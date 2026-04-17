A Viterbo torna Assaggi: in scena il meglio dell’enogastronomia laziale

Dal 16 al 18 maggio, Viterbo ospiterà la quinta edizione di Assaggi - Salone dell’enogastronomia laziale, un evento di riferimento per la valorizzazione dei prodotti regionali. La manifestazione si terrà nella prestigiosa cornice del Complesso di Santa Maria in Gradi, luogo simbolo della storia e della cultura della città. Organizzata dalla Camera di Commercio di Rieti Viterbo, con il contributo della Camera di Commercio di Roma, del Comune di Viterbo e la partecipazione dell’Università della Tuscia, della Regione Lazio e del Crea, Assaggi è realizzata in partnership con Slow Food Viterbo e Tuscia. Con l’edizione 2026 la manifestazione vuole consolidare il suo ruolo strategico per la promozione del patrimonio agroalimentare regionale e per il turismo del Lazio.

Esperienze sensoriali e degustazioni guidate

Per tre giorni, Viterbo diventerà la capitale del gusto laziale, offrendo un percorso completo alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche. Il Salone accoglierà aziende selezionate, permettendo a visitatori e professionisti di partecipare a show cooking, degustazioni guidate, esperienze sensoriali e momenti di confronto con esperti del settore. Il pubblico potrà degustare e acquistare i prodotti direttamente dai produttori, vivendo un’esperienza immersiva che valorizza la qualità e l’identità dei sapori locali.La manifestazione rappresenta un’opportunità concreta di incontro tra domanda e offerta, favorendo relazioni commerciali e nuove collaborazioni tra operatori del settore food&beverage.

Ad Assaggi il pubblico potrà assaggiare delizie regionali direttamente dai produttori

Ad Assaggi il pubblico potrà assaggiare delizie regionali direttamente dai produttori

Nella giornata del 18 maggio, l’accesso sarà riservato agli operatori professionali, tra cui chef, buyer, giornalisti e blogger, con possibilità di approfondire le storie imprenditoriali che rendono uniche le produzioni regionali. L’accesso è gratuito per i professionisti, previa registrazione, mentre per il pubblico generico il biglietto viene convertito in un buono acquisto da utilizzare presso i produttori presenti.

Ospiti speciali e protagonisti del gusto

La quinta edizione vedrà la partecipazione di due ospiti di rilievo: Claudio Amendola, attore e ristoratore noto per la sua osteria romana dove propone la “cucina de coccio”, e Giorgione, personaggio televisivo e cuoco amante della natura e dei prodotti locali, che racconta la propria passione per la cucina e la qualità degli ingredienti.

Claudio Amendola accompagnerà l'inaugurazione della edizione 2026 del Salone, sabato 16 maggio alle 10.00 a Viterbo

Claudio Amendola accompagnerà l'inaugurazione della edizione 2026 del Salone, sabato 16 maggio alle 10.00 a Viterbo

La presenza di figure riconosciute del panorama gastronomico aggiunge valore all’evento, contribuendo a promuovere la conoscenza dei prodotti laziali e le storie delle imprese che li producono.

Complesso di Santa Maria in Gradi, una cornice storica e funzionale

Per il secondo anno consecutivo, Assaggi si svolgerà nel Complesso di Santa Maria in Gradi, edificio di origine medievale e uno dei principali esempi di architettura religiosa della città. Gli ampi chiostri e gli spazi interni permettono di ospitare in modo funzionale le aree espositive, i percorsi degustativi e le attività di show cooking, offrendo una cornice storica di grande impatto visivo.

Il celebre chef Giorgione, al secolo Giorgio Barchiesi, ospite speciale di Assaggi 2026

Il celebre chef Giorgione, al secolo Giorgio Barchiesi, ospite speciale di Assaggi 2026

La scelta del complesso rafforza il legame tra patrimonio culturale e promozione enogastronomica, valorizzando un sito di grande identità nel cuore della Tuscia e offrendo ai visitatori un’esperienza che unisce storia, cultura e gastronomia.

Percorso narrativo e esperienze per il pubblico

All’interno del Salone, ogni spazio sarà dedicato alla scoperta dei prodotti del Lazio, dalle piccole imprese artigianali alle aziende più strutturate. Gli showcooking, le presentazioni e le degustazioni guidate permetteranno di approfondire la conoscenza dei sapori, delle tecniche produttive e delle caratteristiche territoriali.

Non solo gastronomia, ma anche degustazioni di ottimi vini ad Assaggi 2026

Non solo gastronomia, ma anche degustazioni di ottimi vini ad Assaggi 2026

Il percorso sarà arricchito dal format “Fuori Assaggi”, che estende l’esperienza alla città e ai borghi circostanti. Aperitivi, cene dedicate, incontri con i produttori e visite in azienda integrano l’evento con l’offerta turistica, favorendo la permanenza dei visitatori e la scoperta del patrimonio enogastronomico regionale.

Opportunità per imprese e professionisti

Con la quinta edizione, Assaggi si conferma come piattaforma qualificata per le imprese agroalimentari laziali, offrendo visibilità e contatti con un pubblico attento alla qualità, alla sostenibilità e all’identità territoriale. L’evento rappresenta un momento strategico per rafforzare il posizionamento del Lazio nel panorama nazionale del turismo del gusto e dell’enogastronomia di qualità.

Nell'ambito di Assaggi 2026 spazio anche a talk e ad eventi per promuovere il turismo in tutta Viterbo

Nell'ambito di Assaggi 2026 spazio anche a talk e ad eventi per promuovere il turismo in tutta Viterbo

I professionisti del settore food & beverage potranno beneficiare di opportunità di networking, aggiornamento e confronto sulle migliori pratiche produttive, logistiche e commerciali. L’evento consolida così la sua funzione di ponte tra produttori, operatori professionali e pubblico appassionato, rafforzando la reputazione del Lazio come destinazione enogastronomica di eccellenza.

Per qualsiasi informazione si può consultare il sito www.assaggisalone.com o scrivere a info@assaggisalone.com.