Dal 6 all’8 febbraio 2027 arriva WT, la prima fiera dell’enoturismo a Milano

Il mondo dell’enoturismo arriva a Milano per la prima fiera dedicata in città, dal 6 all’8 febbraio 2027, dove aziende vinicole, cantine, agriturismi e operatori potranno incontrarsi, fare promozione e trovare occasioni concrete di business. WT 2027 - La Fiera dell’Enoturismo, promossa da Milano Wine Marketing, e di cui Italia a Tavola è media partner, è un progetto che unisce in modo innovativo le realtà del vino e dell’ospitalità, con un programma dettagliato, pensato sia per il pubblico leisure che per il B2b.
Crescita dell’enoturismo in Italia
«La realtà dell’enoturismo è una nicchia in forte crescita anche in Italia. Milioni di persone visitano il nostro paese mosse dalla passione per i nostri vini, per degustare, acquistare, ma anche per scoprire il territorio, dormire fra le vigne e approfittare di un’ospitalità unica», dice Paola Bacchetti, Co-Founder & CEO di Milano Wine Marketing. «Per noi era importante presentare un format che, per la prima volta in una città nevralgica come Milano, unisse i due segmenti dell’enologia e dell’accoglienza, con un mercato dalle grandi potenzialità».
Programma e opportunità della fiera
Nel weekend del 6 e 7 febbraio le aziende espositrici potranno presentarsi a migliaia di visitatori appassionati, offrendo degustazioni dei loro vini, vendite dirette, pacchetti enoturistici con visite in cantina e pernottamenti. Lunedì 8 sarà invece il momento esclusivo per incontrare buyer italiani e da paesi esteri con il più alto afflusso turistico verso l’Italia, come Regno Unito, Francia e Germania, per creare sinergie, espandere la propria visibilità sui mercati e finalizzare accordi diretti con tour operator.
La Fiera, organizzata in collaborazione con East End Studios, si terrà nella location di via Mecenate, e gli stand, pronti all’uso, saranno configurati con arredi pro, grafica personalizzata e postazioni degustazione, per offrire l’esperienza migliore a visitatori e operatori, celebrando territori e prodotti.
Info & prenotazioni: www.milanowinemarketing.com/wt-2027 - info@milanowinemarketing.com