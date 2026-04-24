BrodettoFest: Lupini, Corelli, Peronaci e Soressi nella giuria della gara

Sta per tornare uno degli appuntamenti più attesi dell’estate italiana: la 24ª edizione del BrodettoFest di Fano. Quattro giornate, dal 30 maggio al 2 giugno 2026, in cui il mare Adriatico diventa protagonista assoluto, raccontando secoli di tradizione marinara attraverso sapori, storie e grandi esperienze da vivere.

La 24ª edizione del BrodettoFest di Fano, dal 30 maggio al 2 giugno, si annuncia ricchissima di novità

Un festival che è molto più di una celebrazione gastronomica: è un viaggio immersivo nella cultura del mare, tra cooking show, degustazioni, escursioni in barca, spettacoli dal vivo, musica, laboratori per bambini, incontri scientifici e iniziative dedicate alla tutela dell’ambiente. Un palinsesto ricchissimo, capace di coinvolgere ogni pubblico.

La Gara Nazionale dei Brodetti e delle Zuppe di Pesce: il cuore pulsante del festival

Grande protagonista dell’edizione 2026 è la Gara Nazionale dei Brodetti e delle Zuppe di pesce, sempre più prestigiosa e combattuta. Dopo il trionfo del Ciuppin ligure dello chef Giuseppe Bizioli, si stanno svolgendo le selezioni per la nuova sfida: i migliori chef d’Italia saranno chiamati a confrontarsi per conquistare il titolo nella finale del 31 maggio e 1°giugno a Fano.

Giuseppe Bizioli, vincitore dell'edizione 2025 della Gara Nazionale dei Brodetti e delle Zuppe di pesce

La ricetta da presentare potrà essere inedita o una variazione creativa di una ricetta della tradizione del brodetto o della zuppa di pesce. Tra gli ingredienti si possono utilizzare pesci o molluschi oppure crostacei o una combinazione di questi. Tecnica, creatività e rispetto della tradizione saranno gli elementi decisivi in una gara che celebra l’identità culinaria del Paese, valorizzando le infinite interpretazioni delle zuppe di pesce.

Gli chef in gara

A contendersi il titolo nella Gara Nazionale dei Brodetti e delle Zuppe di Pesce 2026 saranno otto professionisti provenienti da diverse regioni italiane, ciascuno portatore di una propria visione di mare e di tradizione. In gara: Antonio Montebelli del Ristorante Lepanto di Porto Recanati (Mc), Maila Ghignoli del Ristorante Dollino di Livorno, Micheal Baccani del Bruna Bistrò di Senigallia (An), Fabio Sparvieri del Ristorante Il Quadrifoglio di Montenero di Bisaccia (Cb), Giovanni Martelli Calvelli della Cooperativa Sociale Ragazzi di Sipario Onlus di Firenze, Maurizio Criscuolo dell’Osteria Nuova di Anzio (Rm), Riccardo Cattalani del Ristorante Ciacco di Bologna e Anuelo Serra da La Maddalena (Ot). Un gruppo eterogeneo che promette interpretazioni originali e identitarie, tra rispetto della tradizione e slanci creativi contemporanei.

Una giuria d'eccellenza

A rendere ancora più autorevole la competizione, una giuria d’eccellenza composta da grandi nomi del panorama gastronomico italiano, affiancata dal giudizio del pubblico.

Alberto Lupini - Direttore di Italia a Tavola Fondatore della testata nel 1986 e inizialmente direttore editoriale, Alberto Lupini è il direttore responsabile di Italia a Tavola dal 2002 e dal 2020 di CHECK-IN. Giornalista professionista dal 1979, è uno degli opinionisti più seguiti nel mondo della ristorazione e dell’ospitalità italiana. Igles Corelli - Chef Maestro indiscusso della ristorazione italiana e volto noto di Gambero Rosso con il suo programma “Il gusto di Igles”, oggi firma uno dei menu del ristorante Il Vizio presso il prestigioso Hotel Sina Bernini Bristol di Roma. Sonia Peronaci – Cuoca, conduttrice televisiva e scrittrice Fondatrice del seguitissimo sito italiano di ricette, Giallo Zafferano, Sonia Peronaci è cuoca, conduttrice televisiva e blogger. Dal 2016 ha dato vita al progetto soniaperonaci.it e SoniaFactory, nel cuore di Milano, dove crea le sue ricette, organizza corsi di cucina, cene, eventi, cooking show. Manuela Soressi - Giornalista Giornalista professionista e autrice di libri a tema gastronomico, segue con interesse e scrive con passione di cibo, di tendenze alimentari e di turismo enogastronomico per diverse testate, sia specializzate sia divulgative, tra cui Il Sole 24 Ore e Sale&Pepe. ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Alberto Lupini - Direttore di Italia a Tavola Fondatore della testata nel 1986 e inizialmente direttore editoriale, Alberto Lupini è il direttore responsabile di Italia a Tavola dal 2002 e dal 2020 di CHECK-IN. Giornalista professionista dal 1979, è uno degli opinionisti più seguiti nel mondo della ristorazione e dell’ospitalità italiana. Igles Corelli - Chef Maestro indiscusso della ristorazione italiana e volto noto di Gambero Rosso con il suo programma “Il gusto di Igles”, oggi firma uno dei menu del ristorante Il Vizio presso il prestigioso Hotel Sina Bernini Bristol di Roma. Sonia Peronaci – Cuoca, conduttrice televisiva e scrittrice Fondatrice del seguitissimo sito italiano di ricette, Giallo Zafferano, Sonia Peronaci è cuoca, conduttrice televisiva e blogger. Dal 2016 ha dato vita al progetto soniaperonaci.it e SoniaFactory, nel cuore di Milano, dove crea le sue ricette, organizza corsi di cucina, cene, eventi, cooking show. Manuela Soressi - Giornalista Giornalista professionista e autrice di libri a tema gastronomico, segue con interesse e scrive con passione di cibo, di tendenze alimentari e di turismo enogastronomico per diverse testate, sia specializzate sia divulgative, tra cui Il Sole 24 Ore e Sale&Pepe.

Alberto Lupini - Direttore di Italia a Tavola (Presidente di Giuria)

Fondatore della testata nel 1986 e inizialmente direttore editoriale, Alberto Lupini è il direttore responsabile di Italia a Tavola dal 2002 e dal 2020 di CHECK-IN. Giornalista professionista dal 1979, è uno degli opinionisti più seguiti nel mondo della ristorazione e dell’ospitalità italiana.

Fondatore della testata nel 1986 e inizialmente direttore editoriale, Alberto Lupini è il direttore responsabile di Italia a Tavola dal 2002 e dal 2020 di CHECK-IN. Giornalista professionista dal 1979, è uno degli opinionisti più seguiti nel mondo della ristorazione e dell’ospitalità italiana. Igles Corelli - Chef

Maestro indiscusso della ristorazione italiana e volto noto di Gambero Rosso con il suo programma “Il gusto di Igles”, oggi firma uno dei menu del ristorante Il Vizio presso il prestigioso Hotel Sina Bernini Bristol di Roma.

Maestro indiscusso della ristorazione italiana e volto noto di Gambero Rosso con il suo programma “Il gusto di Igles”, oggi firma uno dei menu del ristorante Il Vizio presso il prestigioso Hotel Sina Bernini Bristol di Roma. Sonia Peronaci - Cuoca, conduttrice televisiva e scrittrice

Fondatrice del seguitissimo sito italiano di ricette, Giallo Zafferano, Sonia Peronaci è cuoca, conduttrice televisiva e blogger. Dal 2016 ha dato vita al progetto soniaperonaci.it e SoniaFactory, nel cuore di Milano, dove crea le sue ricette, organizza corsi di cucina, cene, eventi, cooking show.

Fondatrice del seguitissimo sito italiano di ricette, Giallo Zafferano, Sonia Peronaci è cuoca, conduttrice televisiva e blogger. Dal 2016 ha dato vita al progetto soniaperonaci.it e SoniaFactory, nel cuore di Milano, dove crea le sue ricette, organizza corsi di cucina, cene, eventi, cooking show. Manuela Soressi - Giornalista professionista

Giornalista professionista e autrice di libri a tema gastronomico, segue con interesse e scrive con passione di cibo, di tendenze alimentari e di turismo enogastronomico per diverse testate, sia specializzate sia divulgative, tra cui Il Sole 24 Ore e Sale&Pepe.

La 24ª edizione di BrodettoFest è a cura di Confesercenti Pesaro e Urbino in collaborazione con il Comune di Fano, Regione Marche, Let’s Marche e Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.