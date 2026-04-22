Italian Wine Cruise 2027: il vino italiano naviga verso il Nord Europa

Milano Wine Marketing presenta un nuovo format dedicato al business del vino internazionale, la prima Italian Wine Cruise, un evento itinerante che unisce degustazione, networking e sviluppo commerciale in un’unica esperienza. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Celebrity Cruises, si svolgerà dal 26 maggio al 6 giugno 2027 a bordo della nave di lusso Celebrity Eclipse.

Un tour strategico tra i mercati del Nord Europa

Il progetto coinvolgerà 35 cantine italiane selezionate, offrendo loro l’opportunità di presentare i propri vini in cinque mercati strategici del Nord Europa attraverso un tour di 12 giorni. La partenza è prevista da Amsterdam, con tappe successive a Oslo, Skagen, Stoccolma, Tallinn, Helsinki e Copenaghen.

Sulla Celebrity Eclipse 35 etichette saranno presenti per farsi conoscere in tutto il Nord Europa

Sulla Celebrity Eclipse 35 etichette saranno presenti per farsi conoscere in tutto il Nord Europa

Durante il viaggio, all’interno di un’area dedicata della nave, saranno organizzati cinque walk-around tasting esclusivi della durata di quattro ore ciascuno, nelle città di Oslo, Stoccolma, Tallinn, Helsinki e Copenaghen. Gli eventi saranno rivolti a operatori professionali locali, tra cui importatori, ristoratori e trader interessati a integrare vini italiani di qualità nella propria offerta.

Un’opportunità concreta di sviluppo commerciale

L’iniziativa si propone come una soluzione altamente efficiente per le aziende vitivinicole italiane che desiderano espandere la propria presenza nei mercati nord-europei, ottimizzando tempi e investimenti e concentrando in un unico viaggio attività commerciali mirate e contatti qualificati.

Per chi parteciperà all'Italian Wine Cruise, si potrà usufruire dei servizi della Celebrity Eclipse

Per chi parteciperà all'Italian Wine Cruise, si potrà usufruire dei servizi della Celebrity Eclipse

I mercati di Danimarca, Svezia, Norvegia, Finlandia ed Estonia rappresentano una nicchia strategica per il vino italiano, caratterizzata da una domanda crescente e da un’elevata capacità di spesa. L’itinerario è stato progettato proprio per consentire ai produttori di approcciare simultaneamente queste destinazioni, massimizzando l’impatto commerciale grazie a degustazioni strutturate e incontri diretti con buyer Horeca selezionati, il tutto in un contesto esclusivo a bordo di una nave di lusso.

La collaborazione con Celebrity Cruises rafforza ulteriormente il valore del progetto, grazie a una partnership solida e a una visione condivisa orientata allo sviluppo di nuove opportunità nel settore del wine business internazionale. L’iniziativa rappresenta infatti un esempio innovativo di promozione itinerante, capace di coniugare esperienza, relazioni e strategia commerciale.

Un’esperienza esclusiva a bordo

La crociera prevede sistemazioni in cabine doppie con balcone, trattamento all inclusive e pensione completa, mentre gli incontri B2B si svolgeranno nella conference room della nave, garantendo un ambiente professionale e al tempo stesso distintivo.

La sala conferenze della Celebrity Eclipse, dove si terranno gli incontri B2B durante la crociera

La sala conferenze della Celebrity Eclipse, dove si terranno gli incontri B2B durante la crociera

Con questa iniziativa, Milano Wine Marketing introduce un nuovo modello di internazionalizzazione per il settore vitivinicolo, offrendo alle aziende uno strumento concreto per sviluppare relazioni e opportunità di business in mercati ad alto potenziale. Per informazioni e prenotazioni si può consultare il sito di Milano Wine Marketing.