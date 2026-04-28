Lagazuoi Winning Ideas Mountain Awards, ultima chiamata: iscrizioni in chiusura

Mancano pochissimi giorni alla chiusura delle candidature per la settima edizione dei Lagazuoi Winning Ideas Mountain Awards (WIMA), di cui Italia a Tavola è media partner: c’è tempo infatti fino al 30 aprile per partecipare al progetto curatoriale di Lagazuoi Expo Dolomiti, lo spazio museale a 2.732 metri di altitudine dedicato alle idee più innovative e sostenibili legate al mondo della montagna. I progetti selezionati saranno protagonisti della mostra che sarà inaugurata sabato 6 giugno e resterà aperta al pubblico fino a marzo 2027.

Il Lagazuoi Expo Dolomiti a quota 2.732 metri

Le categorie del concorso

Il concorso (clicca qui per leggere il regolamento), ricordiamo, si rivolge ad aziende, start-up, organizzazioni no profit, realtà del terzo settore e associazioni pubbliche impegnate a sviluppare soluzioni capaci di coniugare innovazione e sostenibilità in ambiente montano, un settore chiamato oggi a confrontarsi con sfide sempre più urgenti. Tre le categorie previste. La prima è dedicata ad attrezzature e abbigliamento da montagna, con capi tecnici e accessori pensati per quote elevate e condizioni climatiche particolari. La seconda riguarda progetti e servizi per la montagna, ovvero soluzioni innovative e servizi dedicati alla fruizione, all’esplorazione e alla valorizzazione del territorio. La terza è riservata alle produzioni enogastronomiche e agricole di montagna, con prodotti e processi innovativi provenienti da comuni montani situati oltre i 600 metri di altitudine. Per questa edizione la giuria guarderà con particolare attenzione ai temi della sostenibilità e dell’inclusività, con la possibilità di assegnare menzioni speciali ai progetti che si distingueranno in questi ambiti.

Stefano Illing, ideatore di Lagazuoi Expo Dolomiti

La mostra offrirà visibilità ai progetti selezionati nel contesto delle Dolomiti patrimonio Unesco, mettendo al centro realtà che investono sul futuro della montagna. «Siamo giunti alla settima edizione, e questo è un traguardo che ci riempie di orgoglio - ha ricordato Stefano Illing, ideatore del Lagazuoi Expo Dolomiti e promotore dei WIMA. In questi anni il Lagazuoi Expo Dolomiti, attraverso i WIMA, si è affermato come catalizzatore delle migliori idee dedicate a chi la montagna la vive ogni giorno o la frequenta per passione. Abbiamo raccolto in questi ultimi sei anni un’eredità di oltre 200 progetti, dando visibilità a soluzioni e prodotti che raccontano una montagna capace di innovare e di generare un’interazione virtuosa tra uomo e ambiente, grazie al lavoro di aziende, start-up e associazioni».

La giuria del concorso

A guidare i lavori della giuria sarà lo stesso Stefano Illing, affiancato da tre commissioni specializzate, una per ciascuna categoria.

Attrezzatura e abbigliamento da montagna ci saranno Giampaolo Allocco , Marco Di Marco , Antonello Marega e Paolo Paci .

ci saranno , , e . Progetti e servizi per la montagna faranno parte della commissione Max Cassani , Claudio Lucchese , Maria Cristina Ceresa ed Emanuele Bompan .

faranno parte della commissione , , ed . Produzioni enogastronomiche e agricole di montagna i giurati saranno Alberto Lupini (direttore di Italia a Tavola), Annalisa Cavaleri, Bruno Gambacorta e Ludovica Rubbini.

In giuria, per tutte le categorie, anche Mauro Toti, responsabile Macroarea territoriale Nord-Est di Bper Banca Private Cesare Ponti.

I partner tecnici del concorso

WIMA 2026 si avvale di numerosi partner tecnici: