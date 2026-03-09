Vinitaly 2026 amplia il business del vino tra mercati globali e enoturismo

Con un quartiere espositivo già completamente occupato, Vinitaly 2026 rafforza la propria strategia di sviluppo ampliando l’offerta verso nuovi segmenti del mercato enologico. L’evento punta su contenuti specializzati, format espositivi evoluti e un programma di incoming profilato che coinvolge operatori provenienti da oltre 70 Paesi in collaborazione con ITA-Italian Trade Agency.

Tutto pronto per l'edizione 2026 di Vinitaly, che coinvolge operatori provenienti da oltre 70 Paesi

L’obiettivo principale è consolidare il ruolo della manifestazione come infrastruttura strategica per la promozione del Made in Italy enologico, favorendo la connessione tra produzione, distribuzione e consumo professionale. Il dialogo con il settore della ristorazione e con i territori rappresenta un elemento chiave per rafforzare lo sviluppo dell’enoturismo.

B2B globale, networking e crescita dell’export vinicolo

La 58ª edizione di Vinitaly conferma la centralità del modello business-to-business come motore dell’evento. L’obiettivo dichiarato è superare le oltre 18.500 sessioni B2B organizzate nel 2025, ampliando opportunità di incontro tra aziende, buyer e istituzioni.

Federico Bricolo, presidente di Veronafiere

«Vinitaly non è solo una fiera internazionale, è la piattaforma globale del vino italiano che interpreta l’evoluzione del settore. In un contesto complesso come quello attuale - dichiara il presidente di Veronafiere, Federico Bricolo - stiamo lavorando per superare gli oltre 18.500 incontri b2b organizzati nei giorni di manifestazione nel 2025 e potenziare costantemente la nostra proposta, attualizzandola alle aspettative delle aziende e alle tendenze. A Vinitaly, aziende, buyer e istituzioni convergono nell’unico appuntamento che rappresenta completamente la nostra offerta; un vero e proprio punto di forza che ci contraddistingue anche a livello internazionale».

NoLo, spirits e nuove aree di mercato per il beverage

Tra le principali novità figura lo sviluppo di NoLo - Vinitaly Experience, progetto realizzato in partnership con Unione Italiana Vini e dedicato al segmento No-Low Alcohol. L’area espositiva sarà collocata al secondo piano del Palaexpo e riunirà l’intera filiera, includendo brand produttori e aziende tecnologiche.

Confermata anche l’Enoteca, insieme a un calendario strutturato di degustazioni, masterclass e percorsi formativi orientati alla comprensione delle dinamiche di produzione e consumo.

Vinitaly in numeri 58ª edizione della manifestazione

della manifestazione Oltre 70 Paesi coinvolti nel programma di incoming

coinvolti nel programma di incoming 18.500 incontri B2B organizzati nel 2025 (obiettivo di crescita nel 2026)

organizzati nel 2025 (obiettivo di crescita nel 2026) 150 cantine selezionate per Vinitaly Opera Wine

selezionate per Vinitaly Opera Wine 30 anni del Vinitaly Design Award

del Vinitaly Design Award 12 cantine coinvolte nel Token Esperienza di Vinitaly and the City

Parallelamente, si rafforza Xcellent Spirits, nuovo padiglione dedicato alla connessione tra wine, distillati e mixology. Il progetto, sviluppato con Gang of Spirits, propone un ecosistema integrato di contenuti nelle aree Spirits e Drinks & Mix, includendo masterclass internazionali e analisi dei trend globali.

Enoturismo e digital business nel sistema Vinitaly

L’enoturismo assume un ruolo strutturale nella manifestazione con il consolidamento di Vinitaly Tourism. Il programma include convegni, ricerche di settore, talk tematici e attività di best practice. Veronafiere ha attivato un piano di incoming di buyer e tour operator specializzati, con percorsi business nelle aree Palaexpo e presso gli stand aziendali.

La piattaforma digitale Vinitaly Plus 412.000 visualizzazioni registrate nel 2025

registrate nel 2025 19.000 etichette presenti nella libreria digitale

presenti nella libreria digitale 4.000 aziende rappresentate sulla piattaforma

rappresentate sulla piattaforma Strumento di connessione tra produttori, buyer e consumatori attivo tutto l’anno

attivo tutto l’anno Supporto alle attività di networking e promozione internazionale del vino italiano

Sono inoltre disponibili pacchetti experience personalizzati, attivabili da cantine e territori con supporto organizzativo pre e post manifestazione. Sul fronte digitale, cresce il ruolo dell’app Vinitaly Plus, piattaforma che consente connessioni bidirezionali tra produttori, buyer e consumatori durante tutto l’anno. Nel 2025 ha registrato oltre 412.000 visualizzazioni e una libreria di circa 19.000 etichette provenienti da 4.000 aziende.

Layout espositivo e focus territoriali

Il progetto espositivo 2026 prevede miglioramenti nella distribuzione degli spazi regionali. L’Umbria sarà presente in un’area identitaria nel padiglione D, mentre la Sicilia concentrerà l’offerta nel padiglione 2.

All'interno di Vinitaly 2026, confermati eventi di rilievo internazionale come il Raw Wine Super Tasting, dedicato a vini naturali, biologici e biodinamici

Confermati eventi di rilievo internazionale come il Raw Wine Super Tasting, dedicato a vini naturali, biologici e biodinamici, e le aree tematiche Vinitaly Bio, Amphora Revolution, Xcellent Beers, Micro Mega Wines ed Enolitech, salone delle tecnologie per la produzione enologica e brassicola.

Vinitaly Opera Wine, packaging e experience urbana

Il prologo della manifestazione sarà Vinitaly Opera Wine, organizzato alle Gallerie Mercatali con la selezione di 150 cantine curata da Wine Spectator nelle categorie “Legacy Icon”, “Classic” e “New Voices”.

Come arrivare a Vinitaly In treno La stazione Verona Porta Nuova dista circa 2 km da Veronafiere. Durante Vinitaly sono attive navette gratuite ogni 15 minuti tra stazione e quartiere fieristico. Possibile anche arrivare a piedi in circa 10–15 minuti. In aereo Dall’Aeroporto Valerio Catullo di Verona il servizio Verona Airlink collega lo scalo alla stazione Porta Nuova in circa 15 minuti. Da qui partono le navette per la fiera. In auto Uscita consigliata Verona Sud (A4). Attivi parcheggi scambiatori con navette gratuite, tra cui Stadio Bentegodi e Genovesa. Navette urbane Servizi dedicati collegano stazione, centro città e parcheggi con gli ingressi di Veronafiere durante i giorni della manifestazione.

Il Vinitaly Design Award, concorso dedicato al packaging del comparto beverage, celebra inoltre i 30 anni con valutazioni su 21 categorie produttive.

Vinitaly and the City e turismo del vino urbano

L’offerta per il pubblico include Vinitaly and the City, evento pop nel centro di Verona sviluppato in collaborazione con la Strada del Vino Valpolicella. L’acquisto del carnet degustazioni include un Token Esperienza, utilizzabile presso 12 cantine aderenti fino al 3 maggio.

Torna anche Vinitaly and the City, evento pop che si svolge nel centro di Verona

Sono previste anche le serate Vinitaly & the Night alle Gallerie Mercatali, con programmazione musicale e networking sociale.