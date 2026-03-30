Il mondo dell’enoturismo arriva a Milano per la prima fiera dedicata in città, dal 6 all’8 febbraio 2027, dove aziende vinicole, cantine, agriturismi e operatori potranno incontrarsi, fare promozione e trovare occasioni concrete di business. WT 2027 - La Fiera dell’Enoturismo, promossa da Milano Wine Marketing, e di cui Italia a Tavola è media partner, è un progetto che unisce in modo innovativo le realtà del vino e dell’ospitalità, con un programma dettagliato, pensato sia per il pubblico leisure che per il B2b.

Dal 6 all’8 febbraio 2027 arriva WT, la prima fiera dell’enoturismo a Milano

Dal 6 all’8 febbraio 2027 arriva WT, la prima fiera dell’enoturismo a Milano

Crescita dell’enoturismo in Italia

«La realtà dell’enoturismo è una nicchia in forte crescita anche in Italia. Milioni di persone visitano il nostro paese mosse dalla passione per i nostri vini, per degustare, acquistare, ma anche per scoprire il territorio, dormire fra le vigne e approfittare di un’ospitalità unica», dice Paola Bacchetti, Co-Founder & CEO di Milano Wine Marketing. «Per noi era importante presentare un format che, per la prima volta in una città nevralgica come Milano, unisse i due segmenti dell’enologia e dell’accoglienza, con un mercato dalle grandi potenzialità».

Programma e opportunità della fiera

Nel weekend del 6 e 7 febbraio le aziende espositrici potranno presentarsi a migliaia di visitatori appassionati, offrendo degustazioni dei loro vini, vendite dirette, pacchetti enoturistici con visite in cantina e pernottamenti. Lunedì 8 sarà invece il momento esclusivo per incontrare buyer italiani e da paesi esteri con il più alto afflusso turistico verso l’Italia, come Regno Unito, Francia e Germania, per creare sinergie, espandere la propria visibilità sui mercati e finalizzare accordi diretti con tour operator.

Un'anteprima di come saranno gli stand della fiera WT

Un'anteprima di come saranno gli stand della fiera WT

La Fiera, organizzata in collaborazione con East End Studios, si terrà nella location di via Mecenate, e gli stand, pronti all’uso, saranno configurati con arredi pro, grafica personalizzata e postazioni degustazione, per offrire l’esperienza migliore a visitatori e operatori, celebrando territori e prodotti.

Info & prenotazioni: www.milanowinemarketing.com/wt-2027 - info@milanowinemarketing.com