggiunto un valore di circa 3,6 miliardi di dollari nel 2024 e, secondo le stime, potrebbe superare i 5 miliardi entro il 2033. La domanda si orienta sempre più verso prodotti naturali e di qualità, capaci di differenziare l’offerta nella ristorazione.

Partnership e filiere del Made in Italy

L’organizzazione di Sigep Usa si basa sulla collaborazione con Ita - Italian Trade Agency, impegnata nella promozione delle imprese italiane all’estero, e con Emerald, già punto di riferimento negli Stati Uniti per il settore pizza. Il dialogo tra questi due ambiti, pizza e gelato, rappresenta uno degli elementi centrali dell’iniziativa, con l’obiettivo di creare nuove opportunità per le aziende. Durante l’evento trova spazio anche il Gelato Festival World Masters Grand Finale, competizione internazionale dedicata ai gelatieri, che rafforza il ruolo del gelato come uno dei pilastri della manifestazione.

Le aziende e il progetto Sigep Club

A Las Vegas partecipano imprese attive nei comparti gelato, pasticceria, cioccolato e caffè. Alcune entreranno nel Sigep Club, progetto che riunisce i brand presenti in più appuntamenti del network internazionale. L’obiettivo è favorire continuità e relazioni tra operatori lungo le diverse tappe, contribuendo a costruire un sistema più strutturato attorno al marchio.